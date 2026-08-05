'झारखंड के छात्रों के संघर्ष को सलाम...', जंतर-मंतर फेम नेहा ने प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट, कांग्रेस भी आई साथ

झारखंड में JPSC में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ राज्य सरकार में चल रहा आंदोलन अब बड़ा आकार लेता जा रहा है. प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अलग-अलग चर्चित चेहरों के सपोर्ट मिलने लगे हैं. जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से चर्चा में आए कई नामों ने झारखंड के छात्रों के साथ खड़े होने की अपील की है और उनके संघर्ष को समर्थन दिया है. नेहा वोहरा ने X पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वह छात्रों के संघर्ष को सलाम करती हैं.

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छात्रों की अनदेखी कर रही है राज्य सरकार- अभिजीत दिपके

वहीं इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पहले ही छात्रों के संघर्ष में साथ देने का वादा कर चुके हैं. डिपके ने झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर राज्य सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से फोन पर बात की है.

उनके अनुसार, प्रदर्शनकारियों को टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं. दिपके ने कहा कि झारखंड में छात्रों के साथ वही व्यवहार हो रहा है, जैसा पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP कार्यकर्ताओं के साथ हुआ था. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के साथ खड़ी है.

इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने मामले की जांच झारखंड से बाहर के सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीशों के स्वतंत्र पैनल से कराने की मांग की है. उनका आरोप है कि राज्य सरकार सीआईडी से जांच कराकर पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है. छात्रों ने पहले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से भी जांच कराने की मांग की थी.

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झारखंड में चल रहे JPSC - JSSC में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के संघर्ष को सलाम!



छात्रों के विधानसभा मार्च के कॉल में मिलते हैं!

7 अगस्त । 11 बजे । बिरसा चौक - रांची pic.twitter.com/eTdcTtYAYB — Neha (@neha_aisa) August 4, 2026

नेहा बोहरा ने कहा- संघर्ष को सलाम

उधर, नेहा ने X पर पोस्ट में कहा कि, 'झारखंड में चल रहे JPSC - JSSC में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के संघर्ष को सलाम! छात्रों के विधानसभा मार्च के कॉल में मिलते हैं!' असल में छात्रों ने 7 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान किया है. नेहा ने कहा कि 7 अगस्त 11 बजे को, रांची के बिरसा चौक पर मिलने की बात कही है.

कांग्रेस नेता डॉ. अजय कुमार भी आए साथ

कांग्रेस नेता डॉ. अजय कुमार ने झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने की अपील की है.

डॉ. अजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'झारखंड के युवाओं का भविष्य JPSC और JSSC की परीक्षाओं पर टिका है. हेमंत सोरेन सरकार से विनम्र अपील है कि वह छात्रों की जायज मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करे.' उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने अपने पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, झारखंड कांग्रेस और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी टैग किया.

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एजुकेटर अभिनय मैथ्स ने भी की छात्रों से मुलाकात

सोशल मीडिया पर एक्टिव और एजुकेटर अभिनय मैथ्स भी रांची पहुंचे और उन्होंने छात्रों से बातचीत की. उन्होंने अपना अनुभव X पर पोस्ट के जरिये शेयर करते हुए छात्रों को समर्थन दिया और परीक्षा सिस्टम के फेलियर पर बात की. उन्होंने कहा कि देश का परीक्षा तंत्र बेहद कमजोर हो चुका है और छात्रों को हर स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

आज झारखंड, रांची आया। इतने छात्रों का दर्द सुना।



मैं कहूँगा कि आज exam system इतना खोखला हो चुका है कि भर्तियों का इतना बुरा हाल है।



पहले भर्ती आए- इसके लिए लड़ो।

फिर exam के लिए सालों इंतज़ार करते रहो।



5 साल में एक मौका मिल भी गया तो paper leak हो जाएगा, या setting और… — Abhinay Maths (@abhinaymaths) August 4, 2026

उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों को भी न्याय नहीं मिलता. 'अगर कोई छात्र 300 में 299 अंक भी ले आए, तब भी उसका नाम रिजल्ट में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. आखिर हर कदम पर छात्रों के साथ छल क्यों हो रहा है?'

उन्होंने देशभर के शिक्षकों से अपील की कि वे छात्रों के समर्थन में आगे आएं. उन्होंने कहा, 'यदि शिक्षा से जुड़े लोग भी छात्रों के साथ खड़े नहीं होंगे, तो फिर उनके साथ कौन खड़ा होगा? सभी शिक्षक वीडियो बनाकर या अन्य किसी माध्यम से छात्रों की आवाज़ उठाएं और जहां संभव हो उनकी मदद करें.'

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