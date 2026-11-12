कौन हैं Kimberly Powell? एनवीडिया सीईओ जेनसन हुआंग से कथित रिश्ते की खबर के बाद क्यों हो रही चर्चा?

Nvidia के CEO Jensen Huang इन दिनों अपनी कंपनी के AI चिप्स से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. पहले एक चीनी कोरोबारी और कथित जासूस Alice Huang के साथ उनके कथित रिश्ते की खबर सामने आई. एक नई रिपोर्ट ने Nvidia की ही वरिष्ठ अधिकारी Kimberly Powell का नाम इस विवाद से जोड़ दिया है.

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इस खबर के बाद दुनिया भर में लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर किंबरली पॉवेल कौन हैं, एनवीडिया में उनका क्या काम है और वह कंपनी में कितनी अहम भूमिका निभाती हैं.

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किंबरली पॉवेल एनवीडिया की वाइस प्रेसिडेंट हैं और कंपनी का हेल्थकेयर बिजनेस संभालती हैं. वह 2008 से कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं. यानी उन्हें कंपनी में काम करते हुए करीब 18 साल हो चुके हैं. उनका काम सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट या टीम तक सीमित नहीं है. वह मेडिकल इमेजिंग, हेल्थकेयर, लाइफ साइंसेज, दवाओं की खोज और हेल्थ डेटा से जुड़े कारोबार में एनवीडिया की तकनीक के इस्तेमाल की जिम्मेदारी संभालती हैं. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, वह हेल्थकेयर से जुड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के ग्लोबल बिजनेस को हेड करती हैं.

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2008 में Nvidia से जुड़ीं, अब संभालती हैं हेल्थकेयर बिजनेस

किंबरली पॉवेल ने अपने करियर की शुरुआत इंजीनियरिंग और मेडिकल इमेजिंग से जुड़े काम से की थी. उन्होंने नॉर्थइस्टर्न यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है. उनकी पढ़ाई में कंप्यूटर इंजीनियरिंग पर भी खास ध्यान रहा. एनवीडिया में आने से पहले वह Planar Systems जैसी कंपनी में डायग्नोस्टिक इमेजिंग सिस्टम से जुड़े हार्डवेयर इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के काम में शामिल थीं.

एनवीडिया में उनकी शुरुआत भी हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी से ही हुई. 2008 में जब वह कंपनी से जुड़ीं, तब उनकी जिम्मेदारी एनवीडिया के GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को मेडिकल इमेजिंग मशीनों के लिए इस्तेमाल करने की दिशा में काम करना था. उस समय एनवीडिया को मुख्य रूप से कंप्यूटर ग्राफिक्स और गेमिंग चिप बनाने वाली कंपनी के तौर पर जाना जाता था.

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समय के साथ उनकी जिम्मेदारी बढ़ती गई. उन्होंने एनवीडिया के हायर एजुकेशन और रिसर्च बिजनेस के साथ-साथ AI Labs और स्टार्टअप से जुड़े कार्यक्रमों का नेतृत्व भी किया. 2016 में वह AI बिजनेस डेवलपमेंट की सीनियर डायरेक्टर बनीं और 2017 में उन्हें हेल्थकेयर बिजनेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया. कंपनी के आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार, वह अब दुनिया भर में एनवीडिया के हेल्थकेयर कारोबार की जिम्मेदारी संभालती हैं.

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Nvidia में उनका काम कितना अहम है?

आज मेडिकल साइंस में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. अस्पतालों में MRI और CT स्कैन जैसी मशीनों से बड़ी मात्रा में डेटा तैयार होता है. इस डेटा को तेजी से प्रोसेस करने, मेडिकल इमेज का विश्लेषण करने और बीमारी से जुड़े संकेत खोजने में कंप्यूटिंग तकनीक की अहम भूमिका है. एनवीडिया अपने GPU और AI सॉफ्टवेयर के जरिए इसी क्षेत्र में काम कर रही है.

किंबरली पॉवेल की जिम्मेदारी इसी कारोबार को आगे बढ़ाना है. उनके नेतृत्व में एनवीडिया हेल्थकेयर कंपनियों, अस्पतालों, मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों और दवा कंपनियों के साथ काम करती है. कंपनी की तकनीक का इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग, जीनोमिक्स, दवाओं की खोज और हेल्थकेयर डेटा के विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में किया जाता है.

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एनवीडिया के हेल्थकेयर इकोसिस्टम में BioNeMo, MONAI और Parabricks जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं. BioNeMo का इस्तेमाल AI बेस्ड बायोलॉजी और ड्रग डिस्कवरी के काम में किया जाता है. MONAI मेडिकल इमेजिंग से जुड़े AI एप्लिकेशन बनाने में मदद करता है, जबकि Parabricks जीनोमिक डेटा की प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए इस्तेमाल होता है. इन तकनीकों के जरिए एनवीडिया हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज के कारोबार में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है.

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किंबरली पॉवेल इस बिजनेस को सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं रखतीं. उनकी जिम्मेदारी यह भी है कि Nvidia के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचाया जाए. वह अलग-अलग टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर सम्मेलनों में कंपनी का प्रतिनिधित्व भी करती रही हैं.

जेनसन हुआंग के साथ रिश्ते की रिपोर्ट में क्या कहा गया?

किंबरली पॉवेल का नाम तब चर्चा में आया, जब The New York Times ने 11 नवंबर को एक रिपोर्ट की. अखबार ने एनवीडिया में काम कर चुके पांच लोगों के हवाले से दावा किया कि जेनसन हुआंग और पॉवेल के बीच कथित तौर पर निजी रिश्ता था. रिपोर्ट के मुताबिक, पॉवेल कंपनी में हुआंग को रिपोर्ट करती थीं.

अखबार की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मार्च में सैन होजे में एनवीडिया के एक कार्यक्रम के दौरान दोनों को एक होटल में करीब आते हुए देखा गया था. दो सूत्रों ने कथित वीडियो का जिक्र किया, लेकिन The New York Times ने साफ किया कि उसने खुद उस वीडियो को नहीं देखा था. यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो के बारे में किया गया दावा और अखबार द्वारा खुद वीडियो देखना दो अलग बातें हैं.

हुआंग ने इस रिपोर्ट पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार किया. एनवीडिया ने भी तत्काल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी और पॉवेल की ओर से भी उस समय कोई जवाब सामने नहीं आया. इसलिए कथित रिश्ते को लेकर सामने आई जानकारी अभी मीडिया रिपोर्ट और अज्ञात सूत्रों के बयानों पर आधारित है. इसकी स्वतंत्र सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है.

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