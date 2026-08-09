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टॉक्सिक में कियारा ने यश संग दिए इंटीमेट सीन्स, पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ऐसे किया रिएक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 'टॉक्सिक' में पत्नी कियारा आडवाणी के इंटीमेट सीन्स पर ट्रोलिंग के बीच उनका खुलकर सपोर्ट किया है. इंस्टाग्राम पर एक खास मैसेज शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने कियारा के काम की तारीफ की, जिसके बाद दोनों के फैंस उनकी खूब सराहना कर रहे हैं.

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कियारा पर बोले सिद्धार्थ (Photo: screengrab)
कियारा पर बोले सिद्धार्थ (Photo: screengrab)

सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी पत्नी और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के सबसे बड़े सपोर्टर बनकर उभरे हैं. हाल ही में कियारा की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसके बाद सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपनी पत्नी के काम की जमकर तारीफ की. सिद्धार्थ का यह सपोर्ट ऐसे वक्त में आया है जब फिल्म के ट्रेलर में साउथ स्टार यश के साथ इंटीमेट सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर कियारा को ट्रोल किया जा रहा था.

रविवार, 9 अगस्त को सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की. इस पोस्ट में उन्होंने कियारा की कड़ी मेहनत, समर्पण और काम के प्रति उनके जुनून को सराहा. सिद्धार्थ ने भरोसा जताया कि कियारा की यह मेहनत जब बड़े पर्दे पर आएगी, तो हर कोई इसे देखकर हैरान रह जाएगा. उन्होंने अपनी पोस्ट से यह साफ कर दिया कि ट्रोलिंग से इतर वह अपनी पत्नी के काम पर कितना गर्व महसूस करते हैं.

'टॉक्सिक' के ट्रेलर पर सिद्धार्थ का रिव्यू
सिद्धार्थ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'मेहनत, लगन और जुनून... यह सब बड़े पर्दे पर साफ झलकेगा. की (Ki), यह तुम्हारी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है! डायरेक्टर गीतू मोहनदास, यश, तुमने और पूरी टीम ने मिलकर जो जादू रचा है, उसे देखने का अब और इंतजार नहीं होता. पूरी  Toxic टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. 26 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है.'

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कठिन समय में दिया पत्नी का साथ
कियारा के लिए सिद्धार्थ का यह सपोर्टिव मैसेज काफी मायने रखता है, क्योंकि ट्रेलर आने के बाद से ही उनके और यश के ऑन-स्क्रीन इंटीमेट सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. इंटरनेट के एक वर्ग ने दोनों की केमिस्ट्री और बोल्ड सीन्स को लेकर कियारा को निशाना बनाना शुरू कर दिया था. ऐसे माहौल में सिद्धार्थ ने सार्वजनिक रूप से आगे आकर अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाया है.

सुपरस्टार यश ने भी किया कियारा का बचाव
सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, बल्कि फिल्म के लीड एक्टर यश ने भी शनिवार को बेंगलुरु में हुए ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान कियारा का बचाव किया. जब यश से कियारा की हो रही आलोचनाओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि फिल्म में कियारा का किरदार बहुत गहरा है और लोगों ने ट्रेलर में जो देखा है, वह तो सिर्फ एक छोटी सी झलक भर है. यश ने कियारा की तारीफ करते हुए उन्हें बेहद सपोर्टिव     
एक्टर बताया और कहा कि उन्होंने इस रोल के लिए दिन-रात मेहनत की है।

'हम समय से थोड़ा आगे हैं'- यश
ट्रोलिंग पर अपनी राय रखते हुए यश ने आगे कहा, 'एक कलाकार के तौर पर आपको कई तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन आपको इन सब की परवाह किए बिना उस काम पर ध्यान देना चाहिए जिसमें आप विश्वास रखते हैं. जब फिल्म सामने आएगी, तो लोग खुद-ब-खुद आपके काम की तारीफ करेंगे. बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी सोच में समय से थोड़ा आगे चल रहे हैं.'

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बता दें कि गीतु मोहनदास के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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