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ब्राजील: साओ पाउलो में केमिकल फैक्ट्री धधकी! कई धमाके, 30 फायर टेंडर मौजूद

मंगलवार को साओ पाउलो मेट्रोपॉलिटन इलाके के इटाक्वाक्वेसेटुबा में एक केमिकल फ़ैक्ट्री में भीषण आग लग गई, दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं.

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ब्राजील के केमिकल फैक्ट्री में लगी आग (Photo: AFP)
ब्राजील के केमिकल फैक्ट्री में लगी आग (Photo: AFP)

4 अगस्त मंगलवार को साओ पाउलो मेट्रोपॉलिटन इलाके के इटाक्वाक्वेसेटुबा में एक केमिकल फ़ैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि अधिकारियों ने आस पास के घरों से तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. 

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, सॉल्वेंट और पॉलिएस्टर रेज़िन बनाने वाली कंपनी 'क्वेमा क्विमिका' में आग लगी थी. साओ पाउलो दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए 30 गाड़ियां मौके पर भेजी. 

अधिकारियों के मुताबिक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से पहले कई धमाके हुए और धुएं का घना गुबार पूरे इलाके में फैल गया. स्थानीय मीडिया के मुताबित, मौके पर कई धमाकों की आवाज़ सुनाई दी. 

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आग लगने के बाद बड़ी संख्या में दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव अभियान शुरू किया, मौके पर 60 दमकलकर्मी मौजूद हैं. स्थानीय मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि मौके पर 24 सॉल्वेंट टैंक मौजूद हैं जिससे आग और ज्यादा फैल गई. 

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स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. दमकल विभाग आग बुझाने की कोशिश कर रहा है. 
 

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