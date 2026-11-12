₹1.03 लाख के लिए 60 घंटे में 2000 KM, ट्रक ड्राइवर की कहानी वायरल

ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी अक्सर हाईवे, लंबी दूरी और टाइम की कड़ी डेडलाइन के बीच गुजरती है. ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जहां एक ड्राइवर को केरल से गुजरात के जूनागढ़ तक पाइनएप्पल की खेप पहुंचाने के लिए 60 घंटे का वक्त दिया गया. दूरी 2000 किलोमीटर से ज्यादा थी और ट्रक ड्राइवर के मुताबिक, समय पर नहीं पहुंचने पर उसका पूरा भाड़ा कैंसिल करने की बात कही गई थी.

और पढ़ें

ट्रैवल व्लॉगिंग करने वाले ट्रक ड्राइवर जगुभा ने चार वीडियो की सीरीज में इस सफर की कहानी शेयर की. उनके मुताबिक, उन्हें इस ट्रिप के लिए 1 लाख 3 हजार रुपये का भाड़ा मिलना था. रास्ते में ट्रक में तकनीकी खराबी आने से करीब 4 घंटे निकल गए. इसके बावजूद उन पर तय समय में माल पहुंचाने का दबाव बना रहा.

जगुभा ने बताया कि ट्रक का ज्वाइंट टूटने जैसी परेशानी भी आई. इसके बाद भी उन्होंने सफर जारी रखा. वायरल वीडियो में वह कई जगहों पर तेज रफ्तार से ट्रक चलाते नजर आए. उन्होंने बताया कि कुछ सिंगल लेन सड़कों पर भी उन्हें 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि देर होने पर 1.03 लाख रुपये का भाड़ा हाथ से निकल सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ट्रक ड्राइवर को जिंदगी में पहली बार मिला दीवाली गिफ्ट, वीडियो हुआ वायरल

इस सफर के दौरान उन्होंने रास्ते में आने वाली परेशानियों को कैमरे में रिकॉर्ड किया. उनका कहना था कि इतनी लंबी दूरी को महज 60 घंटे में पूरा करना आसान नहीं था, खासकर तब जब रास्ते में वाहन खराब हो जाए. फिर भी वह किसी तरह जूनागढ़ पहुंचे.

आखिर मंजिल आ गई!

सबसे दिलचस्प मोड़ मंजिल पर पहुंचने के बाद आया. जगुभा के मुताबिक, उन्हें पहुंचने में देरी हुई, लेकिन इसके बावजूद सामान लेने वाली पार्टी ने उनका पूरा भुगतान कैश में कर दिया. यानी जिस भाड़े को खोने का डर पूरे सफर के दौरान बना रहा, आखिर में वह रकम उन्हें मिल गई.

पेमेंट मिलने के बाद जगुभा ने बताया कि अब वह गुजरात के ही हिम्मतनगर स्थित अपने घर लौट रहे हैं. उनकी इस कहानी पर सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रक ड्राइवरों पर पड़ने वाले काम के दबाव को लेकर सवाल उठाए. कई लोगों ने ड्राइवर की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की, जबकि कुछ ने इतनी कम समय सीमा में हजारों किलोमीटर की डिलीवरी तय करने पर नाराजगी जताई.

इस वीडियो के जरिये ये दिखाया गया कि ट्रक ड्राइवरों के लिए लंबी दूरी सिर्फ सड़क पर गाड़ी चलाने का काम नहीं है. समय की डेडलाइन, वाहन की खराबी और माल पहुंचाने की जिम्मेदारी के बीच उन्हें लगातार दबाव में सफर करना पड़ता है.

---- समाप्त ----