Anirudh-Kavya Wedding: रजनीकांत ने भांजे अनिरुद्ध से की मैचिंग, पहने सेम जूते, मां की साड़ी पर बने कमल के फूल-माता लक्ष्मी

2026 की सबसे हाई प्रोफाइल वेडिंग हो चुकी है. काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर ने 11 नवंबर को ग्रीस में डेस्टिनेशन वेडिंग की. उनकी शादी की खूबसूरत तस्वीरें इंटनेट पर वायरल हो रही हैं. ट्रैडिशनल लुक में दूल्हा बने अनिरुद्ध और लहंगे में सजी-धजी काव्या का लुक इंप्रेसिव लगा. लेकिन इस शादी में एक और शख्स है जिसने लाइमलाइट लूटी है.

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रजनीकांत-अनिरुद्ध का बॉन्ड

यहां हम साउथ सुपरस्टार और थलाइवा रजनीकांत की बात कर रहे हैं. रिश्ते में वो अनिरुद्ध के फूफा लगते हैं. एक वक्त उन्होंने सिंगर को अपनी गोद में खिलाया था. आज उसी भांजे की शादी अटेंड करना रजनीकांत के लिए इमोशनल पल था. इंटरनेट पर एक फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें रजनीकांत ने नन्हे अनिरुद्ध को अपनी गोद में पकड़ा हुआ है. फूफा और भांजे का ये प्यार और कनेक्शन सालों पुराना है. अनिरुद्ध की शादी में भी ये बॉन्ड नजर आया.

अनिरुद्ध और रजनीकांत के बीच का प्यार इतना गहरा है कि दोनों ने एक ही ब्रैंड के मैचिंग शूज पहने हैं. सिंगर की वेडिंग फोटोज में इसका प्रूफ मिलता है. स्टेज से सामने आई फोटो में दूल्हा बने अनिरुद्ध और रजनीकांत के जूते सेम हैं. शादी के दिन सिंगर ने डिजाइनर तरुण ताहिलियानी का आइवरी-बेज आउटफिट कैरी किया. इसे उन्होंने बेज टोन्ड लोफर्स के साथ टीमअप किया. सबसे खास बात ये है कि इसी फोटो में थलाइवा ने भी सेम बेज टोन्ड लोफर्स पहने हैं. फूफा-भांजे का मैचिंग शू पहनना इंटरनेट पर उनके बॉन्ड से जोड़ा जा रहा है.

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अनिरुद्ध की मां का लुक वायरल

सिंगर की मां लक्ष्मी रविचंदर बेटे की शादी में खूबसूरत लगीं. वो शास्त्रीय नृत्यांगना हैं. अनिरुद्ध की मां की साड़ी ने भी सबका ध्यान खींचा. उनकी साड़ी पर लक्ष्मी मां की आकृति और कमल के फूल बने हैं. वहीं अनिरुद्ध के पिता ने सिंपल व्हाइट शर्ट और मैचिंग वेष्टि पहनी.

काव्या-अनिरुद्ध का रिसेप्शन

ग्रीस में इंटीमेट वेडिंग के बाद काव्या और अनिरुद्ध चेन्नई में रिसेप्शन देंगे. ये साल का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है. क्योंकि इस फंक्शन में बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के सितारों के अलावा खेल, राजनीति और बिजनेस जगत के बड़े सितारे भी नजर आएंगे. काव्या और अनिरुद्ध की जोड़ी को फैंस का बेशुमार प्यार मिल रहा है. दूल्हा-दुल्हन के गेटअप में वे मेड फॉर ईच अदर लगे.

आपको कैसा लगा काव्या-अनिरुद्ध का वेडिंग लुक?

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