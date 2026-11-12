'हर वादा किया पूरा, 2047 तक विकसित भारत बनाने की डेडलाइन पर कर रहे काम', दिवाली मिलन कार्यक्रम में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिवाली मिलन समारोह में हिस्सा लिया. उन्होंने इस दौरान पत्रकारों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने देश में पिछले 25 वर्षों में आए बदलावों और तकनीक की बढ़ती भूमिका पर भी बात की. पीएम मोदी ने कहा कि इन 25 वर्षों में देश बदला, राजनीति बदली और तकनीक भी तेजी से बदली. इस दौरान कई नई चुनौतियां भी सामने आई.

और पढ़ें

तकनीक में आए बदलावों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले खबरों की कवरेज के लिए बड़ी-बड़ी आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग (OB) वैन की जरूरत पड़ती थी. लेकिन अब मोबाइल फोन ने इस काम को आसान कर दिया है.

पीएम मोदी ने अपने सरकार के शीर्ष पद पर 25 साल पूरे होने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस दौरान देश और दुनिया में काफी बदलाव आए हैं. तकनीक ने काम करने के तरीकों को बदल दिया है. प्रधानमंत्री ने अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी सरकार की उपलब्धियों पर भी बात की. उन्होंने साफ कहा कि भारत निश्चित रूप से विकसित बनेगा.

डेडलाइन बहुत जरूरी: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने मीडिया क्षेत्र में डेडलाइन का जिक्र करते हुए कहा कि यह बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि यह बात व्यक्ति, संस्था, देश तीनों पर लागू होती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस' के प्लेनरी सेशन को आज संबोधित करेंगे PM मोदी, 2000 किसान होंगे शामिल

उन्होंने कहा, 'आज हमारा देश भी एक डेडलाइन के साथ काम कर रहा है. यह डेडलाइन है 2047. देश को विकसित बनाने का सपना आजादी के समय से हमारे साथ रहा है लेकिन अब इस सपने के सामने एक तारीख तय है- 2047. यानी भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है.'

हमने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया

उन्होंने भारत के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने 12 सालों में अपनी सोलर जनरेशन कैपेसिटी 50 गुना बढ़ाई है. भारत ने 12 सालों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया है.

पीएम मोदी ने इन उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, 'जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो विकसित भारत का सपना भी पूरा कर सकते हैं.' उन्होंने साफ किया कि 2047 तक की डेडलाइन का मतलब यह नहीं है कि हमें तब तक इंतजार करना है. उन्होंने कहा, 'आज भारत जो लक्ष्य बनाता है, उन्हें हासिल करता है.'

NDA सरकार गरीबी दूर सरने में सफल रही

कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि NDA सरकार देश से गरीबी दूर करने में सफल रही है. उन्होंने बताया कि 50 करोड़ लोगों को उनकी सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है.

Advertisement

उन्होंने कहा, 'पहले गरीबी हटाओ के नारे लगते थे लेकिन असल में गरीबी को इस सरकार ने दूर किया है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, पिछले 12 सालों में 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है.'

उन्होंने देश के विकास पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'आज देश हाई स्पीड रेल नेटवर्क मांगता है, पहले चार लेन की सड़क भी बड़ी उपलब्धि थी.' इसके साथ ही, उन्होंने मीडिया से भारत की सफलताओं से जुड़ी स्टोरीज पर काम करने की भी अपील की.

---- समाप्त ----