'NVIDIA ने निकाला तो, मैं दूंगा जॉब...' जेनसन हुआंग को मिला सबसे बड़ा ऑफर

चीनी जासूसी के आरोपों में घिरे जेनसन हुआंग को अब दुनिया के सबसे अमीर व्‍यक्ति एलॉन मस्‍क का सपोर्ट मिला है. एलॉन मस्‍क ने हुआंग पर कहा है कि अगर एनवीडिया उन्‍हें नौकरी से हटाती है तो वे खुद उन्‍हें जॉब देंगे और उनके लिए यह सम्‍मान की बात होगी. हुआंग के लिए यह सबसे बड़ा ऑफर माना जा रहा है.

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मस्क ने सोशल मीडिया पर हुई एक अपील पर पॉजिटिव जवाब देते हुए उन्‍हें हायर करने की बात कही. एलॉन मस्‍क का यह बयान तब आया है, जब जेनसन हुआंग के भविष्‍य को लेकर चिंता बढ़ चुकी है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चिपमेकर एनवीडिया के CEO पद से जेनसन हुआंग को हटाया जा सकता है. क्‍योंकि उनपर चीन की जासूसी के जाल में फंसने का आरोप लगा है.

हुआंग को नौकरी पर रखना सम्‍मान की बात

गुरुवार को X पर फाइनेंशियल ब्लॉग ज़ीरोहेज के एक पोस्ट पर जवाब दिया. पोस्‍ट में यूजर्स ने लिखा, 'एलॉन प्लीज़ जेनसन को हायर करें', जिसका जवाब देते हुए मस्‍क ने लिखा, 'यह एक सम्मान की बात होगी' गुरुवार को हुए इस एक्सचेंज को कुछ ही घंटों में करीब दस लाख व्यूज मिले.

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एनवीडिया का बोर्ड जेनसेन हुआंग को हटाने की कर रहा तैयारी

मस्क का यह जवाब बुधवार को छपी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि एनवीडिया का बोर्ड हुआंग को हटाने की तैयारी कर रहा है. मामले से जुड़े लोगों के हवाले से अखबार ने बताया कि यह कदम दो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद उठाया गया, जिसमें एक चीनी जासूस होने के शक में एक महिला के साथ अफेयर भी शामिल है. कहा जा रहा है कि डायरेक्टर बुधवार को ही मीटिंग करेंगे. यह तुरंत साफ नहीं हुआ कि कोई फैसला हुआ है या नहीं, और एनवीडिया ने हुआंग को हटाने के किसी भी प्लान को पब्लिकली कन्फर्म नहीं किया है.

डोनाल्‍ड ट्रंप भी कर रहे बचाव

एलॉन मस्‍क अकेले नहीं हैं, जो हुआंग का बचाव कर रहे हैं. खबर यह भी सामने आई है कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप भी जांच के दौरान हुआंग का बचाव कर रहे हैं. ट्रंप ने हुआंग को एक इज्जतदार आदमी कहा है जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है.

यह मामला सबसे पहले रविवार को कर्मचारियों को भेजे गए एक मेमो में सामने आया, जिसमें हुआंग ने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की बात मानी और बिना कोई जानकारी दिए पूरी जिम्‍मेदारी ली. इसके बाद बोर्ड ने इस बात की जांच शुरू की कि क्या हुआंग को किसी विदेशी इंटेलिजेंस ऑपरेशन का टारगेट बनाया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स ने अलग से रिपोर्ट किया कि उसका कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव के साथ भी रिश्ता था. रॉयटर्स के मुताबिक, आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग में Nvidia के शेयर लगभग 8% गिर गए थे.

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मस्‍क और हुआंग के रिश्‍ते

एलॉन मस्‍क और जेनसन हुआंग के बीच काफी अच्‍छे संबंध रहे हैं. दोनों के बीच एक राजनीतिक और व्‍यापारिक संबंध माना जाता है. फॉर्च्यून ने 2024 में बताया कि मस्क एनवीडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग चिप्स के बहुत बड़े खरीदार थे, और टेस्ला ने एक ही तिमाही में अपनी कंप्यूटिंग कैपेसिटी दोगुनी से ज़्यादा कर ली. ये चिप्स टेस्ला और मस्क के दूसरे वेंचर्स के AI लक्ष्यों के लिए ज़रूरी हैं.

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