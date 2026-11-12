छंटनी का असर अचानक पड़ता है. एक दिन नौकरी होती है और अगले दिन फिर से नौकरी तलाशने की नौबत आ सकती है. हैदराबाद के एक भारतीय टेक कर्मचारी ने दावा किया है कि क्वालकॉम ने उनकी शादी वाले हफ्ते में उन्हें नौकरी से निकालने की तैयारी की थी. कर्मचारी ने रेडिट पर लिखा, “वे मुझे अगले हफ्ते बताने वाले थे, जो असल में मेरी शादी वाला हफ्ता है.”

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क्वालकॉम दुनियाभर में बड़े स्तर पर छंटनी कर रही है और करीब 1,000 भारतीय नौकरियों पर इसका असर पड़ने की आशंका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने 52,000 कर्मचारियों वाले वैश्विक कार्यबल में करीब 7 प्रतिशत या लगभग 3,6000 नौकरियां कम कर सकती है. छंटनी शुरू हो चुकी है और जनवरी में एक और दौर आने की उम्मीद है.

रेडिट पर reasonableregret8989 नाम से मौजूद कर्मचारी ने क्वालकॉम से छंटनी का अपना अनुभव साझा किया. कर्मचारी के मुताबिक, उनकी शादी इसी महीने के आखिर में होने वाली है और जब कंपनी ने नौकरियों में कटौती शुरू की, तब वे छुट्टी पर थे.

कर्मचारी ने लिखा, “शादी की तैयारियों और तनाव के बीच मैं छंटनी का अतिरिक्त दबाव नहीं लेना चाहता था.” नौकरी जाने की आशंका के बीच उन्होंने अपने मैनेजर से संपर्क करने की कई बार कोशिश की.

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उन्होंने लिखा, “मैंने टीम्स पर अपने मैनेजर को संदेश भेजा और उन्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया. इसलिए आज मैंने उन्हें फिर फोन किया और सीधे पूछा कि छंटनी का असर मुझ पर पड़ा है या मेरी नौकरी सुरक्षित है.”

कर्मचारी के मुताबिक, मैनेजर ने आखिरकार उन्हें बताया कि उनकी नौकरी भी छंटनी से प्रभावित हुई है. कंपनी उन्हें इसकी जानकारी शादी वाले हफ्ते में देने वाली थी. कर्मचारी ने लिखा, “उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी इससे प्रभावित हूं और कहा कि उन्हें इसका दुख है.”

छंटनी के बाद कर्मचारी ने कहा, अब च‍िंंता खत्म!

नौकरी जाने की खबर के बावजूद कर्मचारी ने सकारात्मक रहने की कोशिश की. उन्होंने लिखा, “कम से कम अब अनिश्चितता खत्म हो गई है और मुझे लगातार यह चिंता नहीं करनी होगी कि छंटनी का असर मुझ पर पड़ेगा या नहीं.”

रेडिट पर लोगों ने कर्मचारी को समर्थन दिया और उनकी शादी को लेकर चिंता जताई. एक व्यक्ति ने लिखा, “कृपया बताइए कि आपकी शादी तय योजना के मुताबिक हो रही है.”

एक अन्य व्यक्ति ने कर्मचारी से शादी का आनंद लेने और अपने होने वाले जीवनसाथी को नौकरी जाने की बात बताने की सलाह दी. उसने लिखा, “शादी जिंदगी में बहुत कम बार होने वाले मौकों में से एक है. इसका जितना हो सके आनंद लीजिए. क्या आपने अपने होने वाले जीवनसाथी को बताया है. अगर आप बाद में यह बात बताएंगे तो उन्हें अचानक झटका लग सकता है, लेकिन यह मुश्किल फैसला है. शुभकामनाएं.”

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क्वालकॉम के बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर और चेन्नई के दफ्तरों में करीब 20,000 कर्मचारी हैं. पिछले महीने क्वालकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियानो अमोन ने कर्मचारियों को दुनियाभर में “कामकाज के प्रदर्शन पर केंद्रित कटौती” की जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने नौकरियों में होने वाली कटौती की संख्या नहीं बताई थी.

यह कटौती ऐसे समय हो रही है, जब क्वालकॉम की मोबाइल हैंडसेट से होने वाली आमदनी घट रही है और कंपनी डेटा सेंटर, एआई और कनेक्टेड डिवाइस के क्षेत्र में विस्तार कर रही है. कैनवा और ब्लॉक समेत दूसरी कंपनियों ने भी नौकरियां कम की हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एआई में निवेश के बीच माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा ने कर्मचारियों को अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ने के विकल्प दिए हैं.

layoffs.fyy के मुताबिक, इस साल 350 कंपनियों में 1,42,000 से ज्यादा टेक नौकरियां खत्म की गई हैं. इसी बीच क्वालकॉम के कर्मचारी ने कहा कि शादी से पहले नौकरी जाने की पुष्टि होने के बाद कम से कम उनकी अनिश्चितता खत्म हो गई है.

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