scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र में 'एनालॉग पनीर' पर पूरी तरह बैन, बेचते पकड़े गए तो जेल की नौबत

महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एनालॉग यानी नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूरी रोक लगा दी है. सरकार और एफडीए ने साफ कहा है कि असली पनीर बताकर इसे बेचना उपभोक्ताओं को गुमराह करना माना जाएगा.

Advertisement
X
एनालॉग पनीर पर बैन लगाने की मांग की गई थी. (Photo- सांकेतिक तस्वीर)
एनालॉग पनीर पर बैन लगाने की मांग की गई थी. (Photo- सांकेतिक तस्वीर)

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर, यानी नॉन-डेयरी पनीर, के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है. इस कदम के साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा फैसला लेने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है.

सरकार ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी. अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर असुरक्षित खाद्य पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें: मुंबई सिद्धिविनायक मंदिर के दान में 18 करोड़ का घोटाला! राज ठाकरे के आरोप पर ट्रस्ट ने दिया जवाब

सम्बंधित ख़बरें

Eknath Shinde termed 'Operation Tiger' as a rumour and said that he has not had any meeting with the MPs of the Uddhav faction
'चुने हुए लोग जनता के नौकर हैं', एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
special intensive revision
SIR की डेडलाइन दोबारा बढ़ी, दिल्ली-महाराष्ट्र वालों को राहत
Sunetra pawar and CM devendra.
'गूंगी गुड़िया' बयान पर सुनेत्रा का पलटवार, कहा- करारा जवाब मिलेगा
Mumbai Police Salary scam, 10 Ghost employees drew Rs 6.5 cr salary
मुंबई पुलिस के 10 'भूतों' ने ली 6.5 करोड़ की सैलरी, जानें पूरा मामला
12वीं मंज़िल से बिल्ली को फेंकने का आरोप, Video वायरल

30 जुलाई को खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण, प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, परिवहन, थोक और खुदरा बिक्री, साथ ही बिक्री के लिए पेश करने पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी. यानी अब इस तरह के पनीर से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन पर प्रतिबंध लागू होगा.

Advertisement

एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचने पर होगी कार्रवाई

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, यानी एफडीए, ने भी इस मामले में अपना रुख साफ किया है. विभाग के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचता है, तो इसे उपभोक्ताओं को गुमराह करना माना जाएगा. साथ ही, इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत अनुचित व्यापारिक गतिविधि माना जाएगा. ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: मुंबई: उद्धव गुट के विधायक और कांग्रेस सांसद के पीए पर FIR, 5.57 करोड़ की ठगी का आरोप

एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की गई थी

यह मुद्दा नया नहीं है. पिछले वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसे उठाया गया था. उस दौरान विधायकों ने एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. अब सरकार ने उस दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए राज्यभर में इस पर रोक लगा दी है.

कुल मिलाकर, महाराष्ट्र सरकार ने साफ संदेश दिया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध, एफडीए की सख्त चेतावनी और जेल से लेकर भारी जुर्माने तक का प्रावधान, इस फैसले को राज्य की बड़ी कार्रवाई बनाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    महाराष्ट्र में 'एनालॉग पनीर' पर पूरी तरह बैन, बेचते पकड़े गए तो जेल की नौबत |
    E-20 पेट्रोल मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने PM आवास तक निकाला मार्च, देखें पंजाब आजतक |
    'सरकार अब जिंदा रखे या मार दे', झारखंड के 'जंतर-मंतर' से छात्रों की हुंकार |
    Money plant water vs soil: पानी में लगाएं या मिट्टी में, इस ट्रिक से लहलहाने लगेगा मनी प्लांट |
    गर्मी बढ़ी, नदी सूखी और सामने आया 80 साल पुराना युद्धपोत |
    ब्राजील: साओ पाउलो में केमिकल फैक्ट्री धधकी! कई धमाके, 30 फायर टेंडर मौजूर |
    Roti Vastu Tips: क्या आपके रसोईघर में गिनकर बनती हैं रोटियां? जान लें ये वास्तु नियम |
    UP Weather Update: यूपी के 55 जिलों के लिए IMD का सबसे बड़ा अलर्ट, जानें कहां-कहां होगी तेज बारिश |
    फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पहली लड़ाई, जब इस शहर पर हमले से शुरू हुई थी तबाही कहानी |
    बरेली: CM योगी को धमकी देने वाला हवालात से लंगड़ाते हुए निकला, गिड़गिड़ाकर मांगी माफी, देखें- VIDEO
    Advertisement