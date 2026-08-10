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Surya Grahan 2026: 12 या 13 अगस्त, कब लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण? क्या भारत में यह दिखाई देगा

Surya Grahan 2026: अगस्त 2026 में पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse) 12 अगस्त 2026 (बुधवार) को लगने जा रहा है. यह ग्रहण यूरोप, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, स्पेन और कुछ अन्य क्षेत्रों में दिखाई देगा, जबकि भारत में यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा. भारतीय समयानुसार ग्रहण की अंतिम अवस्थाएं 13 अगस्त की आधी रात के बाद तक चल सकती हैं.

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भारत में दिखाई देगा या नहीं साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 2026 (Photo: ITG)
भारत में दिखाई देगा या नहीं साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 2026 (Photo: ITG)

Surya Grahan 2026 Kab lgega: 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. यह ग्रहण श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ेगा. खास बात यह है कि इसी दिन हरियाली तीज का पर्व भी मनाया जाएगा. हरियाली तीज पर महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और वैवाहिक सुख एवं सौभाग्य की कामना करती हैं. तो आइए पंडित प्रवीण मिश्र सूर्य ग्रहण से जुड़ी सभी जानकारी जानते हैं.

सूर्य ग्रहण 2026 कब और कितने बजे लगेगा? (Surya Grahan 2026 Date & Timings) 

यह सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 बजे से शुरू होगा और देर रात 1:27 बजे (13 अगस्त) पर समाप्त होगा.

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कहां दिखाई देगा ग्रहण (Surya Grahan 2026 Where to watch)

यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. हालांकि दुनिया के कुछ हिस्सों में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में देखा जा सकेगा, जैसे- ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ क्षेत्र. इसके अलावा फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा.

भारत में सूतक लगेगा या नहीं? (Surya Grahan Sutak Kaal In India)

चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. इसका मतलब है कि मंदिरों के कपाट सामान्य समय के अनुसार ही खुलेंगे और बंद होंगे. ग्रहण का मंदिरों की दिनचर्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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ज्योतिषीय प्रभाव

यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है. इसलिए कर्क राशि के लोगों और आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. हालांकि यह ग्रहण सभी 12 राशियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा.

क्या करें और क्या न करें (Surya Grahan Dos & Donts)

सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी प्रकार की घबराहट या डर की आवश्यकता नहीं है. चूंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां के लोगों को अपनी दिनचर्या सामान्य रूप से जारी रखनी चाहिए.

हरियाली तीज और शिव पूजा का महत्व (Surya Grahan 2026 Sanyog Hariyali Amavasya)

यह दिन हरियाली तीज और अमावस्या होने के कारण बेहद शुभ है. सावन मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है. ऐसे में इस दिन शिव आराधना अवश्य करनी चाहिए. आप शिव मंदिर जाकर जल अर्पित कर सकते हैं. यदि संभव हो तो पूजा में गंगाजल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, पुष्प और चंदन अर्पित करें. यदि इतनी व्यवस्था न हो सके तो केवल जल और बेलपत्र से भी पूजा की जा सकती है.

मंत्र जाप

इस दिन ऊं नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत फलदायी माना जाता है. आप रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप कर सकते हैं. इससे मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं.

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यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और यहां सूतक भी लागू नहीं होगा, इसलिए डरने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. सावन मास, अमावस्या और हरियाली तीज के इस शुभ संयोग पर भगवान शिव की पूजा करें और सकारात्मक रहें. शिव कृपा से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी.

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