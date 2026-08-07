Xiaomi S Mini LED TV 65inch Review: ओलेड जैसा एक्सपीरिएंस, जेब पर भी नहीं पड़ेगा भारी

टीवी खरीदते समय अमूमन लोगों के जेहन में एक सवाल होता है. क्या OLED TV पर ज्यादा पैसे खर्च किए जाएं या फिर एक अच्छे QLED या LED TV से काम चलाया जाए? पिछले कुछ महीनों में Mini LED टीवी इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं. Xiaomi का S Mini LED TV भी इसी सोच के साथ आया है. करीब दो हफ्तों तक इस टीवी को चला कर यह साफ हो गया कि Xiaomi ने सिर्फ स्पेसिफिकेशन की दौड़ नहीं लगाई, बल्कि एक ऐसा टीवी बनाने की कोशिश की है जो फिल्मों, वेब सीरीज, क्रिकेट और गेमिंग, हर तरह के कॉन्टेंट में अच्छा तजुर्बा दे. मैने इसके 65 इंच वेरिएंट को रिव्यू किया है. हालांकि यह टीवी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी खूबियां इसकी कमियों पर भारी पड़ती हैं.

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Xiaomi S Mini LED TV: डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

सबसे पहले बात डिजाइन की. टीवी पहली नजर में प्रीमियम फील देता है. इसके चारों तरफ बेहद पतले बेजल दिए गए हैं, जिससे स्क्रीन बड़ी और ज्यादा इमर्सिव लगती है. अगर आप इसे वॉल पर लगाते हैं तो इसका लुक और बेहतर हो जाता है. स्टैंड भी मजबूत हैं और टीवी को अच्छी स्टेब्लिटी देते हैं. वॉल माउंट के साथ आप इसे वॉल पर भी माउंट करा सकते हैं. इंस्टॉलेशन में थोड़ी हैसल हुई जो कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस को दिखाता. कंपनी को चाहिए कि आफ्टर सेल सर्विस को बेहतर करे.

बिल्ड क्वालिटी इस टीवी की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. पीछे की तरफ प्लास्टिक का इस्तेमाल जरूर हुआ है, लेकिन कहीं भी यह सस्ता या कमजोर महसूस नहीं होता. फिट और फिनिश शानदार है. टीवी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि Xiaomi ने कहीं लागत बचाने की कोशिश की है. इस प्राइस रेंज में इसकी बिल्ड क्वालिटी कई बड़े ब्रांड्स को टक्कर देती है.

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Mini LED डिस्प्ले का असली फायदा यहीं दिखता है

इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका QD Mini LED पैनल है. शाओमी ने इसमें सैकड़ों लोकल डिमिंग जोन्स दिए हैं. 55 इंच मॉडल में 308, 65 इंच में 384 और 75 इंच मॉडल में 512 डिमिंग जोन मिलते हैं. यही वजह है कि स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट हिस्सों के बीच कॉन्ट्रास्ट काफी बेहतर नजर आता है. पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जाती है, इसलिए HDR कॉन्टेंट काफी शानदार दिखता है.

मैंने इस टीवी पर Netflix, Prime Video, YouTube और लोकल 4K वीडियो चलाकर देखे. डॉल्बी विजन वाले कॉन्टेंट में इसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. कलर्स काफी नैचुरल लगते हैं. जरूरत से ज्यादा सैचुरेटेड नहीं दिखते और स्किन टोन भी काफी सही रहती है.

अगर आप रात में लाइट बंद करके फिल्म देखते हैं तो Mini LED का फायदा तुरंत समझ में आता है. ब्लैक लेवल नॉर्मल LED टीवी की तुलना में काफी गहरे दिखते हैं और ब्राइट हिस्से ज्यादा चमकदार नजर आते हैं. OLED जैसा बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस कीमत में यह एक्सपीरिएंस OLED के काफी करीब पहुंच जाता है. अगर आप टीवी से अच्छी दूरी से देख रहे हैं जो डीप ब्लैक काफी परफेक्ट दिखते हैं और कई लोग इसे OLED समझते हैं, लेकिन ज्यादा करीब आने पर समझ आ जाता है कि ये OLED नहीं है, लेकिन QLED से बेहतर है.

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रिमोट ने किया निराश

वैसे तो इस टीवी के रिमोट में तमाम फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन देखने में ये ओल्ड स्कूल लगता है. पुराने समय में इतने ज्यादा बटन्स वाले लंबे रिमोट देखने को मिलते थे. शाओमी खुद ही पहले स्लीक और छोटे रिमोट देती थी जो यूज करने में काफी आसान होता था और अच्छा लगता था. लेकिन अब कंपनी लंबे और ज्यादा बटन वाले रिमोट दे रही है. इन बटन्स का यूज आप कभी करेंगे ही नहीं. ये भी समझना मुश्किल है कि ऐसे रिमोट कंपनी क्यों दे रही है जब ज्यादातर बटन काम के ही नहीं हैं? इसे बेहतर किया जा सकता था. हालांकि रिमोट की सेंसिटिविटी अच्छी है. क्विक रेस्पॉन्स मिलता है.

HDR और 4K कॉन्टें देखना बेहतर एक्सपीरिएंस

HDR10+ और Dolby Vision दोनों का सपोर्ट मिलता है. अच्छी क्वालिटी वाले 4K कॉन्टेंट में स्क्रीन पर डिटेल्स काफी शानदार दिखाई देती हैं. बादलों की लेयर हो, रात का सीन हो या तेज धूप वाला सीन, टीवी हर जगह अच्छी डिटेल निकालता है. हाउस ऑफ ड्रैगन के नए सीजन के सभी एपिसोड देखने का एक्सपीरिएंस काफी बेहतरीन था.

मोशन हैंडलिंग भी अच्छी है. MEMC और DLG 120Hz जैसे फीचर्स स्पोर्ट्स और तेज मूवमेंट वाले कंटेंट में स्मूदनेस बढ़ाते हैं. हालांकि इसका नेटिव पैनल 60Hz है, इसलिए हार्डकोर गेमर्स को इसे ध्यान में रखना चाहिए. फास्ट सीन, रेसिंग या एक्शन - हर फ्रंट पर इसकी मोशन हैंडलिंग इसे बेहतर बनाती है. हालांकि कई बार ऐसा लगता कि इसे और फास्ट होना चाहिए था.

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साउंड क्वालिटी उम्मीद से कहीं बेहतर

आजकल ज्यादातर पतले टीवी की सबसे बड़ी कमजोरी उनका ऑडियो होता है. लेकिन Xiaomi S Mini LED TV इस मामले में अलग है. इसमें 34W का क्वाड स्पीकर सिस्टम मिलता है जिसमें दो ट्वीटर और दो फुल रेंज स्पीकर दिए गए हैं. Dolby Audio, DTS:X और DTS Virtual:X का सपोर्ट भी मौजूद है. टीवी के साथ इन दिनों अलग से स्पीकर लगाना आम हो चुका है. लेकिन इसके साथ वो बात नहीं है.

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असल इस्तेमाल में इसकी आवाज काफी तेज, क्लीन और बैलेंस्ड लगी. डायलॉग साफ सुनाई देते हैं और फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा महसूस होता है. छोटे और मीडियम साइज के कमरे में अलग साउंडबार लगाने की जरूरत शायद ही महसूस हो. अगर आप सामान्य यूजर हैं तो टीवी का इनबिल्ट ऑडियो ही काफी है. ऑडियो क्वॉलिटी के मामले में इस टीवी ने उम्मीद से बेहतर तजुर्बा दिया है.

सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस

टीवी Google TV पर चलता है और इसके ऊपर Xiaomi का PatchWall इंटरफेस मिलता है. दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है. Google TV की वजह से Play Store, Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar, YouTube और बाकी सभी जरूरी ऐप्स आसानी से मिल जाते हैं. वहीं PatchWall भारतीय यूजर्स के हिसाब से कॉन्टेंट सजेस्ट करता है और अलग-अलग OTT ऐप्स का कंटेंट एक जगह दिखा देता है. Free Live TV Channels जैसी सर्विसेज भी मिलती है.

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मेरे इस्तेमाल के दौरान सॉफ्टवेयर काफी स्मूद रहा. ऐप्स जल्दी खुलते हैं, मेन्यू में घूमते समय कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई और ऐप स्विचिंग भी ठीक रही. Google Assistant भी अच्छी तरह काम करता है. टीवी में Quad-Core Cortex A55 प्रोसेसर, Mali-G52 GPU, 2GB RAM और 32GB स्टोरेज दी गई है. स्पेसिफिकेशन बहुत हाई-एंड नहीं लगते, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में इनकी कमी महसूस नहीं होती.

कनेक्टिविटी में भी कोई शिकायत नहीं

टीवी में तीन HDMI पोर्ट दिए गए हैं जिनमें एक eARC सपोर्ट करता है. इसके अलावा दो USB पोर्ट, इथरनेट, ऑप्टिकल ऑडियो आउट, ब्लूटूथ, डुअल बैंड वाईफाई, गूगल कास्ट, मीराकास्ट और एयर प्ले 2 का भी सपोर्ट मिलता है. यानी कनेक्टिविटी के मामले में यह लगभग हर जरूरत पूरी करता है.

LED, OLED और Mini LED में फर्क क्या है?

LED, OLED और Mini LED के बीच का फर्क समझना जरूरी है. नॉर्मल LED TV में पूरी स्क्रीन को रोशन करने के लिए बैकलाइट का इस्तेमाल होता है, इसलिए ब्लैक कलर पूरी तरह डीप नहीं दिखता. OLED TV में हर पिक्सल खुद रोशनी देता है और जरूरत पड़ने पर पूरी तरह बंद भी हो सकता है. यही वजह है कि OLED में परफेक्ट डीप ब्लैक, शानदार कंट्रास्ट और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिलती है, लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है और लंबे समय तक एक जैसी तस्वीर रहने पर बर्न-इन का हल्का जोखिम भी रहता है.

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Mini LED दोनों के बीच का रास्ता है. इसमें LED की तरह बैकलाइट होती है, लेकिन बहुत छोटे-छोटे LED और सैकड़ों Local Dimming Zones दिए जाते हैं. इससे ब्लैक लेवल बेहतर होता है, HDR कंटेंट ज्यादा शानदार दिखता है और ब्राइटनेस भी OLED से कई मामलों में ज्यादा मिल जाती है. आसान भाषा में कहें तो अगर LED सबसे बेसिक विकल्प है और OLED सबसे प्रीमियम, तो Mini LED दोनों के बीच सबसे बैलेंस्ड विकल्प माना जा सकता है.

क्या खरीदना चाहिए?

करीब दो हफ्तों तक इस्तेमाल करने के बाद मेरा तजुर्बा कमोबेश पॉजिटिव ही रहा. Xiaomi S Mini LED TV उन लोगों के लिए बना है जो OLED पर लाखों रुपये खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन शानदार पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं. इसका डिजाइन प्रीमियम है. बिल्ड क्वॉलिटी शानदार है. Mini LED डिस्प्ले असल में फर्क दिखाता है. HDR कंटेंट देखने में मजा आता है. ऑडियो इतना अच्छा है कि ज्यादातर लोगों को अलग साउंडबार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Google TV और PatchWall का कॉम्बिनेशन भी अच्छा एक्सपीरिएंस देता है.

अगर आपके पास OLED टीवी खरीदने का बजट नहीं है, लेकिन ओलेड जैसा ही कुछ एक्स्पीरिएंस करना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं. पहले इस साइज और क्वॉलिटी के स्मार्ट टीवी लाख रुपये से कम के नहीं आते थे. लेकिन ये 65 इंच का ये Mini LED टीवी मार्केट में 75 हजार के अंदर मिल सकता है. इस कीमत पर जो ये टीवी ऑफर कर रहा है उस हिसाब से इसे वैल्यू फॉर मनी भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी. अगर आपका बजट टाइट नहीं है तो आपको OLED टीवी की तरफ जाना चाहिए. अगर बजट इससे भी कम है तो जाहिर है LED टीवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा.

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आज तक रेटिंग: 8.5/10

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