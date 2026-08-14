Potato Soup Recipe: रिमझिम बारिश में हरी प्याज डालकर बनाएं गरमा-गरम 'क्रीमी आलू सूप', चीज ब्रेड के साथ आएगा मजा, शेफ कुणाल ने बताई रेसिपी

Creamy Potato Soup Recipe: बारिश के मौसम में कचौड़ी-पकौड़े तो आमतौर घरों में बनाए जाते हैं, लेकिन अगर कभी-कभी कुछ क्रीमी और सूपी पीने का मन करता है. ऐसे में हर बार टमाटर और कॉर्न का सूप पीकर मन भर जाता है. अगर आप भी बारिश के मौसम में बालकनी में बैठकर गरमा-गरम सूप पीना चाहते हैं तो आप आलू का क्रीमी सूप ट्राई कर सकते हैं, जो स्वाद में बेहद जबरदस्त लगता है.

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आलू का सूप और चीज ब्रेड का कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब लगता है और इसे आप अपने घर पर मिनटों में तैयार कर सकते हैं. नाश्ते के लिए यह परफेक्ट भी है और इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं है. शेफ कुणाल कपूर ने इंस्टाग्राम पर क्रीमी आलू सूप और चीज ब्रेड की बेहद आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे आप भी अपने घर पर बना सकते हैं.

शेफ कुणाल कपूर ने क्रीमी आलू सूप और चीज ब्रेड की आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.

आलू सूप बनाने के लिए सामग्री

2 बड़े आलू

1-2 चम्मच मक्खन

2 छोटे चम्मच लहसुन

2 छोटे चम्मच अदरक

एक तिहाई प्याज, बारीक कटा हुआ

डेढ़ कप दूध

डेढ़ कप पानी

स्वादानुसार नमक

काली मिर्च पाउडर

हरे प्याज के पत्ते

चीज ब्रेड के लिए सामग्री

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4 ब्रेड स्लाइस

1 कप मोजरेला चीज

2 चम्मच इटालियन सीजनिंग

2 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स

1 चम्मच बटर

कैसे बनाएं क्रीमी आलू सूप?

सबसे पहले आलू को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें. एक पैन में थोड़ा मक्खन गर्म करें और इसमें बारीक कटा लहसुन, अदरक और प्याज डालकर हल्का भून लें. अब इसमें कटे हुए आलू डालें और कुछ देर पकाएं. इसके बाद पैन में डेढ़ कप दूध और डेढ़ कप पानी डालें. स्वादानुसार नमक मिलाएं और आलू को अच्छी तरह पकने दें. जब आलू पूरी तरह नरम हो जाएं तो गैस बंद कर दें और मिक्सर को थोड़ा ठंडा होने दें. अब पके हुए आलू और लिक्विड को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, ताकि सूप एकदम स्मूद और क्रीमी हो जाए. तैयार मिक्सर को दोबारा पैन में डालकर हल्का गर्म करें. इसमें काली मिर्च पाउडर और कटे हुए हरे प्याज के पत्ते डालें. जरूरत लगे तो थोड़ा नमक भी मिला सकते हैं और आपका सूप तैयार है.

ऐसे बनाएं चीज ब्रेड

ब्रेड स्लाइस पर थोड़ा बटर लगाएं. इसके ऊपर मोजरेला चीज डालें और इटालियन सीजनिंग के साथ चिल्ली फ्लेक्स छिड़कें. पैन को गैस पर रखें और हल्का बटर लगाकर उसके ऊपर ब्रेड की स्लाइस रख दें और उनको चीज को अच्छी तरह मेल्ट होने तक ढक्कन रखकर गर्म सेंक लें.

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अब गरमा-गरम क्रीमी आलू सूप को बाउल में डालें और ऊपर से हरे प्याज के पत्ते डालकर गार्निश करें. इसे चीज ब्रेड के साथ सर्व करें. बारिश के मौसम में नाश्ते या शाम के स्नैक के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. बच्चे हो या बड़े सभी सूप मजे से पीते हैं और बारिश में इसे पीने का तो मजा ही अलग होता है.

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