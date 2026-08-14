12 लाख के काजू-बादाम और इलायची गायब, CCTV लगवाते ही पकड़ा गया चोर

राजस्थान के अलवर शहर में एक किराना दुकान से लाखों रुपये का सामान चोरी होने का मामला सामने आया है. चोरी की यह वारदात आटा वाली गली स्थित जसौरिया एंड ब्रदर्स दुकान में हुई. दुकानदार के मुताबिक, चोर लंबे समय से दुकान को निशाना बना रहा था और धीरे-धीरे महंगा किराना सामान चोरी करके ले जा रहा था. दुकान से चोरी होने वाले सामान में काजू, बादाम और इलायची के कट्टे शामिल हैं. दुकानदार ने पुलिस को दी शिकायत में करीब 10 लाख रुपये का सामान चोरी होने का दावा किया है. इसके अलावा दुकान से 2 लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी चोरी होने की बात सामने आई है.

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दुकानदार अमित जसौरिया ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि पिछले करीब दो से तीन महीने से दुकान से लगातार इलायची, काजू, बादाम और अन्य महंगा किराना सामान गायब हो रहा था. इसके साथ ही नकदी भी कम हो रही थी. दुकान से सामान और पैसे लगातार गायब होने के बावजूद काफी तलाश करने पर भी चोरी करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल पाया. दुकानदार के मुताबिक, उन्होंने कई बार सामान के गायब होने की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन चोरी करने वाले का कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद 7 अगस्त को भी दुकान से सामान चोरी होने की बात सामने आई. लगातार हो रही चोरी से परेशान होकर दुकानदार ने दुकान में CCTV कैमरा लगवा दिया.

इसके बाद 10 अगस्त की रात चोरी का एक अहम सुराग सामने आया. दुकानदार ने रात करीब 11 बजे दुकान बंद की और घर चले गए. इसके बाद घर पर दुकान में लगे CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की जा रही थी. इसी दौरान कैमरे में एक व्यक्ति दुकान के अंदर दिखाई दिया. CCTV फुटेज में व्यक्ति दुकान के अंदर नजर आया. दुकानदार को शक हुआ कि यही व्यक्ति दुकान से सामान चोरी कर रहा है. उन्होंने तुरंत अपने पड़ोसी दुकानदार को इसकी सूचना दी और दोनों दुकान पर पहुंच गए.

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दुकान से महीनों गायब हो रहे थे काजू-बादाम

दोनों के दुकान पर पहुंचने का आभास होते ही संदिग्ध शख्स वहां से निकलकर ऊपर छत पर चला गया. इसके बाद उसने छत से छलांग लगाई और मौके से फरार हो गया. CCTV फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति के लंगड़ाकर भागते हुए दिखाई देने की बात भी सामने आई है. दुकानदार ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद आसपास पूछताछ की गई. इसी दौरान उन्हें एक व्यक्ति पर संदेह हुआ. बताया गया कि संदिग्ध व्यक्ति पहले पास की श्री ट्रेडर्स फर्म में नौकरी करता था. दुकानदार की रिपोर्ट में उसका नाम टिंकू सैनी, निवासी मीणा पाड़ी बताया गया है.

हालांकि, चोरी के मामले में पुलिस जांच कर रही है. दुकानदार ने अपनी शिकायत में यह भी आशंका जताई है कि दुकान का कोई कर्मचारी चोरी की वारदात में शामिल हो सकता है. लगातार दो से तीन महीने तक महंगा सामान और नकदी गायब होने के कारण दुकानदार ने इस पहलू की भी जांच की बात कही है. दुकानदार के अनुसार, अब तक करीब 10 लाख रुपये के काजू, बादाम, इलायची और अन्य महंगे किराना सामान की चोरी का दावा किया गया है. इसके अलावा 2 लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी चोरी होने की बात पुलिस को बताई गई है.

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चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हुई है. इसी फुटेज के आधार पर पुलिस संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास कर रही है. CCTV रिकॉर्डिंग पुलिस के लिए जांच में अहम सुराग मानी जा रही है. मामले को लेकर अलवर शहर के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने दुकानदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 305 और 331(4) बीएनएम के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की जांच एएसआई वेदप्रकाश को सौंपी गई है.

पुलिस अब CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग की मदद से चोरी करने वाले व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास कर रही है. साथ ही चोरी हुए सामान, नकदी और मोबाइल फोन से जुड़े मामले की भी जांच की जा रही है. इस घटना में सबसे खास बात यह है कि दुकान से महंगा सामान एक बार में नहीं, बल्कि दुकानदार के मुताबिक लंबे समय से लगातार गायब हो रहा था. करीब दो से तीन महीने तक सामान और नकदी कम होने के बाद भी चोरी करने वाले का पता नहीं चल पाया. 7 अगस्त को भी चोरी हुई, जिसके बाद दुकानदार ने दुकान में CCTV कैमरा लगवाया.

10 अगस्त की रात CCTV रिकॉर्डिंग देखने पर दुकान के अंदर एक व्यक्ति दिखाई दिया. इसके बाद दुकानदार और पड़ोसी दुकानदार दुकान पर पहुंचे. दोनों के आने की भनक लगते ही संदिग्ध छत पर पहुंचा और वहां से कूदकर फरार हो गया. कैमरे में उसके लंगड़ाकर भागने की बात भी सामने आई. दुकानदार ने पुलिस को दी शिकायत में जिस व्यक्ति पर संदेह जताया है, उसका नाम टिंकू सैनी निवासी मीणा पाड़ी बताया गया है. साथ ही दुकानदार ने दुकान के किसी कर्मचारी के चोरी में शामिल होने की आशंका भी जताई है. अब पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

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पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने में जुटी है. दुकान से चोरी हुए करीब 10 लाख रुपये के सामान, 2 लाख रुपये नकद और मोबाइल फोन को लेकर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है. मामले में दुकानदार का बयान भी लिया जा रहा है. अलवर की इस घटना में महंगे किराना सामान की चोरी ने दुकानदार को परेशान कर दिया. काजू, बादाम और इलायची जैसे महंगे सामान के कट्टे लगातार गायब होने के बाद आखिरकार CCTV कैमरे से चोरी का सुराग मिला. अब पुलिस फुटेज और शिकायत में सामने आए नाम के आधार पर मामले की जांच कर रही है.



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