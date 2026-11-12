दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनी Nvidia को मिल सकता है नया बॉस! कौन लेगा जेनसन हुआंग की जगह?

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Nvidia इन दिनों अपने चिप्स की वजह से नहीं, बल्कि अपने CEO Jensen Huang के अपेयर को लेकर चर्चा में है. कंपनी का बोर्ड उनके भविष्य पर विचार कर रहा है और इसी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है: अगर हुआंग को पद छोड़ना पड़ा, तो Nvidia की कमान किसके हाथ में जाएगी?

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कंपनी के अंदर दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. पहला, लंबे समय से एनवीडिया की फाइनेंस टीम संभाल रहीं CFO कॉलेट क्रेस और दूसरा, कंपनी के अनुभवी इंजीनियर इयान बक. हालांकि, अभी तक बोर्ड ने हुआंग को हटाने का कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Nvidia का बोर्ड बुधवार को इस मुद्दे पर बैठक कर रहा था. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब कंपनी के CEO की निजी जिंदगी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोपों को लेकर जांच चल रही है.

Nvidia के बोर्ड ने 8 नवंबर को एक स्वतंत्र जांच शुरू करने की घोषणा की थी. कंपनी ने तब कहा था कि उसके पास यह मानने की कोई वजह नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या Nvidia के कारोबारी रहस्य से जुड़ी जानकारी से समझौता हुआ है. बोर्ड ने यह भी कहा था कि उसे जेनसन हुआंग और उनकी लीडरशिप टीम पर भरोसा है. अब नए घटनाक्रम ने कंपनी की लीडरशिप और उत्तराधिकारी की योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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आखिर जेनसन हुआंग को लेकर क्यों उठे सवाल?

Jensen Huang Nvidia के सह-संस्थापक हैं और करीब तीन दशक से कंपनी की पहचान बने हुए हैं. उनके नेतृत्व में एनवीडिया ने ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली कंपनी से दुनिया की सबसे अहम AI चिप कंपनियों में अपनी जगह बनाई. आज दुनिया भर में AI मॉडल बनाने और चलाने के लिए जिन डेटा सेंटरों की जरूरत पड़ती है, उनमें एनवीडिया के प्रोसेसर की बड़ी भूमिका है. Microsoft, Google, Meta और दूसरी बड़ी टेक कंपनियां AI के लिए Nvidia के चिप्स और कंप्यूटिंग सिस्टम पर निर्भर हैं.

हुआंग को लेकर विवाद तब बढ़ा, जब उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे एक मैसेज में अपनी शादी के बाहर संबंध होने की बात स्वीकार की और परिवार और सहकर्मियों से माफी मांगी. इसके बाद अमेरिकी मीडिया में उनके एक कारोबारी संपर्क से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल भी उठे.

रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक था कि एलिस हुआंग नाम की एक कारोबारी अधिकारी चीन के लिए जानकारी जुटा रही थीं. वह सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी रही हैं. यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये आरोप और खुफिया एजेंसियों से जुड़ी रिपोर्टें हैं, साबित हो चुके तथ्य नहीं. कंपनी के बोर्ड ने इसी पूरे मामले की स्वतंत्र जांच शुरू की है.

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The New York Times ने बुधवार को एक दूसरी कथित निजी संबंध की रिपोर्ट भी पब्लिश की. इसमें Nvidia की एक अधिकारी का नाम लिया गया और पांच अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया गया. एनवीडिया ने इस रिपोर्ट पर तत्काल कोई बयान नहीं दिया. इन रिपोर्टों के बीच बोर्ड की बैठक और उत्तराधिकारी की चर्चा ने कंपनी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है.

कौन संभाल सकता है एनवीडिया की कमान?

फिलहाल Nvidia के अंदर दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. पहला नाम कंपनी की CFO Colette Kress का है. वह 2013 से Nvidia में चीफ फिनांस ऑफिसर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. इससे पहले वह Microsoft, Cisco और Texas Instruments जैसी कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुकी हैं. Nvidia के निवेशकों के लिए भी उनका चेहरा जाना-पहचाना है, क्योंकि वह कंपनी की कमाई से जुड़ी बातचीत और नतीजों के दौरान अक्सर जेनसन हुआंग के साथ नजर आती हैं.

अगर बोर्ड को तुरंत नेतृत्व में बदलाव करना पड़ा, तो Kress अंतरिम CEO की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं. उनकी वित्तीय समझ और कंपनी के कामकाज की जानकारी ऐसे समय में निवेशकों को भरोसा दिलाने में मदद कर सकती है. हालांकि, यह तय नहीं है कि उन्हें स्थायी CEO बनाया जाएगा. Nvidia का कारोबार सिर्फ वित्तीय प्रबंधन तक सीमित नहीं है. कंपनी को AI चिप्स, सॉफ्टवेयर और डेटा सेंटर की तकनीक में लगातार आगे रहना है. ऐसे में बोर्ड किसी तकनीकी विशेषज्ञ को भी स्थायी CEO के तौर पर देख सकता है.

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दूसरा बड़ा नाम इयान बक का है. वह 2004 से Nvidia के साथ जुड़े हैं और कंपनी के AI कारोबार में अहम भूमिका निभा चुके हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बक ने एनवीडिया के प्रोसेसर पर AI कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने और CUDA सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के विकास में योगदान दिया है. CUDA की वजह से दुनिया भर के डेवलपर्स Nvidia के हार्डवेयर पर AI और दूसरी कंप्यूटिंग से जुड़े काम कर पाते हैं. यही सॉफ्टवेयर कंपनी को उसके प्रतिद्वंद्वियों से अलग पहचान दिलाने वाले बड़े कारणों में से एक है.

बक फिलहाल Nvidia के बड़े डेटा सेंटर ग्राहकों के लिए AI हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जुड़े प्रोडक्ट विकास का काम देखते हैं. उनकी तकनीकी समझ और कंपनी के पुराने अनुभव को देखते हुए उन्हें स्थायी CEO के संभावित उम्मीदवारों में गिना जा रहा है. अगर एनवीडिया का बोर्ड तकनीक और AI कारोबार की समझ रखने वाले व्यक्ति को आगे लाना चाहता है, तो बक का नाम अहम हो सकता है.

क्या एनवीडिया के बाहर से भी आ सकता है नया CEO?

एनवीडिया की कमान संभालने के लिए सिर्फ कंपनी के अंदर के अधिकारियों के नाम ही चर्चा में नहीं हैं. Arm के CEO Rene Haas का नाम भी संभावित उम्मीदवारों में लिया जा रहा है. हास पहले एनवीडिया में काम कर चुके हैं और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का लंबा अनुभव रखते हैं. इस वजह से वह बाहरी उम्मीदवार के तौर पर एक विकल्प हो सकते हैं.

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इसके अलावा एनवीडिया के अनुभवी अधिकारी जेफ फिशर का नाम और हुआंग के दोनों बच्चों मैडिसन और स्पेंसर का जिक्र भी उत्तराधिकारी की चर्चा में आया है. दोनों एनवीडिया में काम करते हैं. हालांकि, किसी भी नाम को कंपनी का तय उत्तराधिकारी नहीं कहा जा सकता. एनवीडिया ने सार्वजनिक रूप से अब तक किसी व्यक्ति को जेनसन हुआंग का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है.

एक और विकल्प कंपनी में साझा नेतृत्व का हो सकता है. इस मॉडल में कॉलेट क्रेस वित्त और कारोबारी कामकाज संभाल सकती हैं, जबकि इयान बक टेक और AI प्रोडक्ट से जुड़े फैसलों की जिम्मेदारी ले सकते हैं. हालांकि, यह सिर्फ एक संभावित विकल्प है. Nvidia ने ऐसी किसी व्यवस्था की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

क्या Jensen Huang को CEO पद से हटाने का फैसला हो चुका है?

नहीं. अभी तक Nvidia ने जेनसन हुआंग को CEO पद से हटाने या उनके इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. 8 नवंबर को बोर्ड ने कहा था कि उसे हुआंग और उनकी नेतृत्व टीम पर भरोसा है और Huang जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. इसके बाद रॉयटर्स ने बोर्ड की बैठक में उनके भविष्य पर चर्चा की खबर दी. कुछ रिपोर्टों में संभावित उत्तराधिकारियों की तलाश और अंतरिम CEO की संभावना का भी जिक्र है.

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