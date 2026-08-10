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फोन के बाद फाटक पर रुकी ट्रेन? वायरल Video पर रेलवे की आई प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक शख्स के फोन करने के बाद रेलवे फाटक पर ट्रेन रुक गई और बाहर खड़े कुछ लोग उसमें सवार हो गए. वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. हालांकि, वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रेन किस कारण से रुकी थी (Photo: X/@SitamarhiJila)
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रेन किस कारण से रुकी थी (Photo: X/@SitamarhiJila)

क्या कोई व्यक्ति सिर्फ एक फोन कॉल करके चलती ट्रेन रुकवा सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के बाद यही सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रेलवे फाटक पर खड़ा एक व्यक्ति लगातार किसी से फोन पर बात कर रहा था और कुछ देर बाद ट्रेन वहीं रुक गई. इसके बाद बाहर खड़े कुछ लोग ट्रेन में चढ़ते दिखाई दिए.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग रेलवे व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं. वहीं कई यूजर्स पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में?

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वीडियो रेलवे फाटक पर जाम में फंसे एक कार सवार ने रिकॉर्ड किया है. रिकॉर्डिंग के दौरान वह दावा करता है कि सामने खड़ा एक व्यक्ति काफी देर से किसी को फोन कर रहा है. वीडियो बनाने वाला यह भी कहता है कि अगर फोन के बाद ट्रेन रुक गई तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की रेलवे में किसी से पहचान हो.वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति यह भी कहता सुनाई देता है कि अगर ट्रेन वास्तव में यहां रुकती है तो वह इस वीडियो को रेल मंत्रालय तक पहुंचाएगा.

 

फाटक पर रुकी ट्रेन, फिर चढ़े यात्री

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कुछ ही देर बाद ट्रेन रेलवे फाटक के पास रुक जाती है. इसके बाद वहां पहले से मौजूद कुछ लोग ट्रेन में चढ़ते नजर आते हैं. यह देखकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति सवाल उठाता है कि क्या रेलवे फाटक पर इस तरह ट्रेन रोककर यात्रियों को चढ़ाना नियमों के मुताबिक है.यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें वायरल वीडियो

 

रेलवे ने क्या कहा?

वीडियो X पर पोस्ट किए जाने के बाद रेलवे सेवा के आधिकारिक हैंडल ने मामले का संज्ञान लिया है. रेलवे सेवा ने पोस्ट को समस्तीपुर मंडल के डीआरएम को टैग करते हुए आवश्यक कार्रवाई और जांच के लिए भेज दिया है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक रेलवे की ओर से जांच के नतीजे या किसी कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी.

सोशल मीडिया पर क्या-क्या दावे हो रहे हैं?

वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अलग-अलग तरह के कयास लगा रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि संभव है ट्रेन के अंदर मौजूद किसी यात्री ने चेन पुलिंग की हो, जिसकी वजह से ट्रेन रुकी हो.वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर वीडियो में किया गया दावा सही है, तो यह गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.हालांकि, इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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क्या कोई भी व्यक्ति ट्रेन रुकवा सकता है?

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन निर्धारित स्टेशनों या अधिकृत सिग्नल पर ही रुकती है. आपात स्थिति में चेन पुलिंग या अन्य तकनीकी कारणों से भी ट्रेन रुक सकती है, लेकिन किसी निजी व्यक्ति के फोन पर ट्रेन रोकने का कोई सामान्य प्रावधान नहीं है.इसी वजह से वायरल वीडियो में किया गया दावा जांच का विषय है.

फिलहाल क्या है सच?

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रेन किस कारण से रुकी थी और क्या उसका संबंध वीडियो में किए गए दावे से था. वीडियो की लोकेशन, रिकॉर्डिंग की तारीख और उसमें किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.मामले में रेलवे की जांच या कोई आधिकारिक जानकारी सामने आने पर इस खबर को अपडेट किया जाएगा.

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