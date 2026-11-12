पटाखे या गाड़ियां... दिवाली के बाद दिल्ली की जहरीली हवा का असली गुनहगार कौन? चौंका देंगे आंकड़े

Delhi Pollution After Diwali: दिल्ली की जहरीली हवा का जिम्मेदार कौन है? हर साल सर्दियों की शुरुआत होते ही इस सवाल पर बहस छिड़ जाती है. कभी गाड़ियों को प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है, तो कभी पराली और कंस्ट्रक्शन वर्क को कटघरे में खड़ा किया जाता है. और ये मामला और तूल पकड़ लेता है जब दिवाली आती है. लेकिन दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में घुले जहर को लेकर सामने आए नए आंकड़े एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं.

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इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी (IITM) की रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली के अगले दिन यानी 9 नवंबर की सुबह 1 बजे से 9 बजे के बीच दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में पटाखों की हिस्सेदारी 71.1 फीसदी रही. वहीं, इस दौरान गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का आंकड़ा महज 6.9 फीसदी दर्ज किया गया. इन आंकड़ों ने दिल्ली में वाहनों पर लगने वाली पाबंदियों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

दिवाली की रात पटाखों ने बिगाड़ी दिल्ली की हवा

IITM के आकलन में दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में मौजूद बारीक प्रदूषण कणों (PM2.5) के स्रोतों का अध्ययन किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, 9 नवंबर की सुबह 1 से 9 बजे के बीच पटाखों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 71.1 फीसदी तक पहुंच गई. जबकि इससे एक दिन पहले इसी समय के दौरान यह आंकड़ा 43.4 फीसदी था. वहीं, 7 नवंबर को पटाखों की हिस्सेदारी सिर्फ 5.6 फीसदी दर्ज की गई थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी थी. Photo: Reuters



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इन आंकड़ों से साफ है कि दिवाली के दौरान आतिशबाजी का दिल्ली की हवा पर कितना बड़ा असर पड़ा. इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 9 नवंबर की रात 3 बजे जहांगीरपुरी के मॉनिटरिंग स्टेशन पर PM2.5 का लेवल 4,985 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया. वहीं, नेहरू नगर में यह आंकड़ा 2,808 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया. ये किसी एक इलाके में दर्ज किए गए प्रदूषण स्तर के बेहद गंभीर आंकड़े थे. इन्हें पूरी दिल्ली का औसत नहीं माना जा सकता.

गाड़ियों पर पाबंदी लगाना सही है?

अब सवाल उठता है कि जब दिवाली के बाद प्रदूषण में पटाखों की हिस्सेदारी 71.1 फीसदी और गाड़ियों की हिस्सेदारी सिर्फ 6.9 फीसदी रही, तो फिर सड़कों पर वाहनों को रोकने की कार्रवाई क्यों की जा रही है? दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए अलग-अलग समय पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं. लेकिन इन नियमों को लेकर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आम वाहन चालकों के लिए कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी गाड़ी कहां चल सकती है.

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हालांकि, यह समझना जरूरी है कि IITM के ये आंकड़े सिर्फ दिवाली के बाद के आठ घंटों का आकलन हैं. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पूरे सर्दियों के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण के लिए पटाखे ही जिम्मेदार हैं. गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कंस्ट्रक्शन वर्क, डस्ट, फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण, कचरा जलाना और आसपास के इलाकों से आने वाला प्रदूषण भी दिल्ली की हवा को खराब करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

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दिल्ली में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को सीमित समय के लिए सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी थी. यह छूट केवल दो दिनों के लिए थी. इसके बाद 9 नवंबर से पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध फिर से लागू हो गया. ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली में पटाखों पर कोई प्रतिबंध नहीं था. लेकिन हो सकता है कि, कुछ लोगों के जेहन में यह सवाल यह जरूर आए कि जब हवा पहले से खराब थी, तब त्योहार के दौरान पटाखे चलाने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि वाहन चालकों पर पहले ही सख्ती शुरू हो चुकी थी.

दिल्ली में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दूसरे राज्यों से आने वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों को लेकर भी नियम लागू हैं. इसके तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ज्यादातर ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक है, जो BS6 स्टैंडर्ड के नहीं है. इसके अलावा दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी वाहनों को लेकर सख्ती की जा रही है. दिल्ली-एनसीआर में बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडरकंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के वाहन चलाने पर रोक लगाई गई है.

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दिल्ली में वाहनों से होने से प्रदूषण पर रोकथाम के लिए कई पाबंदियां लगाई गई हैं. Photo: Reuters

BS3 और BS4 गाड़ियों पर भी पाबंदियां

इसके अलावा, दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 को 6 नवंबर से लागू किया गया था. इसके तहत दिल्ली और NCR के कुछ ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या इससे पुराने चार पहिया वाहनों पर रोक लगाई गई है. इसमें गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा भी शामिल है.

एक रात के आंकड़ों से गाड़ियों को क्लीन चिट नहीं

दिवाली के बाद सामने आए आंकड़े भले ही पटाखों को प्रदूषण का बड़ा कारण बता रहे हों, लेकिन इससे गाड़ियों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की 11 नवंबर को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि 1 से 8 नवंबर के दौरान दिल्ली के लोकल पॉल्यूशन सोर्सेस में वाहनों का योगदान सबसे ज्यादा था. यहां ध्यान देने वाली बात है कि IITM और CSE की रिपोर्ट अलग-अलग टाइमिंग और अलग-अलग आधार पर तैयार की गई हैं. इसलिए दोनों के आंकड़ों की सीधे तुलना नहीं की जा सकती.

ऐसे में गंभीर प्रदूषण के दौरान पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगाना गलत नहीं है. लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी वाहनों पर एक जैसे नियम लागू करना सही तरीका है या फिर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और स्रोतों की पहचान करके कार्रवाई की जानी चाहिए.

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