Potato Soup Recipe: रिमझिम बारिश में हरी प्याज डालकर बनाएं गरमा-गरम 'क्रीमी आलू सूप', चीज ब्रेड के साथ आएगा मजा, शेफ कुणाल ने बताई रेसिपी

Creamy Potato Soup Recipe: बारिश के मौसम में कचौड़ी-पकौड़े तो आमतौर घरों में बनाए जाते हैं, लेकिन अगर कभी-कभी कुछ क्रीमी और सूपी पीने का मन करता है. ऐसे में हर बार टमाटर और कॉर्न का सूप पीकर मन भर जाता है. अगर आप भी बारिश के मौसम में बालकनी में बैठकर गरमा-गरम सूप पीना चाहते हैं तो आप आलू का क्रीमी सूप ट्राई कर सकते हैं, जो स्वाद में बेहद जबरदस्त लगता है.
आलू का सूप और चीज ब्रेड का कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब लगता है और इसे आप अपने घर पर मिनटों में तैयार कर सकते हैं. नाश्ते के लिए यह परफेक्ट भी है और इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं है. शेफ कुणाल कपूर ने इंस्टाग्राम पर क्रीमी आलू सूप और चीज ब्रेड की बेहद आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे आप भी अपने घर पर बना सकते हैं.
शेफ कुणाल कपूर ने क्रीमी आलू सूप और चीज ब्रेड की आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
आलू सूप बनाने के लिए सामग्री
चीज ब्रेड के लिए सामग्री
कैसे बनाएं क्रीमी आलू सूप?
ऐसे बनाएं चीज ब्रेड
ब्रेड स्लाइस पर थोड़ा बटर लगाएं. इसके ऊपर मोजरेला चीज डालें और इटालियन सीजनिंग के साथ चिल्ली फ्लेक्स छिड़कें. पैन को गैस पर रखें और हल्का बटर लगाकर उसके ऊपर ब्रेड की स्लाइस रख दें और उनको चीज को अच्छी तरह मेल्ट होने तक ढक्कन रखकर गर्म सेंक लें.
अब गरमा-गरम क्रीमी आलू सूप को बाउल में डालें और ऊपर से हरे प्याज के पत्ते डालकर गार्निश करें. इसे चीज ब्रेड के साथ सर्व करें. बारिश के मौसम में नाश्ते या शाम के स्नैक के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. बच्चे हो या बड़े सभी सूप मजे से पीते हैं और बारिश में इसे पीने का तो मजा ही अलग होता है.