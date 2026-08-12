गाय से टकराई सरकारी डॉक्टर की कार, भीड़ ने पीटा और गाड़ी में भी की तोड़फोड़

उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक डॉक्टर के साथ मारपीट और उनकी कार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, डॉक्टर की कार ने एक गाय को टक्कर मार दी थी. इसके बाद मौके पर जुटी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल गाय की बाद में मौत हो गई. बुधवार को पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी.

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यह घटना मंगलवार शाम बिचपुरी गांव में हुई. उसावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ अपनी कार से बदायूं लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी गाड़ी से गाय को टक्कर लग गई. पुलिस का कहना है कि हादसे के कुछ ही देर बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई. इसके बाद डॉक्टर के साथ मारपीट की गई और उनकी कार को भी नुकसान पहुंचाया गया.

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पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पुलिस के मुताबिक, वीडियो में कई लोग डॉक्टर के साथ मारपीट करते और कार में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं. वीडियो में यह भी दिख रहा है कि मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे. इसी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए चार लोगों को हिरासत में लिया है.

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घटना के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हादसे के समय डॉक्टर ने शराब पी रखी थी. उनका कहना था कि कार से कई बीयर के कैन मिले थे. हालांकि पुलिस ने कहा कि डॉक्टर की मेडिकल जांच कराई गई और उसमें शराब नहीं पाई गई. पुलिस के मुताबिक, डॉक्टर की मंगलवार को जांच हुई थी और बाद में वह मुरादाबाद चले गए.

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डॉक्टर की शिकायत में की जाएगी कानूनी कार्रवाई

बदायूं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर की तरफ से आज शिकायत दी जा रही है. शिकायत मिलते ही आरोपियों के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का यह भी कहना है कि शिकायत और दूसरे सबूतों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामला कार से गाय के टकराने, गाय की मौत, डॉक्टर के साथ मारपीट और वायरल वीडियो के आधार पर जांच में है.

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