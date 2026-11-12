सांबा में मिला पाकिस्तानी ड्रोन, इंटरनेशनल बॉर्डर से 800 मीटर दूर BSF ने खेत से किया बरामद

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया है. BSF ने तलाशी अभियान के दौरान DJI Matrice 300 RTK ड्रोन को कब्जे में लिया. ड्रोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

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जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा (International Border) के पास एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. गुरुवार को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने एक कृषि क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान इस ड्रोन को बरामद किया.

अधिकारियों के मुताबिक, ड्रोन सीमा के पास लालफामकिमा (Lalfamkima) बॉर्डर आउटपोस्ट के नजदीक मिला है. यह जगह इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 800 मीटर की दूरी पर स्थित है. ड्रोन की बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां उसके इस्तेमाल और सीमा पार से आने की संभावनाओं की जांच कर रही हैं.

अधिकारियों ने बताया कि बरामद ड्रोन की पहचान DJI Matrice 300 RTK के रूप में हुई है. BSF के जवानों ने इसे एक कृषि क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान अपने कब्जे में लिया. हालांकि, जांच के दौरान ड्रोन के साथ कोई पेलोड (Payload) यानी सामान या विस्फोटक सामग्री जुड़ी हुई नहीं मिली. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ड्रोन किस उद्देश्य से भारतीय सीमा में आया था. सुरक्षा एजेंसियां इसकी बरामदगी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं.

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BSF जवानों ने सुबह देखा संदिग्ध ड्रोन

अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार तड़के BSF के जवानों ने सीमा पार से संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि देखी थी. इसके बाद जवानों ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए एंटी-ड्रोन मैकेनिज्म (Anti-Drone Mechanism) सक्रिय कर दिया. इसके साथ ही इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया. इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को कृषि क्षेत्र में ड्रोन पड़ा हुआ मिला. अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन को बरामद करने के बाद उसे कब्जे में ले लिया गया.

FSL में होगी ड्रोन की जांच

बरामद ड्रोन को विस्तृत जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेज दिया गया है. जांच एजेंसियां इसके तकनीकी पहलुओं की पड़ताल करेंगी. इसके जरिए ड्रोन के मूल स्थान, मालिकाना हक और संभावित उड़ान से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी. जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि ड्रोन ने कहां से उड़ान भरी थी और किस रास्ते से भारतीय क्षेत्र तक पहुंचा. फिलहाल जांच एजेंसियों को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है.

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