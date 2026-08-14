मेरठ: जीजा ने साले के घर की नकली चाबी बनवाकर उड़ाए 14 लाख रुपये!

यूपी के मेरठ में एक जीजा ने साले के बंद मकान की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और अपने साथी के साथ मिलकर घर से 14 लाख रुपए की चोरी कर ली. शिकायत मिलते ही पुलिस ने इस मामले में फ़ौरन एक्शन लिया. फिलहाल, जीजा और उसके साथी को गिरफ्तार कर 9.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं. आइये जानते हैं पूरा मामला...

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पुलिस के मुताबिक, मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के जेजी ब्लॉक निवासी अमित तोमर ने 10 अगस्त को गंगानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. अमित ने बताया कि किसी काम के लिए उसने घर में 14 लाख रुपए इकट्ठा किए थे. इस दौरान घर पर भमोरी गांव निवासी जीजा सुनील सोम पहुंचा उसने घर में रखे रुपए देख लिए. करीब 2 घंटे बाद परिवार के सभी सदस्य मकान पर ताला लगाकर बाहर चले गए.

अमित ने आरोप लगाया कि कुछ देर बाद ही जीजा सुनील चाबी बनवाने वाले को साथ लेकर आया और अलमारी का ताला खुलवाया गया और इसके बाद करीब 14 लाख रुपये नकद चोरी कर लिए गए. शिकायत में वादी ने बताया कि उसके जीजा के साथ उसका साथी भी मौजूद था.

पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया. जिसमें जीजा अपने एक साथी के साथ नजर आया. मामले की जांच और साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने सुनील सोम (48) निवासी ग्राम भमौरी, थाना सरधना और अमित सोम (40) निवासी ग्राम भमौरी, थाना सरधना को गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस ने बताया कि सुनील सोम के कब्जे से 8.50 लाख रुपये और अमित सोम के कब्जे से एक लाख रुपये नकद बरामद हुए. इस तरह दोनों आरोपियों से कुल 9.50 लाख रुपये बरामद किए गए. बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2)/61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई.

गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. पुलिस के अनुसार, मामले में शेष धनराशि और अन्य तथ्यों की जांच जारी है.

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