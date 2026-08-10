How To Get Thick Malai: दूध पर जमेगी मोटी मलाई! उबालते समय डालें ये 1 चीज, निकलेगा ढेर सारा देसी घी

How To Get Thick Malai: दूध का गिलास या भिगोना सामने आते ही कई लोगों की नजर सबसे पहले उसके ऊपर जमी मलाई पर जाती है. अगर दूध पर मोटी मलाई जमी होती है, तो उसे देखकर लगता है कि दूध बढ़िया है. लेकिन घर पर दूध उबालने के बाद अगर ऊपर सिर्फ पतली सी परत जमती है, तो अक्सर लोग इसके लिए दूध की क्वालिटी को जिम्मेदार मान लेते हैं. ये मलाई इतनी पतली होती है कि इसे निकालना भी मुश्किल होता है. दरअसल, दूध पर मोटी मलाई न जमने की वजह कई बार दूध नहीं, बल्कि उसे उबालने और ठंडा करने का तरीका होता है.



अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो दूध उबालने का तरीका थोड़ा बदलकर देखिए. एक आसान घरेलू ट्रिक की मदद से दूध के ऊपर रोटी-पराठे जैसी अच्छी-खासी मोटी मलाई जमाई जा सकती है. घर में निकली मलाई का इस्तेमाल करके अक्सर लोग मक्खन, घी निकालने या मलाईदार मिठाइयां बनाने में इस्तेमाल करते हैं. खास बात ये है कि दूध पर मोटी मलाई जमाने के लिए आपको किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. रसोई में मौजूद एक छोटी सी चीज काम आ सकती है.

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पहले दूध को सही तरीके से उबालें

मलाई अच्छी और मोटी जमानी है तो शुरुआत दूध को सही तरह से तैयार करने से करें. सबसे पहले दूध को किसी साफ बर्तन में छान लें, ताकि उसमें मौजूद छोटे-छोटे कण निकल जाएं. इसके बाद अगर आपका दूध करीब 2 किलो है, तो उसमें आधा गिलास पानी मिला सकते हैं. अब दूध को धीमी से मीडियम आंच पर गर्म होने दें. ध्यान रखें कि दूध को तेज आंच पर लगातार उबालने के बजाय धीरे-धीरे गर्म करना बेहतर रहता है.

बर्तन के किनारे लगाएं थोड़ा घी

दूध को चढ़ाने से पहले बर्तन के अंदर के किनारों पर हल्का सा घी लगा दें. ये घरेलू नुस्खा दूध को उबालते समय ऊपर आने और बाहर गिरने की परेशानी को कम करने में मदद कर सकता है. इसके बाद दूध को गर्म होने दें और बीच-बीच में हल्के हाथ से चलाते रहें.

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मोटी मलाई के लिए अपनाएं ये छोटी सी ट्रिक

अब आती है सबसे जरूरी बात. जैसे ही दूध अच्छी तरह गर्म होने लगे, इसमें 6-7 चावल के दाने डाल दें. चावल के दाने डालने के बाद दूध को एक बार हल्के हाथ से चला दें.



दरअसल, चावल में मौजूद स्टार्च दूध की ऊपरी लेयर को थोड़ा गाढ़ा करने में मदद कर सकता है. इसी वजह से मलाई पहले के मुकाबले ज्यादा मोटी जम सकती है. हालांकि, चावल बहुत ज्यादा मात्रा में ना डालें. कुछ दाने ही काफी हैं.

उबलने के बाद तुरंत ढक्कन न लगाएं

जब दूध में उबाल आ जाए उसके बाद गैस बंद कर दें. अब सबसे जरूरी है कि दूध के ऊपर तुरंत ढक्कन ना ढकें. दूध को ढकने के लिए ऐसी छलनी या जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भाप बाहर निकलती रहे लेकिन धूल-मिट्टी अंदर न जाए. अगर दूध के बर्तन के अंदर ज्यादा भाप फंस जाएगी, तो उसके ऊपर बनने वाली मलाई में नमी आ सकती है और वो उतनी मोटी नहीं जमती है.

फ्रिज में रखने से जम सकती है मोटी मलाई

दूध को पहले रूम टेंपरेचर तक ठंडा होने दें. इसके बाद इसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें. ठंडा होने पर दूध के ऊपर मलाई की मोटी लेयर जमने लगेगी. अगर आप रोज दूध उबालते हैं, तो हर दिन ऊपर जमी मलाई को निकालकर एक साफ डिब्बे में जमा करते जाएं. कुछ दिनों में अच्छी मात्रा में मलाई इकट्ठी हो जाएगी, जिससे घर पर आप शुद्ध और दानेदार देसी घी बना सकते हैंय.

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एक बात का रखें ध्यान

मलाई की मोटाई सिर्फ इस ट्रिक पर निर्भर नहीं करती है. दूध में मौजूद फैट की मात्रा, दूध की क्वालिटी और उसे ठंडा करने का तरीका भी फर्क डालता है. इसलिए फुल-फैट या ज्यादा मलाई वाले दूध में आमतौर पर अच्छा रिजल्ट मिलता है.

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