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अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पास भीषण आग का तांडव, करीब 20 घर जलकर खाक

अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में भारत-चीन सीमा के पास स्थित पारसी पारलो में भीषण आग लग गई. हादसे में करीब 20 रिहायशी मकान जलकर खाक हो गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. कई परिवारों के बेघर होने की खबर है.

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अरुणाचल प्रदेश में भीषण आग की घटना सामने आई है. (Photo- ITG)
अरुणाचल प्रदेश में भीषण आग की घटना सामने आई है. (Photo- ITG)

अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले के पारसी पारलो कस्बे में भीषण आग लगने से भारी तबाही हुई है. भारत-चीन सीमा के पास स्थित इस इलाके में आग ने कई रिहायशी मकानों को अपनी चपेट में ले लिया.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, करीब 20 घर जलकर खाक हो गए हैं. इस हादसे में दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. आग की वजह से कई परिवारों के घर तबाह हो गए और वे बेघर हो गए हैं.

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आग लगने की घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती रिपोर्ट में चार लोगों की मौत का भी जिक्र किया गया है, हालांकि विस्तृत जानकारी में अब तक दो मौतों की पुष्टि बताई गई है. मृतकों की पहचान और हादसे में हुए कुल नुकसान का आधिकारिक ब्योरा अभी सामने नहीं आया है.

फिलहाल आग लगने की वजह भी स्पष्ट नहीं है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग किन परिस्थितियों में लगी और इतनी तेजी से कैसे फैल गई.

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राहत और बचाव कार्यों के साथ-साथ जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी का इंतजार है. प्रभावित परिवारों को किस तरह की मदद दी जा रही है, इस बारे में भी अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: चीन ने अरुणाचल में किया 50KM जमीन पर कब्जा? VIRAL दावे का सेना ने किया पर्दाफाश

आग से करीब 20 घरों के जलने के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आने का इंतजार है.

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