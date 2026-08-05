Money plant water vs soil: पानी में लगाएं या मिट्टी में, इस ट्रिक से लहलहाने लगेगा मनी प्लांट

आज की तारीख में लगभग हर और दफ्तर में मनी प्लांट (Money Plant) जरूर देखने को मिल जाता है. वैसे भी मनी प्लांट भारतीय घरों में सबसे लोकप्रिय इनडोर प्लांट में से एक है. अधिकतर लोग खरीद कर मनी प्लांट लाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो घर में आसानी से मनी प्लांट लगा सकते हैं. लोगों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि मनी प्लांट को पानी में लगाएं या मिट्टी में?

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मनी प्लांट पानी और मिट्टी दोनों में बहुत आसानी से उग जाता है. आप इसे कहां लगाना चाहते हैं? उस हिसाब से पानी या फिर मिट्टी का चयन करना होता है.

इस परिस्थिति में पानी में लगाएं

अगर आप मनी प्लांट को घर के अंदर, लिविंग रूम, स्टडी टेबल पर या सजावट के लिए ऑफिस डेस्क लगाना चाहते हैं, तो पानी सबसे आसान विकल्प है. घर के अंदर मिट्टी का बिखराव या गंदगी नहीं होती है. कांच की बोतल या जार में इसकी जड़ें दिखती हैं, जो दिखने में सुंदर लगती हैं. मिट्टी की तरह बार-बार पानी देने की झंझट नहीं होती है. मिट्टी न होने के कारण इसमें मिट्टी से पनपने वाले कीड़े या फंगस लगने का खतरा नहीं होता है.

पानी में मनी प्लांट लगाने पर हर 10-15 दिन में पानी बदलना जरूरी है, ताकि मच्छर न पनपें और पौधे को ताजा ऑक्सीजन मिले. हालांकि पानी में प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे प्लांट का विकास धीमा होता है और पत्तियां आकार में छोटी रह जाती हैं.

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मिट्टी में लगाने के फायदे

जबकि मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक खनिज और खाद के कारण मनी प्लांट तेजी से फैलता है. मॉस स्टिक के सहारे लगाने पर इसकी पत्तियां काफी बड़ी और चमकदार होती हैं. मिट्टी में लगे प्लांट की आयु ज्यादा होती है. यही नहीं, मिट्टी में मनी प्लांट लगाने पर उसका तना मजबूत होता है, और प्रतिकूल मौसम या तापमान के बदलाव को पानी वाले पौधों की तुलना में बेहतर तरीके से सहन कर सकते हैं.

मिट्टी में प्लांट लगाने पर समय-समय पर पानी देने की जरूरत होती है, और करीब 6 महीने में एक बार खाद और गुड़ाई की जरूरत होती है. केवल ये देखते रहना है कि मिट्टी पूरी तरह से ना सुखे. क्योंकि इससे मनी प्लांट मर सकता है.

अगर मिट्टी के गमले में मनी प्लांट लगा रहे हैं तो गमले में पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए, वरना ज्यादा पानी का ठहराव होने से जड़ें सड़ सकती हैं. मिट्टी के गमले में मनी प्लांट लगाकर घर के अंदर रखने पर मिट्टी बिखर सकती है और सही धूप न मिलने पर मिट्टी में फंगस या छोटे कीड़े पनपने का डर रहता है.

एक और खास टिप्स

कुछ हदतक मनी प्लांट के किस्म पर निर्भर करता है कि वो कैसा है? अगर कटिंग बड़ी पत्ती वाले प्लांट का है, तो फिर उसे पानी में लगाएं या मिट्टी में, दोनों जगहों पर पत्तियां बड़ी-बड़ी निकलती हैं, इसलिए प्लांट लगाते समय किस्म का ध्यान जरूर रखें.

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आखिर में यही कहना चाहेंगे कि अगर आप घर के अंदर सजावट के लिए लगाना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर पानी में लगाएं. वहीं अगर बालकनी या फिर ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां धूप भी आती है, तो वहां मिट्टी में लगाने से मनी प्लांट तेजी से ग्रो करता है.

बागवानी एक्सपर्ट्स की मानें तो मनी प्लांट जल्दी बड़ा हो, और हरा-भरा बना रहे, इसके लिए मनी प्लांट की एक कटिंग को पहले 2-3 हफ्ते तक पानी में रखकर उसकी जड़ें निकाल सकते हैं, और फिर उसे गमले के अंदर मिट्टी में लगा सकते हैं. इससे पौधे के सूखने का खतरा न के बराबर हो जाता है.

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