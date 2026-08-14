वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट के साथ सोशल मीडिया पर भी जलवा लगातार बढ़ रहा है. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 7.6 मिलियन (76 लाख) फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो उनकी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के आधिकारिक अकाउंट से करीब 10 लाख फॉलोअर्स अध‍िक है.

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इंस्टाग्राम पर बुधवार (12 अगस्त) को जब हमने वैभव के फॉलोअर्स देखे तो उसमें गजब का क्रेज देखने को म‍िला. राजस्थान रॉयल्स के 6.6 मिलियन ( करीब 66 लाख) फॉलोअर्स हैं. यानी वैभव सोशल मीड‍िया से अपनी ही टीम से आगे निकल गए हैं. यह उनके बढ़ते स्टारडम और जबरदस्त फैन क्रेज का बड़ा सबूत है.



14 अगस्त के आंकड़े के मुताब‍िक वैभव के हर इंस्टाग्राम पोस्ट को औसतन 1,932,781 लोग लाइक कर रहे हैं, वहीं उनके हर पोस्ट पर 12,229 लोग कमेंट कर रहे हैं. वहीं राजस्थान रॉयल्स के हर इंस्टाग्राम पोस्ट पर करीब 30,240 लोग कमेंट कर रहे हैं और 80 कमेंट कर रहे हैं.

ध्यान रहे वैभव सूर्यवंशी 23 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू हो रही दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के उपकप्तान हैं. दलीप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट का सबसे प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट माना जाता है, यहां वैभव को बड़ी ज‍िम्मेदारी भी म‍िली है.





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हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 151 रन बनाए और सीरीज के बेस्ट खिलाड़ी चुने गए. तीसरे और निर्णायक मैच में उनकी 81 रन की विस्फोटक पारी भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह बनी थी.

15 साल 99 द‍िन की उम्र में हुआ डेब्यू

वैभव ने 15 साल 99 दिन की उम्र में 4 जुलाई 2026 को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के ख‍िलाफ टीम इंड‍िया के लिए टी20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल डेब्यू किया. इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़कर 15 साल 118 दिन की उम्र में पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे युवा फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

वैसे वैभव का अगला पड़ाव एशियन गेम्स 2026 है. जापान के आइची प्रांत में 24 सितंबर से शुरू होने वाले टी20 क्रिकेट मुकाबलों के लिए भारतीय स्क्वॉड में वैभव का सेलेक्शन हो चुका है.

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