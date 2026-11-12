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दूसरे अफेयर का भी खुला राज, कैसे चीन के जासूसी जाल में फंसे Nvidia CEO जेनसन हुआंग? पढ़ें पूरी टाइमलाइन

एनविडिया CEO जेनसन हुआंग के दो महिलाओं के साथ रिश्तों की खबरों ने विवाद बढ़ा दिया है. एलिस हुआंग पर चीन से जासूसी के शक और कंपनी में शुरू हुई जांच ने मामला और गंभीर बना दिया है.

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विवादों के घेरे में आए एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग. (Photo- ITGD)
विवादों के घेरे में आए एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग. (Photo- ITGD)

दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनियों में शामिल Nvidia के CEO जेनसन हुआंग इन दिनों अपनी कंपनी से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. पहले एक चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग के साथ उनके रिश्ते की खबर सामने आई. इसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के शक ने इस मामले को जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया. अब एक दूसरी महिला के साथ अफेयर की रिपोर्ट ने विवाद को और बढ़ा दिया है.

जेनसन हुआंग अपनी पत्नी से बेवफाई की बात कर्मचारियों के सामने स्वीकार कर चुके हैं. Nvidia (एनविडिया) के बोर्ड ने भी मामले की  जांच शुरू कर दी है. सवाल यह है कि एक कारोबारी रिश्ते से शुरू हुई कहानी अमेरिका और चीन के बीच चिप विवाद तक कैसे पहुंच गई? समझिए पूरी टाइमलाइन.

मार्च 2023: कंपनी का नाम बदला

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7Road International (7रोड इंटरनेशनल) ने अपना नाम बदलकर Megaspeed International (मेगास्पीड इंटरनेशनल) कर लिया. कंपनी AI के लिए जरूरी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार को बढ़ाने में जुटी थी. यह वही कंपनी थी, जिसकी गतिविधियां बाद में एलिस हुआंग से संबंधों के चलते अमेरिकी जांच एजेंसियों के रडार पर आईं.

जून 2024: जेनसन और एलिस की पहली तस्वीर

इसके बाद जून 2024 में ताइवान में आयोजित कंप्यूटेक्स सम्मेलन के दौरान जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग एक साथ नजर आए. दोनों की तस्वीर सामने आने के बाद उनके रिश्ते को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. एलिस का जेनसन से कोई पारिवारिक संबंध भी नहीं है. हालांकि, बाद में जब दोनों के करीबी रिश्तों की खबरें सामने आईं, तो यह पुरानी तस्वीर भी चर्चा में आ गई.

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मई 2025: निजी डिनर का वीडियो

मई 2025 में ताइपे में आयोजित एक निजी डिनर के दौरान जेनसन और एलिस का वीडियो सामने आया. रॉयटर्स की ओर से देखे गए इस वीडियो में दोनों एक साथ नजर आए. बाद में इस मुलाकात को लेकर दोनों के संबंधों पर सवाल उठने लगे.

दिसंबर 2025: चीन को H200 चिप बेचने की मंजूरी

दिसंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन एनविडिया की H200 AI चिप चीन भेजने की अनुमति देगा. यह फैसला कंपनी के लिए अहम था, क्योंकि चीन उसके बड़े बाजारों में शामिल है. हालांकि, चीन को एडवांस चिप बेचने का मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ था.

वसंत 2026: अमेरिकी प्रशासन तक पहुंचा गोपनीय मेमो

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की देखरेख में जेनसन हुआंग और एलिस के रिश्तों को लेकर एक गोपनीय मेमो तैयार कराया गया था. द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मेमो के जरिए ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों के करीबी संबंधों के बारे में आगाह किया गया था. दरअसल, अमेरिकी अधिकारियों को संदेह था कि एलिस चीन की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थीं.

13 मई: ट्रंप के चीन दौरे में शामिल हुए जेनसन

चीन में होने वाली दो दिन की बैठक से ठीक पहले ट्रंप ने जेनसन हुआंग को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया.

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14 सितंबर: ट्रंप ने किया फोन

एक कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के दौरान ट्रंप ने जेनसन को फोन किया. जेनसन ने कार्यक्रम के बीच ही उनका फोन उठाया. दोनों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को धीमा करने के प्रस्तावों और इस क्षेत्र में अमेरिका की तकनीकी बढ़त बनाए रखने पर बातचीत हुई.

8 अक्टूबर: ट्रंप ने दिया बड़ा सम्मान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनसन हुआंग को विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया.

29 अक्टूबर: जासूसी के शक वाली रिपोर्ट

द न्यूयॉर्क टाइम्स  ने बताया कि अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को शक था कि एलिस हुआंग चीन के लिए जानकारी जुटा रही थीं. रिपोर्ट में जेनसन के साथ उनके करीबी रिश्ते का भी जिक्र था. Nvidia ने कहा कि जेनसन की उनसे मुलाकातें सामान्य कारोबारी बातचीत का हिस्सा थीं.

5 नवंबर: अमेरिकी सांसदों ने मांगा जवाब

अमेरिकी संसद के रिपब्लिकन नेताओं ने जेनसन से 18 नवंबर को बंद कमरे में जानकारी देने की मांग की. वे जानना चाहते थे कि इस पूरे मामले में अमेरिकी तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना खतरा पैदा हुआ.

8 नवंबर: जेनसन ने पत्नी से बेवफाई स्वीकार की

जेनसन ने Nvidia कर्मचारियों को भेजे संदेश में पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार की. उन्होंने परिवार और कर्मचारियों से माफी भी मांगी. इसी दिन कंपनी के बोर्ड ने विदेशी खुफिया एजेंसी की संभावित भूमिका की स्वतंत्र जांच शुरू करने का ऐलान किया.

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9 नवंबर: मुकदमा और चिप बिक्री पर बहस

अमेरिकी डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने चीन को चिप बेचने पर रोक से जुड़े प्रावधानों की मांग की. इसी बीच Nvidia और जेनसन के खिलाफ निवेशकों ने मुकदमा दायर किया. आरोप है कि कंपनी ने जेनसन के रिश्तों से जुड़ी जानकारी छिपाकर निवेशकों को गुमराह किया.

10 नवंबर: 7.5 अरब डॉलर की चिप बिक्री का दावा

द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि एलिस हुआंग के कारोबारी नेटवर्क ने चीन की कंपनियों तक Nvidia की कम से कम 7.5 अरब डॉलर की चिप पहुंचाने में मदद की. बोर्ड ने जांच की जिम्मेदारी पूर्व अमेरिकी अभियोजक जून किम को सौंपी. अमेरिकी सीनेटर केविन क्रैमर ने जेनसन से इस्तीफा मांगा, जबकि चक शूमर ने AI चिप निर्यात पर कांग्रेस के अधिकार बढ़ाने की मांग की.

11 नवंबर: दूसरी महिला के साथ अफेयर की खबर

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में Nvidia की हेल्थकेयर विभाग की उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल के साथ भी जेनसन के कथित अफेयर का दावा किया गया. अखबार ने पांच पूर्व कर्मचारियों के हवाले से बताया कि दोनों के बीच करीबी रिश्ता था. हालांकि, Nvidia, जेनसन और पॉवेल ने इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है.

इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि Nvidia का बोर्ड जेनसन को CEO पद से हटाने की तैयारी कर रहा है. इन घटनाओं के बाद कंपनी के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई.
 

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