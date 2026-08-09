यहां सोने का ब्रेसलेट देखकर भी किसी की नीयत नहीं बदली, दुबई की घटना वायरल

किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर अगर सोने का गहना खो जाए, तो ज्यादातर लोगों की पहली सोच यही होती है कि अब वह शायद कभी वापस नहीं मिलेगा. यूएई में रहने वाली एक भारतीय महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. लेकिन दुबई मॉल में उनके साथ जो हुआ, उसने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की, जिसकी अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

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भारतीय मूल की केतकी शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वह अपना जन्मदिन मनाने के लिए दुबई मॉल गई थीं. शॉपिंग के दौरान अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ में पहना सोने का ब्रेसलेट गायब है. पहले तो उन्हें लगा कि शायद कहीं बैग में रख दिया होगा, लेकिन काफी तलाश के बाद भी जब वह नहीं मिला, तो उनकी चिंता बढ़ गई.

पूरे मॉल में तलाश, फिर सिक्योरिटी से मांगी मदद

केतकी और उनके साथ मौजूद लोगों ने उन सभी दुकानों और रास्तों पर जाकर ब्रेसलेट खोजा, जहां-जहां वे गए थे. करीब एक घंटे तक तलाश करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने मॉल की सिक्योरिटी टीम से संपर्क किया.

सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर जाने की सलाह दी और कहा कि अगर किसी ईमानदार व्यक्ति को ब्रेसलेट मिला होगा, तो वह उसे वहीं जमा कर देगा.

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सफाई कर्मचारी की ईमानदारी ने जीता दिल

केतकी जब लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पहुंचीं, तो वहां उनका इंतजार एक सुखद सरप्राइज कर रहा था. उन्हें बताया गया कि मॉल के एक सफाई कर्मचारी को उनका ब्रेसलेट मिला था और उसने बिना किसी लालच के उसे लॉस्ट एंड फाउंड विभाग में जमा करा दिया.पहचान पत्र और ब्रेसलेट की तस्वीर से पुष्टि करने के बाद मॉल प्रशासन ने वह ब्रेसलेट केतकी को वापस सौंप दिया.

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'उम्मीद मत छोड़िए'

ब्रेसलेट वापस मिलने के बाद केतकी ने कहा कि उन्हें लगा था कि उनका गहना हमेशा के लिए खो गया है. लेकिन इस घटना ने उन्हें सिखाया कि हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखनी चाहिए.उन्होंने उस सफाई कर्मचारी के लिए दिल से दुआ की और कहा कि उसकी ईमानदारी की वजह से उनका भरोसा और मजबूत हुआ.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने भी सुनाए अपने किस्से

वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए. एक यूजर ने लिखा कि अगर लोग कहते हैं कि दुबई सुरक्षित है, तो इसके पीछे ऐसी ही वजहें हैं.दूसरे यूजर ने बताया कि एयरपोर्ट पर उनका वॉलेट खो गया था, लेकिन 45 मिनट के भीतर लॉस्ट एंड फाउंड टीम ने उसे ढूंढ़कर वापस कर दिया.

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एक अन्य यूजर ने लिखा कि उनका सोने का चेन भी एक मॉल में खो गया था, जिसे सफाई कर्मचारी ने ईमानदारी से लॉस्ट एंड फाउंड में जमा कराया और बाद में उन्हें वापस मिल गया.

यह वीडियो सिर्फ एक खोए हुए ब्रेसलेट की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि किसी की ईमानदारी कैसे दूसरे इंसान का भरोसा और मुस्कान दोनों लौटा सकती है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

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