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Sawan Shivratri 2026: बेटे के लिए तलाश रहे हैं यूनिक नाम? महादेव के इन नामों में छिपा है खास अर्थ और आशीर्वाद

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि 2026 के शुभ अवसर पर अपने बेटे के लिए आप भगवान शिव से प्रेरित ये 10 ट्रेंडी और मॉडर्न नाम चुन सकते हैं. आज हम आपके लिए ऐसे नामों की लिस्ट लेकर आए हैं, जो ना केवल ट्रेंडी और मॉडर्न हैं, बल्कि सुनने में बहुत प्यारे भी लगते हैं.

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शिवरात्रि पर बेटे के लिए भगवान शिव से जुड़ा नाम चुनना बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है. (Photo: ITG)
शिवरात्रि पर बेटे के लिए भगवान शिव से जुड़ा नाम चुनना बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है. (Photo: ITG)

सावन का महीना हिंदू धर्म में भगवान शिव के आधीन बताया गया है. ऐसे में पूरे महीने में लोग महादेव की भक्ति में डूब जाते हैं. मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है और भक्त भोलेनाथ की आराधना में लीन नजर आते हैं. इस साल सावन शिवरात्रि 11 अगस्त, मंगलवार को मनाई जा रही है. ये दिन भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक के लिए बेहद खास माना जाता है.

ऐसे में अगर आपके घर में नन्हे बेटे का आगमन हुआ है या आप अपने राजकुमार के लिए एक ऐसा नाम तलाश रहे हैं, जो यूनिक होने के साथ भगवान शिव से जुड़ा हो, तो बेटे का नामकरण करने के लिए सावन शिवरात्रि से बेहतर मौका क्या हो सकता है. माना जाता है कि नाम का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता-पिता अपने बच्चे का नाम रखते समय उसके अर्थ और उससे जुड़ी भावनाओं का भी खास ध्यान रखते हैं.

आजकल माता-पिता अपने बच्चों को ऐसे नाम देना पसंद करते हैं जो सुनने में मॉडर्न हों, लेकिन उनकी जड़ें भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हों. भगवान शिव के कई ऐसे नाम हैं जो आज के दौर में भी बेहद खूबसूरत और यूनिक लगते हैं. अगर आप भी अपने बेटे के लिए महादेव से प्रेरित नाम ढूंढ रहे हैं, तो इन यूनिक नामों की लिस्ट आपकी तलाश खत्म कर सकती है.

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1. जतिन: इस लिस्ट में पहला नाम जतिन है. जतिन भगवान शिव का ही एक नाम माना जाता है. ये नाम आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से छोटा, सिंपल और सुनने में काफी अट्रैक्टिव भी लगता है. जतिन का मतलब तपस्वी और शुभ करने वाला बताया जाता है. अगर आप बेटे के लिए ऐसा नाम चाहते हैं जो शिव से जुड़ाव के साथ गंभीर भी रखता हो, तो जतिन अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

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2. विभव: आप अपने बेटे को विभव नाम भी दे सकते हैं. विभव नाम सुनने में रॉयल और अट्रैक्टिव लगता है. इसका मतलब शक्तिशाली और वैभव से जुड़ा माना जाता है. ये नाम भगवान शिव की शक्ति और उनके विराट स्वरूप की याद दिलाता है. 

3. शिवांग: अगर आप बेटे के नाम को सीधे तौर पर 'शिव' से जोड़ना चाहते हैं, तो शिवांग बेहद खूबसूरत ऑप्शन हो सकता है. शिवांग का मतलब 'शिव का अंग' बताया जाता है. नाम अपने आप में ही भगवान भोलेनाथ से गहरा जुड़ाव दर्शाता है और सुनने में भी काफी यूनिक लगता है.

4. आरव: आरव आजकल के मॉडर्न माता-पिता द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. इसे भगवान शिव से जुड़े नामों में भी शामिल किया जाता है. इसका अर्थ शांत और सुंदर भाव से जोड़ा जाता है. अगर आप बेटे के लिए छोटा, प्यारा और आसानी से बोला जाने वाला नाम चाहते हैं, तो आरव चुन सकते हैं.

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5. अनिकेत: अनिकेत भगवान शिव का एक नाम माना जाता है. इसका मतलब उस परम सत्ता से जुड़ा है जो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है. ये नाम सुनने में बेहद क्लासी और अलग लगता है. खास बात ये है कि इसमें धार्मिक जुड़ाव के साथ एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी छिपा है.

6. रुद्र: महादेव को रुद्र नाम भी से भी जाना जाता है. ये नाम भगवान शिव के प्रचंड और शक्तिशाली रूप को दर्शाता है. छोटा होने के साथ-साथ रुद्र नाम सुनने में काफी दमदार भी लगता है. अगर आप उन माता-पिता में शामिल हैं, जो बेटे के लिए स्ट्रॉन्ग और ट्रेडिशनल नामों की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

7. शंभू: शंभू भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर नाम है. इसका संबंध शिव के शुभ स्वरूप से माना जाता है. ये नाम बहुत आम नहीं है, इसलिए अगर आप बेटे के लिए ट्रेडिशनल लेकिन थोड़ा अलग नाम चाहते हैं, तो शंभू को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

8. नीलकंठ: समुद्र मंथन के दौरान विष पीने के बाद भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था, जिसके बाद उन्हें नीलकंठ कहा गया. ये नाम त्याग, शक्ति और धैर्य का प्रतीक माना जाता है. आपके बेटे के लिए ये एक बहुत ही अर्थपूर्ण और धार्मिक नाम हो सकता है.

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9. ईशान: ईशान भगवान शिव से जुड़े नामों में शामिल है. ये नाम सुनने में बहुत ही मॉडर्न लगता है. अगर आप ऐसा नाम चाहते हैं जो स्कूल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक हर जगह अच्छा लगे, तो ईशान एक खूबसूरत ऑप्शन है.

10. शिवाय: शिवाय नाम सीधे भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और आजकल मॉडर्न माता-पिता के बीच भी पसंद किया जा रहा है. ये नाम छोटा, अट्रैक्टिव और धार्मिक भाव लिए हुए है.  

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