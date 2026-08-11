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पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी का प्रदर्शन... सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुटे PTI नेता-कार्यकर्ता, भारी पुलिस बल तैनात

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई का प्रदर्शन शुरू हो गया है. यह प्रदर्शन खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के आह्वान पर हुआ है. पार्टी के वकील और नेता कोर्ट के बाहर जुट रहे हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. दरअसल इमरान खान 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं. पार्टी का कहना है कि गुरुवार को सांसद उनसे मिलने जाएंगे और अगर मुलाकात नहीं होने दी गई तो पूरे देश में विरोध होगा.

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इमरान खान की पार्टी PTI ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया (Photo: ITG)
इमरान खान की पार्टी PTI ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया (Photo: ITG)

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के प्रदर्शन के आह्वान के बाद पीटीआई के वकील और नेता सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचने लगे हैं. इस दौरान पुलिस की भारी तैनाती की गई है और सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

दरअसल यह पूरा मामला इमरान खान से जुड़ा है, जो 2023 से पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद हैं. उन पर कई मामले चल रहे हैं. सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर जेल में इमरान खान को कुछ भी हुआ तो इसके लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल के अहम मंत्री जिम्मेदार होंगे. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे.

अफरीदी ने बताया था कि पार्टी के सभी सांसद गुरुवार को इमरान खान से मिलने अदियाला जेल जाएंगे. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर गुरुवार रात 10 बजे तक खान को मिलने की इजाजत नहीं दी गई तो पूरा पाकिस्तान डी चौक बन जाएगा. यह डी चौक इस्लामाबाद का वही इलाका है जहां पहले भी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों और सुरक्षाबलों के बीच झड़पें हो चुकी हैं.

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यह भी पढ़ें: पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है आजादी, बलोचिस्तान आज क्यों मना रहा है?

अफरीदी ने यह भी कहा था कि इमरान खान के परिवार ने भरोसा दिलाया है कि मुलाकात के दौरान कोई राजनीतिक बातचीत नहीं होगी. उन्होंने सरकार से इस भरोसे को मानने और मुलाकात की इजाजत देने की अपील की थी. उनका कहना था कि इमरान खान को सबसे अच्छी मेडिकल सुविधा दी जानी चाहिए, क्योंकि खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी, जिन्हें 2024 में गिरफ्तार किया गया था, दोनों की सेहत ठीक नहीं है.

पार्टी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि इमरान खान को परिवार और पार्टी नेताओं से मिलने नहीं दिया जा रहा और उनका सही इलाज भी नहीं हो पा रहा है. अब यही विवाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन तक पहुंच गया है.

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