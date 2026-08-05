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Roti Vastu Tips: क्या आपके रसोईघर में गिनकर बनती हैं रोटियां? जान लें ये वास्तु नियम

Roti Vastu Tips: अक्सर लोग आटा बर्बादी से बचाने के लिए रोटियां गिनकर बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह एक छोटी-सी आदत घर की बरकत खत्म कर सकती है? वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन का हिसाब लगाना मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है, जिससे घर में दरिद्रता आती है.

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वास्तु टिप्स (Photo: ITG)
वास्तु टिप्स (Photo: ITG)

Roti Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में रसोई घर को बेहद पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि इसका सीधा संबंध मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी से होता है. रसोई में खाना बनाने के तरीके और हमारी छोटी-छोटी आदतें घर की सुख-समृद्धि को गहराई से प्रभावित करती हैं. अक्सर देखा जाता है कि लोग आटे की बर्बादी रोकने या सही अंदाजा लगाने के लिए रोटियां गिनकर बनाते या परोसते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों और वास्तु के अनुसार आपकी यह एक छोटी सी आदत घर में गरीबी व आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है? आइए जानते हैं कि रोटियां गिनकर क्यों नहीं बनानी चाहिए और इससे जुड़े वास्तु नियम क्या कहते हैं.

रोटियां गिनकर क्यों नहीं बनानी चाहिए?

अन्नपूर्णा देवी का अपमान 
सनातन परंपरा में अन्न को पूर्णब्रह्म और मां अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है. रोटियां गिनकर बनाने से ऐसा माना जाता है कि आप भोजन का हिसाब लगा रहे हैं, जिससे मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं.

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दरिद्रता और आर्थिक तंगी 
घर में रोटियां गिनकर बनाने या गिनकर परोसने से घर में दरिद्रता आती है और बरकत खत्म होने लगती है. परिवार की आर्थिक स्थिति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

सूर्य और राहु का दोष 
ज्योतिष में गेहूं का संबंध सूर्य ग्रह से माना गया है. भोजन की गणना करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है और घर में मानसिक तनाव तथा पारिवारिक कलह बढ़ता है.

वास्तु के अनुसार रसोई से जुड़े शुभ नियम

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पहली रोटी गाय और आखिरी कुत्ते की
रोटी बनाते समय हमेशा पहली रोटी गाय के लिए निकालकर अलग रखनी चाहिए. इसके बाद परिवार के सदस्यों के लिए रोटियां बनाएं. सबसे अंत में बनने वाली रोटी कुत्ते या पक्षियों के लिए निकालनी चाहिए. इससे सभी ग्रह दोष शांत होते हैं.

हाथ में गिनती के बजाय अंदाजा रखें
यदि आपको अंदाजा लगाना हो कि घर में कितना आटा गूंधना है, तो कभी भी यह गिनकर आटा न निकालें कि 10 रोटियां बनानी हैं या 12. हमेशा परिवार के सदस्यों की भूख के अंदाज से आटा निकालें और 2-3 रोटियां हमेशा एक्स्ट्रा ही बनाएं.

बचे हुए आटे को फ्रिज में रखने से बचें
वास्तु शास्त्र में गूंथे हुए बचे आटे को लंबे समय तक फ्रिज में रखना सही नहीं माना गया है. फ्रिज में रखा बासी आटा राहु और केतु का कारण बनता है, जिससे घर में बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा फैलती है.

गर्म तवे पर जल का छिड़काव
रोटी बनाने से पहले गर्म तवे पर दूध या पानी की कुछ बूंदें छिड़कना शुभ माना जाता है. इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

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