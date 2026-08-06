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आधी कीमत पर मिलेंगे Dreame के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स, बोलते ही पूरे घर में लगा देगा झाड़ू-पोछा

ऐमेजॉन की फ्रीडम सेल में Dreame के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स सहित कई प्रोडक्ट्स सस्ते में मिलेंगे. कंपनी ने ऑफर्स का ऐलान कर दिया है. आइए जानते हैं कौन से प्रोडक्ट्स कितने सस्ते मिलते हैं.

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फ्रीडम सेल में सस्ते मिलेंगे ड्रीमी के प्रोडक्ट्स
फ्रीडम सेल में सस्ते मिलेंगे ड्रीमी के प्रोडक्ट्स

Amazon Great Freedom Festival Sale 7 अगस्त से शुरू होने जा रही है. इस सेल में कई इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पर ऑफर दे रही हैं. रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर और होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी Dreame Technology ने भी अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमत घटाने का ऐलान किया है. कंपनी के मुताबिक सेल के दौरान रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, स्टिक वैक्यूम, वेट एंड ड्राई वैक्यूम और हेयर ड्रायर जैसी कैटेगरी में छूट मिलेगी.

सेल के दौरान दौरान कुछ प्रोडक्ट्स पर बैंक ऑफर, कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी मिलेगा. हालांकि अलग-अलग बैंक और ऑफर के हिसाब से अंतिम कीमत बदल सकती है. अगर रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की बात करें, तो Dreame D9 Max पर सबसे बड़ी कटौती देखने को मिल रही है. इसकी कीमत 29,999 रुपये से घटाकर 14,999 रुपये कर दी गई है. वहीं Dreame D10 Plus Gen 2 अब 23,499 रुपये में मिलेगा, जबकि इसकी लॉन्च कीमत 39,999 रुपये थी. कंपनी ने L10 Prime की कीमत भी 45,999 रुपये से घटाकर 34,999 रुपये कर दी है.

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प्रीमियम कैटेगरी में Dreame L50s Pro Ultra की कीमत 79,999 रुपये से घटकर 77,999 रुपये हो गई है. वहीं L50 Ultra CE 59,999 रुपये, D30 Ultra 49,999 रुपये और D20 Ultra 44,999 रुपये में उपलब्ध होगा. सिर्फ रोबोटिक वैक्यूम ही नहीं, कंपनी ने अपने स्टिक वैक्यूम और वेट एंड ड्राई वैक्यूम पर भी ऑफर दिए हैं. R10 Pro की कीमत 25,999 रुपये से घटकर 15,999 रुपये हो गई है. वहीं R20 अब 24,999 रुपये में मिलेगा. H12 Core और H12 Dual पर भी छूट दी गई है.

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अगर आप हेयर ड्रायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो कंपनी के Gleam Hair Dryer और Glory Hair Dryer भी सेल में 5,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होंगे. ड्रीमी टेक्नोलॉजी ने भारत में 2023 के आखिर में एंट्री की थी. कंपनी का दावा है कि वह रोबोटिक वैक्यूम, स्टिक वैक्यूम, वेट एंड ड्राई वैक्यूम और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स जैसी कैटेगरी में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है. कंपनी के अनुसार, भारत के रोबोटिक वैक्यूम बाजार में उसकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है.

अगर आप इस सेल में कोई स्मार्ट होम अप्लायंस खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सिर्फ डिस्काउंट देखकर फैसला न करें. खरीदने से पहले अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कीमत की तुलना करें और पुराने प्राइस ट्रेंड भी जरूर देखें. कई बार बैंक ऑफर और कूपन जोड़ने के बाद अंतिम कीमत अलग हो सकती है.

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