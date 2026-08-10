22 साल की उम्र में 14 हज़ार करोड़ रुपये की मालकिन है ये लड़की, ऑनलाइन गेमिंग का कमाल

सिर्फ 22 साल की उम्र में अरबपति बनना सुनने में किसी सपने जैसा लगता है. लेकिन दक्षिण कोरिया की किम जंग युन (Kim Jung-youn) के साथ ऐसा हुआ है. Forbes की 2026 World's Billionaires List में उनका नाम दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला टेक अरबपतियों में सबसे ऊपर है. उनकी दौलत किसी स्टार्टअप को खुद खड़ा करके नहीं, बल्कि उनके पिता की बनाई गेमिंग कंपनी Nexon में मिली हिस्सेदारी से आई है.

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Forbes के मुताबिक 2026 की लिस्ट में किम जंग युन की नेट वर्थ करीब 1.7 अरब डॉलर है. वह दक्षिण कोरिया की हैं और उनकी दौलत का मुख्य सोर्स ऑनालइन गेमिंग है. Forbes की लिस्ट में वह 22 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में शामिल हैं. हालांकि दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति महिला का रिकॉर्ड इस साल 20 साल की एमिलि वायगट के नाम है. इसलिए किम जंग युन को खास तौर पर सबसे कम उम्र की महिला टेक अरबपति कहना ज्यादा सही है, न कि दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति.

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पिता ने बनाई गेमिंग की इतनी बड़ी कंपनी

किम जंग युन के पिता किम जंग जू ने 1994 में नेक्सॉन की शुरुआत की थी. यह वही कंपनी है जिसने ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव किया. नेक्सॉन ने MapleStory, KartRider और Dungeon & Fighter जैसे गेम बनाए, जो दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हुए. फोर्ब्स के मुताबिक कंपनी 80 से ज्यादा लाइव गेम चलाती है और 72 से ज्यादा देशों में इसके यूजर्स रहे हैं.

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किम जंग जू ने सिर्फ गेम बनाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग के उस मॉडल को भी आगे बढ़ाया जिसमें गेम को मुफ्त में खेला जा सकता है और कंपनी दूसरे तरीकों से कमाई करती है. नेक्सॉन को इस Free-to-Play मॉडल का शुरुआती बड़ा खिलाड़ी माना जाता है. यही मॉडल बाद में पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में काफी लोकप्रिय हुआ.

2022 में बदली पूरी कहानी

किम जंग युन की जिंदगी में बड़ा बदलाव साल 2022 में आया. उनके पिता किम जंग जू का 54 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन के बाद उनकी बेटियों किम जंग मिन और किम जंग युन को परिवार की कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी मिली. दोनों बहनों की दौलत का बड़ा हिस्सा नेक्सॉन की सबसे बड़ी शेयरहोल्डिंग कंपनी NXC में उनकी हिस्सेदारी से जुड़ा है.

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फोर्ब्स के मुताबिक दोनों बहनों के पास NXC में हिस्सेदारी है, जबकि NXC जापान की शेयर बाजार में लिस्टेड नेक्सॉन की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर है. किम जंग युन की अपनी हिस्सेदारी करीब 9 फीसदी बताई गई है.

यानी यहां एक बात साफ समझनी जरूरी है. किम जंग युन ने नेक्सॉन को खुद शुरू नहीं किया और न ही वह कंपनी के रोज के कामकाज को चलाती हैं. फोर्ब्स के मुताबिक दोनों बहनें नेक्सॉन के ऑपरेशन में शामिल नहीं हैं और उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है. उनकी अरबों डॉलर की संपत्ति उनके पिता से मिली विरासत से आई है.

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18 साल की उम्र में भी बन चुकी थीं अरबपति

किम जंग युन का नाम पहली बार इतनी बड़ी चर्चा में 2022 में आया था. उस समय फोर्ब्स ने उन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति बताया था. पिता की मौत के बाद उन्हें और उनकी बड़ी बहन को NXC में बड़ी हिस्सेदारी मिली थी. उस समय भी उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा विरासत में मिली हिस्सेदारी से आया था.

उस समय फोर्ब्स ने बताया था कि दक्षिण कोरिया के भारी इनहैरिटेंस टैक्स के बाद दोनों बहनों की अनुमानित संपत्ति करीब 1 अरब डॉलर थी. यानी इतनी कम उम्र में अरबपति बनने की कहानी के पीछे एक बड़ी कंपनी की कई साल की मेहनत और परिवार को मिली विरासत थी.

आज की गेमिंग दुनिया में Nexon की कितनी बड़ी भूमिका है?

नेक्सॉन की कहानी सिर्फ एक परिवार की दौलत की कहानी नहीं है. कंपनी ने साउथ कोरिया और जापान से निकलकर ऑनलाइन गेमिंग के ग्लोबल बाजार में अपनी जगह बनाई. MapleStory और Dungeon & Fighter जैसे गेम लंबे समय से कंपनी के सबसे बड़े नामों में शामिल हैं. यही वजह है कि नेक्सॉन में हिस्सेदारी ने किम परिवार को टेक और गेमिंग की दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में शामिल कर दिया है.

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