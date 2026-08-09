"25 हजार के लिए बेच दी आत्मा", ज्वाइनिंग के एक दिन बाद ही छोड़ दी नौकरी, लैपटॉप लेकर भी गायब

अच्छे पद और अच्छी सैलरी के लिए नौकरी बदलना आज के जॉब मार्केट का नया ट्रेंड बन चुका है. लेकिन कई बार कुछ घटनाएं सोशल मीडिया पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टेक कंपनी के CEO ने एक घटना शेयर की है. उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने एक महिला कर्मचारी को हायर किया था जिसके लिए उन्होंने उसका नोटिस पीरियड खत्म होने का भी इंतजार किया. लेकिन ज्वाइनिंग से तीन दिन पहले उसने कुछ ऐसा कर दिया कि हर कोई हैरान हो गया. उन्होंने अपनी सैलरी 50 हजार रुपये तक पढ़ाने की बात कह दी. हालांकि, उसे 15 लाख के पैकेज पर हायर किया गया था.
तीन महीने का इंतजार फिर हुई ज्वाइनिंग
टेक कंपनी के CEO गौरव खेतरपाल के अनुसार, कंपनी ने एक महिला कर्मचारी को हायर किया था, जिसका नाम दिव्या बताया जा रहा है. सब अच्छे से होने के बाद उसे ऑफर लेटर भेज दिया गया और 3 महीने उसके नोटिस पीरियड खत्म होने का इंतजार किया गया. उन्होंने पोस्ट में यह भी बताया कि दिव्या को 15 लाख के सैलरी पैकेज पर हायर किया गया था.
ज्वाइनिंग से पहले बड़ी डिमांड
लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है. CEO ने आगे बताया कि ज्वाइनिंग से ठीक तीन दिन पहले दिव्या ने अचानक सैलरी पैकेज में 50 हजार रुपये बढ़ाने की मांग कर दी. इस दौरान कंपनी को लगा कि कहीं कैंडिडेट पीछे न हट जाए इसके लिए उसकी ये डिमांड मान ली गई. इसके बाद कर्मचारी ने कंपनी में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी की और जरूरी रिसोर्स और लैपटॉप भी ले लिया.
कब बदली स्थिति?
लेकिन फिर कुछ समय के बाद कर्मचारी ने निजी कारणों से वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति मांगी. कंपनी ने उसकी स्थिति को समझते हुए उसे घर से काम करने की अनुमति दे दी लेकिन इसके बाद कर्मचारी ने कंपनी का फोन या ईमेल का जवाब देना बंद कर दिया.
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
जब सारी कोशिशों के बाद कंपनी का संपर्क कर्मचारी से हुआ तो, तो उसने नौकरी जारी रखने में असमर्थता जताई. CEO का कहना है कि कर्मचारी ने कंपनी के लैपटॉप को वापस करने की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय कंपनी पर ही छोड़ दी. लेकिन इसके बाद कंपनी की ओर से कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई, जिसके बाद कर्मचारी ने खुद ऑफिस पहुंचकर लैपटॉप वापस कर दिया.
कहीं और कर रही थी नौकरी
पोस्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि वह कर्मचारी ने किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया था. नई कंपनी उसे 25 हजार रुपये ज्यादा दे रही थी. इस घटना के वायरल होते ही लोगों के बीच इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई.