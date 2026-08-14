Realme 16x 5G भारत में लॉन्च, मिलेगी 7000mAh बैटरी, 144Hz का डिस्प्ले और कूलिंग सिस्टम, ये है कीमत

Realme ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Realme 16x 5G है. इसमें कंपनी ने 7000mAh की बैटरी, 144Hz का रिफ्रेश रेट्स, 5300mm2 वेपोर चैम्बर कूलिंग सिस्टम दिया गया है. साथ ही इसमें वर्चअल रैम का भी सपोर्ट मिलेगा.

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Realme 16x pro की शुरुआती कीमत 25,999 रुपये है, जिसमें 4GB + 128 GB स्टोरेज मिलती है. इस पर 1 हजार रुपये का बैंक ऑफर भी मिल रहा है.

6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है, जिसपर 2 हजार रुपये का बैंक ऑफर मिल रहा है. इसकी इफेक्टिव कीमत 25,999 रुपये है.

6GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये है. इसकी इफेक्टिव कीमत 28,999 रुपये है. 13 अगस्त से इसकी पहली सेल शुरू हो रही है, जिसको ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, रियलमी डॉट कॉम और मुख्य रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा.

Realme 16x pro के स्पेसिफिकेशन्स

Realme 16x pro में 6.8-inch का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है. साथ ही 1200 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी.

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Realme 16x pro का प्रोसेसर और रैम

Realme 16x pro में ऑक्टाकोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 6nm प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है. साथ ही इसमें Arm Mali-G57 MC2 GPU का इस्तेमाल किया है. कंपनी ने इसमें 4GB/ 6GB LPDDR4X RAM के ऑप्शन और 128GB / 256GB (UFS 2.2) स्टोरेज के ऑप्शन दिए हैं. इसमें 2TB तक का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकेंगे.

Realme 16x pro में डायनेमिक रैम का फीचर मिलता है. (Photo: Realme)

Realme 16x pro का कैमरा

Realme 16x pro में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

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Realme 16x pro की बैटरी

Realme 16x pro में 7000mAh की बैटरी दी गई, जिसके साथ 45W का फास्ट चार्जर मिलेगा. इस हैंडसेट में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है. इस हैंडसेट के साथ IP65 रेटिंग दी गी है.

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