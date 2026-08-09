Surya Grahan 2026: सूर्य-राहु का ग्रहण योग क्या है? जानें कब आदमी को देता है नाम-शोहरत-पैसा

12 अगस्त का साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है. अक्सर आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण के बारे में सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं. फिर चाहे वो खगोलीय घटना की बात हो या फिर कुंडली में सूर्य ग्रहण की. लोग तरह-तरह के भ्रम और भय को मन में पाल लेते हैं. लेकिन जब तक आपको यही मालूम न हो कि आपकी कुंडली में ग्रहण योग बनकर बैठा है या दुर्योग, तब तक किसी निर्णय पर न पहुंचें. अलग-अलग राशियों और अलग-अलग भाव में बनने वाले ग्रहण का फलादेश भी अलग-अलग यानी अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है.

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क्या होता है ग्रहण योग?

कुंडली में सूर्य और राहु की युति को ग्रहण योग के रूप में जाना जाता है. जब यह योग किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के लग्न भाव में बनता है तो इसका प्रभाव सीधे उसके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सामाजिक छवि पर पड़ता है. यह योग एक ओर जहां जीवन में चुनौतियां लेकर आता है. वहीं दूसरी ओर कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को असाधारण सफलता भी दिला सकता है.

सूर्य आत्मा, आत्मबल और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है. जबकि राहु छाया ग्रह होकर भ्रम, महत्वाकांक्षा और असामान्य सोच का कारक माना जाता है. ऐसे में जब दोनों ग्रह एकसाथ लग्न में आते हैं तो यह स्थिति व्यक्ति के भीतर द्वंद पैदा कर देती है. कई बार यह योग दुर्योग का रूप ले लेता है जिससे आत्मविश्वास में कमी, पिता के साथ संबंधों में तनाव, हड्डियों व जोड़ों से जुड़ी समस्याएं और समाज में मान-सम्मान में गिरावट देखने को मिलती है.

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हालांकि, यह प्रभाव हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होता है. ग्रहण योग का फल इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस राशि और किस भाव में बन रहा है. यदि यह योग अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को जीवन में बार-बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है. वहीं, कुछ स्थितियों में यही योग व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान दिलाने का कार्य करता है.

लग्न में ग्रहण योग

लग्न में सूर्य ग्रहण योग विशेष रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है. यदि सूर्य अपनी नीच राशि तुला में होकर राहु के साथ युति करता है तो यह व्यक्ति के आत्मबल को कमजोर कर सकता है. ऐसे लोग निर्णय लेने में असमंजस महसूस करते हैं और बाहरी प्रभावों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं. इसके विपरीत, यदि सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में राहु के साथ स्थित हो तो यह योग व्यक्ति को तेज बुद्धि, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता और रणनीतिक सोच प्रदान करता है. ऐसे लोग राजनीति, प्रबंधन और नेतृत्व के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं.

इस योग का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह व्यक्ति को पारंपरिक सीमाओं से बाहर सोचने की प्रेरणा देता है. राहु का प्रभाव व्यक्ति को जोखिम लेने और नए रास्ते अपनाने के लिए प्रेरित करता है. यही कारण है कि कई बार ऐसे लोग अचानक उन्नति करते हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं. हालांकि, इसके साथ विवाद और आलोचना भी इनके जीवन का हिस्सा बन सकते हैं.

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ज्योतिषीय दृष्टि से यह भी जरूरी है कि सूर्य का नक्षत्र, ग्रहों के अंश और ग्रह बल को भी ध्यान में रखा जाए. यदि अन्य ग्रहों का सहयोग सकारात्मक हो तो ग्रहण योग के नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो सकते हैं. वहीं, कमजोर ग्रह स्थिति होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव और अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है.

इसलिए लग्न में सूर्य-राहु का ग्रहण योग जीवन में नुकसान और फायदे दोनों का संकेत देता है. यह योग व्यक्ति को संघर्ष के साथ-साथ अवसर भी प्रदान करता है. सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवनशैली अपनाकर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है और इसके सकारात्मक पहलुओं का लाभ उठाया जा सकता है.

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