कैलाश की धरती पर सियासत का इम्तिहान... पलायन से विकास तक, पिथौरागढ़ की क्या है चुनावी तस्वीर?

उत्तराखंड के पूर्वी छोर पर नेपाल और तिब्बत (चीन) की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटा पिथौरागढ़ जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण 'छोटा कश्मीर' के नाम से भी जाना जाता है. एक तरफ धारचूला, मुनस्यारी और व्यास घाटी जैसे सीमांत इलाके हैं, तो दूसरी तरफ गंगोलीहाट, डीडीहाट और पिथौरागढ़ की अपनी अलग सामाजिक-राजनीतिक पहचान है. सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील यह जिला न सिर्फ अपनी मनोरम वादियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में भी इसकी एक विशिष्ट और निर्णायक भूमिका रही है.

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प्रकृति ने पिथौरागढ़ जिले को प्राकृतिक जल-संपदा और अनुपम सौंदर्य से भरपूर भौगोलिक विशेषताओं का अनमोल उपहार दिया है. इस जिले को परंपरागत रूप से देवी-देवताओं का प्रिय निवास स्थान माना जाता रहा है.

यहां ऊंचाई से गिरते झरने, बर्फ से ढकी चोटियां, दर्रे, घाटियां, तरह-तरह की वनस्पतियों से घिरे प्राकृतिक जलाशय, शांत और मनोरम झीलें तथा कल-कल और शोर के साथ बहती वेगवान नदियां मौजूद हैं. ये सभी मिलकर इस जिले के दुर्गम पहाड़ी सौंदर्य और प्राकृतिक आकर्षण को एक विशिष्ट पहचान देते हैं.

चंद शासकों के शासनकाल में एक प्रमुख गढ़ रहे पिथौरागढ़ नगर में आज भी उस दौर के अनेक मंदिर और किले मौजूद हैं. यह नगर एक ऐसी घाटी में बसा है, जिसे आमतौर पर पिथौरागढ़ घाटी के नाम से जाना जाता है. यह चंडाक, ध्वज, कुमदार और थल केदार नाम की चार पहाड़ियों के बीच स्थित है. इसका दक्षिणी विस्तार काली नदी के किनारे झूलाघाट तक फैला हुआ है, जहां नेपाल की पहाड़ियों की बंजर चोटियां दिखाई देती हैं. यह नगर चार गढ़ों-भाटकोट, डुंगरकोट, उदयकोट और ऊंचाकोट की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है.

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Photo: ITG

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पिथौरागढ़ ज़िले की पूरी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटी हुई हैं. यह भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील ज़िला है. तिब्बत से सटा आखिरी ज़िला होने के कारण, लिपुलेख, कुंगीबिंगरी, लिंपियाधुरा, लोय धुरा, बेलचा और केओ जैसे स्थानों के पास तिब्बत की ओर जाने वाले रास्ते होने से, यह ज़िला रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है. चीन से लगी सीमा पर व्यास घाटी और प्रमुख लिपुलेख दर्रा स्थित है, जो भारत और चीन के बीच पारंपरिक व्यापार और कैलाश मानसरोवर/आदि कैलाश यात्रा का मुख्य मार्ग है.

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रमुख आंदोलनों की बात करें तो पिथौरागढ़ का इतिहास कत्यूरी राजाओं, चंद राजवंश और मल्ल राजाओं के शासनकाल से जुड़ा रहा है. प्राचीन काल में इसे 'सोर घाटी' (जिसका अर्थ सात सरोवरों की घाटी है) कहा जाता था. गोरखाओं ने यहां 1790 में अधिकार कर 'सिमलगढ़ दुर्ग' बनवाया था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने 'लंदन फोर्ट' नाम दिया. आजादी के आंदोलन और उसके बाद के दौर में इस सीमांत क्षेत्र के लोगों ने मुखर होकर आवाज उठाई.

ब्रिटिश शासनकाल के दौरान वर्ष 1924 में यहाँ राजशाही और शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक 'अस्कोट आंदोलन' हुआ था, जो यहां के जन-संघर्ष की मिसाल है.अस्कोट डीडीहाट में स्थित है. अस्कोट' शब्द 'अस्सी कोट' से बना है, जिसका अर्थ है यहाँ पुराने समय में 80 किले हुआ करते थे. इसके अलावा उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में भी पिथौरागढ़ के युवाओं और बुद्धिजीवियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था.अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य लगभग 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है जहां र्फ के तेंदुए, हिमालयी काला भालू, कस्तूरी हिरण और विभिन्न प्रकार के पशु- पक्षी पाए जाते हैं.

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पिथौरागढ़ का राजनीतिक इतिहास और सियासी मिजाज

पिथौरागढ़ की राजनीति को समझने के लिए इसे सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस बनाम यूकेडी के मुकाबले के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा. यहां की राजनीति पर कई अहम कारक रहे हैं जिनमें क्षेत्रीय पहचान और पहाड़ का सवाल अहम रहा है. उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान पर्वतीय जिलों की तरह पिथौरागढ़ में भी अलग राज्य की मांग और पहाड़ के विकास का सवाल अहम रहा. आंदोलन की पृष्ठभूमि में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक पहुंच और पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा जैसे मुद्दे थे.

इसके अलावा, नेपाल और तिब्बत से लगती सीमा के कारण यहां सड़क, संचार, स्वास्थ्य सुविधाएं, सीमावर्ती गांवों में आबादी बनाए रखना और पर्यटन का विकास राजनीतिक चर्चा के अहम विषय हैं. जिले की चारों विधानसभा सीटों का राजनीतिक मिजाज एक जैसा नहीं रहा है. धारचूला और पिथौरागढ़ में कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि डीडीहाट और गंगोलीहाट में भाजपा के विधायक हैं. यह स्थिति जिले में दोनों प्रमुख दलों की मौजूदगी दिखाती है.

चार विधानसभा सीटें

पिथौरागढ़ जिले में चार विधानसभा सीटें हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके नतीजे इस प्रकार रहे:

1- धारचूला: हरीश सिंह धामी (कांग्रेस)

2- डीडीहाट : बिशन सिंह चुफाल (भाजपा)

3- पिथौरागढ़: मयूख सिंह महर (कांग्रेस)

4- गंगोलीहाट: फकीर राम टम्टा (भाजपा)

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प्रमुख दर्शनीय एवं घूमने वाले स्थल

पर्यटन के लिहाज से पिथौरागढ़ किसी स्वर्ग से कम नहीं है. यहां कई ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं. पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी में स्थित आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है एक बेहद पवित्र और प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन स्थल है

पाताल भुवनेश्वर गुफा (गंगोलीहाट): जमीन के भीतर स्थित यह रहस्यमयी गुफा चार युगों के प्रतीकों और 33 कोटि देवी-देवताओं के वास के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है.

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हाट कालिका मंदिर (गंगोलीहाट): कुमाऊं रेजिमेंट की इष्टदेवी और शक्तिपीठ के रूप में यह मंदिर भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है.

चौकोड़ी: बेरीनाग के नजदीक स्थित यह एक शांत पहाड़ी कस्बा है जहां से नंदा देवी और पंचाचूली चोटियों के शानदार सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य मिलता है. बड़ी संख्या में यहां पर्यटक आते हैं.

मुनस्यारी: इसे 'जोहार घाटी का प्रवेश द्वार' कहा जाता है. यहाँ से पंचाचूली की बर्फ से ढकी चोटियों का विहंगम नजारा दिखता है. यह ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है. यहां का डार्कोट गांव अपनी पश्मीना शॉलों के लिए मशहूर है

नारायण स्वामी आश्रम (नारायण आश्रम): आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा संगम, जो तवाघाट के पास स्थित है.

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चंदनक और अस्कोट कस्तूरी मृग विहार: वन्यजीव प्रेमियों और प्रकृति की गोद में समय बिताने के लिए बेहतरीन जगह है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के सामने कई ऐसे सवाल होंगे जिनसे पार पार उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा. .सवाल है कि क्या इस बार पिथौरागढ़ की सियासत इन बुनियादी मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमेगी या फिर मुद्दे गौंण हो जाएंगे.

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