कभी मोहम्मद शमी को बेंच पर बैठाकर खुद खेले सिराज, अब टीम इंडिया में क्यों हो गए 'बेगाने'?

मोहम्मद सिराज के लिए भारतीय क्रिकेट में वक्त कितनी तेजी से बदला है, इसकी एक झलक न्यूजीलैंड दौरे पर देखने को मिल रही है. 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 का नियमित हिस्सा रहे सिराज अब खुद टीम में जगह बनाने के लिए जूझ रहे हैं. उस वर्ल्ड कप के शुरुआती चार मुकाबलों में सिराज खेले थे, जबकि मोहम्मद शमी को बेंच पर बैठना पड़ा था. लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में सिराज को मौका तक नहीं मिला.

और पढ़ें

यह वही सिराज हैं, जिन्होंने पिछले वनडे वर्ल्ड कप चक्र में अपनी गेंदबाजी से अलग पहचान बनाई थी. नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता और सटीक लाइन-लेंथ उनकी सबसे बड़ी ताकत रही. 2019 और 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बीच (दोनों टूर्नामेंटों के मैचों को छोड़कर) कम से कम 20 वनडे खेलने वाले तेज गेंदबाजों में सिराज का एवरेज सबसे शानदार 18.61 था. लेकिन वर्ल्ड कप 2023 के बाद से उनकी वनडे क्रिकेट की कहानी बदलती चली गई. अब भारतीय टीम में तेज गेंदबाजों के इतने विकल्प हैं कि सिराज की जगह भी सुरक्षित नहीं रह गई है.

सवाल यह है कि क्या टीम मैनेजमेंट सिराज को अब वनडे क्रिकेट की पहली पसंद नहीं मानता? क्या टेस्ट क्रिकेट पर उनका बढ़ता फोकस इसकी वजह है? या फिर नए गेंदबाजों के उभार ने उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं?

Advertisement

वनडे में कभी था सिराज का दबदबा

सिराज के वनडे करियर का सबसे शानदार दौर 2019 से 2023 के बीच रहा. इस दौरान उन्होंने अपनी रफ्तार, सटीक लाइन-लेंथ और नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता से अलग पहचान बनाई. 2023 वर्ल्ड कप से पहले के इस चक्र में कम से कम 20 वनडे खेलने वाले तेज गेंदबाजों में सिराज का एवरेज सबसे शानदार 18.61 था.

2023 वर्ल्ड कप में भी वह भारत की पहली पसंद के तेज गेंदबाजों में शामिल थे. टूर्नामेंट के शुरुआती चार मैचों में सिराज को प्लेइंग-11 में जगह मिली, जबकि शमी बाहर रहे. भारतीय टीम उस समय आठवें नंबर पर बल्लेबाजी को मजबूती देने के लिए ऑलराउंडर को खिलाने की रणनीति पर चल रही थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में रविचंद्रन अश्विन खेले, जबकि अगले तीन मुकाबलों में शार्दुल ठाकुर को मौका मिला.

यह भी पढ़ें: ईशान ओपनर, श्रेयस संभालेंगे कमान... चौथे वनडे के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग XI में 3 बदलाव तय

हार्दिक पंड्या के चोटिल होने के बाद टीम संयोजन बदला और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें मैच में शमी को मौका मिला. उन्होंने मौका मिलते ही पारी में पांच विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित कर दी. इसके बाद तो शमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और टूर्नामेंट में 24 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज बने. यानी उस वर्ल्ड कप में सिराज और शमी की भूमिकाएं अलग-अलग दौर में अहम रहीं.

Advertisement

लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल के बाद सिराज की कहानी बदलती चली गई. इसके बाद उन्हें सिर्फ 10 वनडे खेलने का मौका मिला और वह 9 विकेट ही ले सके. इस दौरान उनका एवरेज 47.44 रहा. सिराज के आंकड़े अब काफी कमजोर नजर आते हैं.

चैम्पियंस ट्रॉफी से भी रहे बाहर

सिराज की मुश्किलें सिर्फ न्यूजीलैंड दौरे तक सीमित नहीं हैं. 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी. उस टूर्नामेंट के लिए भारत ने तीन विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों को चुना था. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी को प्राथमिकता दी गई. बाद में बुमराह चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हुए तो उनकी जगह हर्षित राणा को शामिल किया गया. सिराज तब भी चयनकर्ताओं की पहली पसंद नहीं बन सके.

इससे साफ है कि वनडे क्रिकेट में उनकी स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही. टीम में अब ऐसे गेंदबाजों के विकल्प मौजूद हैं, जो अलग-अलग परिस्थितियों में उपयोगी साबित हो सकते हैं. अर्शदीप बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, जबकि हर्षित राणा और अंशुल कंबोज निचले क्रम में बल्लेबाजी का विकल्प भी देते हैं. आकिब नबी भी गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं. दूसरी ओर प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार जैसे लंबे कद के गेंदबाज पिच से अतिरिक्त उछाल हासिल करने की क्षमता रखते हैं.

यह भी पढ़ें: मुंबई इंडियंस को मिला बुमराह का 'बारूदी' जोड़ीदार, पंजाब किग्स ने हार्दिक पंड्या पर खेला बड़ा जुआ... कौन होगा फायदे में?

Advertisement

यानी टीम मैनेजमेंट के पास तेज गेंदबाजी के कई तरह के विकल्प हैं. ऐसे में सिर्फ अनुभव या पुराने प्रदर्शन के आधार पर सिराज की जगह पक्की नहीं मानी जा सकती.

टेस्ट क्रिकेट के लिए संभालकर रख रहे हैं सिराज को?

हालांकि सिराज के वनडे में लगातार बाहर रहने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है. भारत को 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. सिराज इस प्रारूप में टीम के सबसे अहम तेज गेंदबाजों में शामिल हैं. जसप्रीत बुमराह के बाद उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट उनके कार्यभार को लेकर सतर्क हो सकता है.

सिराज अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने के बाद से सिर्फ 5 मुकाबलों में उतरे हैं. इनमें एक वनडे और तीन प्रथम श्रेणी मैच शामिल हैं. तीन प्रथम श्रेणी मुकाबलों में उन्होंने कुल 68 ओवर गेंदबाजी की. इसमें न्यूजीलैंड ए के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेला गया अनऑफिशियल टेस्ट भी शामिल था. इस मैच की एक ही पारी में उन्होंने 35 ओवर फेंके और चार विकेट हासिल किए.

यह मुकाबला 3 नवंबर को खत्म हुआ था. ऐसे में टीम मैनेजमेंट उन्हें लगातार मैच खिलाने की बजाय टेस्ट सीरीज से पहले तरोताजा रखना चाहता हो सकता है. भारत के पास 17 और 18 नवंबर को वेलिंगटन में रेड बॉल अभ्यास का भी कार्यक्रम है. सिराज ने चौथे वनडे से पहले गुरुवार को नेट्स में नई गेंद से लंबा स्पेल किया. अंशुल कंबोज टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टीम से अलग हो चुके हैं. ऐसे में सिराज के चौथे वनडे में खेलने की संभावना जताई जा रही है.

Advertisement

हालांकि टीम मैनेजमेंट की ओर से उनकी भूमिका को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. यह भी समझना मुश्किल है कि उन्हें वनडे सीरीज में आराम देने की रणनीति थी या टीम संयोजन में दूसरे गेंदबाजों को प्राथमिकता दी गई.

वनडे करियर पर भी मंडराने लगा है खतरा

सिराज के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ टेस्ट सीरीज में अपनी लय हासिल करना नहीं है. उन्हें वनडे क्रिकेट में भी अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी. भारत अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटा है. ऐसे में तेज गेंदबाजी के विकल्पों को आजमाया जा रहा है.

वर्ल्ड कप 2023 के बाद से सिराज को वनडे में नियमित मौके नहीं मिले हैं. जब भी उन्हें आराम दिया गया या टीम से बाहर रखा गया, दूसरे गेंदबाजों को अपनी छाप छोड़ने का मौका मिला. अर्शदीप, हर्षित, प्रसिद्ध और अब कंबोज जैसे गेंदबाजों ने प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है.

सिराज के साथ मुश्किल यह भी है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से गेंदबाजी करना है. लेकिन भारतीय टीम के पास इस भूमिका के लिए दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं. अर्शदीप बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जबकि दूसरे गेंदबाज बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं. ऐसे में टीम संयोजन के लिहाज से सिराज को हर बार प्राथमिकता मिलना मुश्किल हो गया है.

Advertisement

एक दौर था जब सिराज वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में शामिल थे. 2023 वर्ल्ड कप में शुरुआती चार मैचों तक शमी को बाहर बैठना पड़ा था और सिराज लगातार खेल रहे थे. अब तस्वीर बदल चुकी है. शमी ने उसी वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर अपनी जगह बनाई थी, जबकि सिराज के सामने अब टीम में अपनी जगह पक्की करने की चुनौती है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे और उसके बाद होने वाली टेस्ट सीरीज सिराज के लिए अहम हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनकी जगह फिलहाल मजबूत नजर आती है, लेकिन वनडे में उन्हें अपनी पुरानी साख वापस हासिल करनी होगी. कभी प्लेइंग-11 में पहली पसंद रहे सिराज के सामने अब सवाल सिर्फ विकेट लेने का नहीं, बल्कि टीम मैनेजमेंट का भरोसा दोबारा जीतने का भी है.

---- समाप्त ----