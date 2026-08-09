चरखी दादरी फायरिंग केस: इलाज के दौरान एक की मौत, 4 घायलों की हालत गंभीर

हरियाणा के चरखी दादरी में सिटी पुलिस थाने के सामने 6 अगस्त को हुई फायरिंग में घायल हिसार के कीर्तिमान की इलाज के दौरान मौत हो गई. हालत बिगड़ने पर उसे रोहतक पीजीआई से गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल रेफर किया गया था. शनिवार देर रात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस हमले में घायल चार अन्य लोगों की हालत अब भी गंभीर है और वे वेंटिलेटर पर हैं.

और पढ़ें

बता दें कि 6 अगस्त को कीर्तिमान अपने छह साथियों के साथ स्कॉर्पियो से कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था. सिटी पुलिस थाने के सामने तीन हमलावरों ने गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. करीब 10 से 15 राउंड गोलियां चलीं, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार सभी सात लोग घायल हो गए. कीर्तिमान के गर्दन और पैरों में तीन गोलियां लगी थीं. बताया जा रहा है कि हमले के बाद से उसे होश नहीं आया था.

कीर्तिमान पर दर्ज थे 15 आपराधिक मामले

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, कीर्तिमान पर 15 आपराधिक मामले दर्ज थे. पुलिस का कहना है कि हमले में घायल कुछ अन्य लोगों का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, रविवार को कीर्तिमान का अंतिम संस्कार किया जाएगा. उधर, हमलावरों की तलाश में कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.

Advertisement

फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था. इसमें रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नवीन बॉक्सर ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया. उसने कहा कि निशाना अनिल फतेहगढ़ी था. हालांकि पुलिस ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. मामले की जांच जारी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं, अस्पताल में भर्ती बाकी घायलों का इलाज जारी है. इस पूरे मामले की जांच कई पहलुओं से की जा रही है.



---- समाप्त ----