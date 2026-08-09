scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यहां सोने का ब्रेसलेट देखकर भी किसी की नीयत नहीं बदली, दुबई की घटना वायरल

दुबई मॉल में शॉपिंग के दौरान भारतीय महिला का सोने का ब्रेसलेट कहीं गिर गया. काफी तलाश के बाद जब वह लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पहुंचीं, तो वहां उनका इंतजार ऐसा सरप्राइज कर रहा था, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी.

Advertisement
X
भारतीय मूल की केतकी शेट्टी ने इंस्टाग्राम ने ये वीडियो शेयर किया (Photo:insta/@abudhabi.unplugged)
भारतीय मूल की केतकी शेट्टी ने इंस्टाग्राम ने ये वीडियो शेयर किया (Photo:insta/@abudhabi.unplugged)

किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर अगर सोने का गहना खो जाए, तो ज्यादातर लोगों की पहली सोच यही होती है कि अब वह शायद कभी वापस नहीं मिलेगा. यूएई में रहने वाली एक भारतीय महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. लेकिन दुबई मॉल में उनके साथ जो हुआ, उसने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की, जिसकी अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

भारतीय मूल की केतकी शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वह अपना जन्मदिन मनाने के लिए दुबई मॉल गई थीं. शॉपिंग के दौरान अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ में पहना सोने का ब्रेसलेट गायब है. पहले तो उन्हें लगा कि शायद कहीं बैग में रख दिया होगा, लेकिन काफी तलाश के बाद भी जब वह नहीं मिला, तो उनकी चिंता बढ़ गई.

पूरे मॉल में तलाश, फिर सिक्योरिटी से मांगी मदद

सम्बंधित ख़बरें

मुकदमे में कर्मचारियों की सही ट्रेनिंग और निगरानी नहीं करने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं. ( Photo: AI)
फ्राइड चिकन में कहां से आ गया कंडोम, ग्राहक ने की शिकायत!
Bengaluru rent, bengaluru living cost, bengaluri city
बेंगलुरु में 50 लाख रुपये कमाने वाले भी क्यों नहीं बन पाते अमीर?
Mumbai man website, viral website, business idea,
पुराने सैलून के गानों से बनाया बिजनेस आइडिया, वेबसाइट वायरल
Japan earthquake, Japan earthquake video, Japan hospital earthquake
क्या हुआ जब ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान ही आ गया भूकंप
Rahul Gandhi, Rahul Gandhi viral video, Rahul Gandhi Prayagraj,
'ब्रदर, रिलैक्स करो...' जब राहुल गांधी ने स्टूडेंट का बढ़ाया हौसला

केतकी और उनके साथ मौजूद लोगों ने उन सभी दुकानों और रास्तों पर जाकर ब्रेसलेट खोजा, जहां-जहां वे गए थे. करीब एक घंटे तक तलाश करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने मॉल की सिक्योरिटी टीम से संपर्क किया.

सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर जाने की सलाह दी और कहा कि अगर किसी ईमानदार व्यक्ति को ब्रेसलेट मिला होगा, तो वह उसे वहीं जमा कर देगा.

Advertisement

देखें वीडियो

सफाई कर्मचारी की ईमानदारी ने जीता दिल

केतकी जब लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पहुंचीं, तो वहां उनका इंतजार एक सुखद सरप्राइज कर रहा था. उन्हें बताया गया कि मॉल के एक सफाई कर्मचारी को उनका ब्रेसलेट मिला था और उसने बिना किसी लालच के उसे लॉस्ट एंड फाउंड विभाग में जमा करा दिया.पहचान पत्र और ब्रेसलेट की तस्वीर से पुष्टि करने के बाद मॉल प्रशासन ने वह ब्रेसलेट केतकी को वापस सौंप दिया.

यह भी पढ़ें: VIDEO: 'कई घरों से भी ज्यादा साफ', दुबई का पब्लिक टॉयलेट देख महिला नहीं कर पाई यकीन

'उम्मीद मत छोड़िए'

ब्रेसलेट वापस मिलने के बाद केतकी ने कहा कि उन्हें लगा था कि उनका गहना हमेशा के लिए खो गया है. लेकिन इस घटना ने उन्हें सिखाया कि हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखनी चाहिए.उन्होंने उस सफाई कर्मचारी के लिए दिल से दुआ की और कहा कि उसकी ईमानदारी की वजह से उनका भरोसा और मजबूत हुआ.

यह भी पढ़ें: दुबई में खुली कार में छोड़ दिया मोबाइल, 20 मिनट बाद लौटे तो जो दिखा वह वायरल हो गया

सोशल मीडिया पर लोगों ने भी सुनाए अपने किस्से

वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए. एक यूजर ने लिखा कि अगर लोग कहते हैं कि दुबई सुरक्षित है, तो इसके पीछे ऐसी ही वजहें हैं.दूसरे यूजर ने बताया कि एयरपोर्ट पर उनका वॉलेट खो गया था, लेकिन 45 मिनट के भीतर लॉस्ट एंड फाउंड टीम ने उसे ढूंढ़कर वापस कर दिया.

Advertisement

एक अन्य यूजर ने लिखा कि उनका सोने का चेन भी एक मॉल में खो गया था, जिसे सफाई कर्मचारी ने ईमानदारी से लॉस्ट एंड फाउंड में जमा कराया और बाद में उन्हें वापस मिल गया.

यह वीडियो सिर्फ एक खोए हुए ब्रेसलेट की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि किसी की ईमानदारी कैसे दूसरे इंसान का भरोसा और मुस्कान दोनों लौटा सकती है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    गंडासे से 17 वार किए, CCTV में कैद हुई वारदात... अब एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली |
    Surya Grahan 2026: सूर्य-राहु का ग्रहण योग क्या है? जानें कब आदमी को देता है नाम-शोहरत-पैसा |
    'युवाओं को गुमराह किया जा रहा' रांची छात्र आंदोलन पर CM हेमंत सोरेन का बड़ा बयान |
    "25 हजार के लिए बेच दी आत्मा", ज्वाइनिंग के एक दिन बाद ही छोड़ दी नौकरी, लैपटॉप लेकर भी गायब |
    टॉक्सिक में कियारा ने यश संग दिए इंटीमेट सीन्स, पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ऐसे किया रिएक्ट |
    चरखी दादरी फायरिंग केस: इलाज के दौरान एक की मौत, 4 घायलों की हालत गंभीर |
    8th Pay Commission: सैलरी से पेंशन तक... 8वें वेतन आयोग में ये पांच बड़ी मांगे, कब होगा लागू? |
    मोबाइल स्नैचिंग की कोशिश में युवक की मौत, चलती ट्रेन से गिरा |
    भारत में सबसे ज्यादा कहां से आते हैं महिलाओं के अंडरगार्मेंट्स? करोड़ों का है कारोबार |
    'बलि का बकरा तलाशना ठीक नहीं...', चोटों से बेहाल टीम इंडिया, CoE पर उठी उंगली तो वीवीएस लक्ष्मण ने तोड़ी चुप्पी
    Advertisement