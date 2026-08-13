Meta का बड़ा एक्शन, डिलीट किए 7 लाख अकाउंट, FB और इंस्टाग्राम पर नहीं मानी ये बात

Meta ने एक बड़ा एक्शन लिया है और करीब 7 लाख अकाउंट को डिलीट कर दिया है. इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट को डिलीट किया गया है. ये संदिग्ध अकाउंट थे और उनका संबंध 16 साल से कम उम्र यूजर्स से था. कंपनी ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाए नियम को लागू कर चुकी है, जिसमें 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन है.

और पढ़ें

कंपनी ने कहा है कि उसने करीब 4,62,000 इंस्टाग्राम और फेसबुक के 2,92,000 अकाउंट को डिएक्टिवेट किया है. यह एक्शन दिसंबर से जून तक तक लिया गया है.

मेटा के ये लेटेस्ट नंबर्स ऐसे समय सामने आए हैं, जब ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है. यह नियम 10 दिसंबर से लागू हो चुका है. इस बैन के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट समेत 10 सोशल मीडिया सर्विस को बच्चों के लिए बैन किया है.

मेटा ने पहले कानून पर एतराज जताया था

Meta ने पहले इस कानून पर एतराज जताया था, लेकिन अब कंपनी इसका पालन कर रही है. अगर सोशल मीडिया ऑस्ट्रेलिया के कानून को नहीं मानती हैं और वहां पर काम कर रही हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है.

Advertisement

ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेट रेगुलेटर यह जांच कर रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बच्चों तक अपनी सर्विस को रोकने के लिए जिम्मेदारी से कदम उठा रहा है या नहीं. वहीं, Meta का कहना है कि उसका एक्शन जारी है और आने वाले दिनों में और भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Meta के बाद अब दूसरे प्लेटफॉर्म भी सरकार के रडार पर, कंपनियों से होगी बात और इसकी होगी जांच

AI का इस्तेमाल कर रहा Meta

Meta ने बताया है कि वह 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा चलाए जाने वाले अकाउंट की पहचान करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहा है. इसके लिए कंपनी सिर्फ यूजर्स द्वारा दी जाने वाली जानकारी तक ही सीमित नहीं है. उसके सिस्टम प्रोफाइल और यूजर की एक्टिविटी को भी ट्रैक करते हैं.

ऑस्ट्रेलिया उन प्लेटफॉर्म्स के लिए और कड़े जुर्माने पर विचार कर रहा है, जो नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं. इसके तहत अधिकतम जुर्माने को लगभग दोगुना करके 9.9 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर करने का प्रस्ताव है. Meta, TikTok, Google और Snapchat के प्रतिनिधियों को शुक्रवार को होने वाली संसदीय जांच के सामने भी पेश होना है.

यह भी पढ़ें: Meta के एल्गोरिदम में खामियां? केंद्र के साथ बैठक में कंपनी ने मानी गलती

Advertisement

दुनियाभर के दूसरे देशों के लिए उदाहरण

ऑस्ट्रेलिया के इस कदम पर दुनियाभर की नजर है. दुनिया के कई देश हैं, जहां 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया को रेगुलाइज करने का विचार किया जा रहा है.

---- समाप्त ----