VIDEO: मौन व्रत में भी क्यों बोले थे सांसद रवि किशन? CM योगी ने ली चुटकी

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने ही सांसद रवि किशन के ‘मौन’ पर मजाकिया अंदाज में चुटकी ली. मंच से संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि सांसद आज पता नहीं क्यों भाषण नहीं किए. इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से दावत और रवि किशन के जन्मदिन का जिक्र करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में सवाल किए.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “लगता है आप लोगों को उन्होंने दावत में ज्यादा दे दिया है.” उन्होंने लोगों से पूछा कि दावत में कितने लोग गए थे. इसके बाद सीएम योगी ने रवि किशन की फिल्मों का भी जिक्र किया. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या वे रवि किशन की फिल्में देखते हैं और उनकी फिल्में अच्छी लगती हैं या कालीबाड़ी के बाबा की? मुख्यमंत्री के इस अंदाज पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हंसी का माहौल बन गया.

CM योगी ने क्यों लिए मजे?

आपको बता दें कि रवि किशन के ‘मौन व्रत’ को लेकर पहले भी चर्चा हो चुकी है. संसद सत्र के दौरान बाहर बोलते हुए मौन व्रत की बात कहकर वह ट्रोल हो गए थे. वहीं दूसरे दिन उन्होंने उंगली का इशारा करके मौन व्रत की बात कही थी. अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से इशारे-इशारे में उनकी चुटकी ले ली है.

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कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दीं. सीएम योगी की इस टिप्पणी का वीडियो अब चर्चा में है. आपको बता दें कि यह कार्यक्रम एक सड़क परियोजना की सौगात देने के दौरान आयोजित किया गया था.

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