सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 में मुंबई और विदर्भ ने नॉकआउट चरण का टिकट पक्का कर लिया है. गुरुवार को एलीट ग्रुप-D के मुकाबलों के बाद दोनों टीमों ने 26-26 अंकों के साथ टॉप दो स्थान हासिल किए. बेहतर नेट रन रेट (NRR) के आधार पर मुंबई ग्रुप में पहले स्थान पर रहा, जबकि विदर्भ ने दूसरा स्थान हासिल किया.

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मुंबई ने जादवपुर यूनिवर्सिटी सेकंड कैंपस ग्राउंड पर उत्तराखंड को 86 रन से करारी शिकस्त दी. वहीं, ईडन गार्डन्स में विदर्भ ने छत्तीसगढ़ को 34 रन से हराया. दोनों टीमों ने सात मैचों में छह जीत दर्ज कीं, जबकि उनका एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया.

मुशीर की फिफ्टी, अथर्व के तीन विकेट

उत्तराखंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 209 रन बनाए. टीम की ओर से मुशीर खान ने 40 गेंदों पर 65 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने सात चौके और दो छक्के लगाए. अंगकृष रघुवंशी ने 34 गेंदों पर 51 रन बनाए, जबकि हार्दिक तामोरे ने महज 14 गेंदों पर 39 रन ठोक दिए. तामोरे की पारी में छह चौके और दो छक्के शामिल रहे.

रघुवंशी और तामोरे ने पहले विकेट के लिए महज 28 गेंदों पर 66 रन जोड़कर मुंबई को तेज शुरुआत दिलाई. इसके बाद मुशीर ने पारी को आगे बढ़ाया. सरफराज खान ने भी 15 गेंदों पर 31 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया.

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हालांकि, उत्तराखंड के जगदीश सुचित ने तीन विकेट लेकर मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगाया. उन्होंने सरफराज, शिवम दुबे और कप्तान सूर्यकुमार यादव को आउट किया. सूर्यकुमार सिर्फ एक रन बना सके. सुचित ने 28 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि रविंदर नेगी ने 32 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. मुशीर को 19वें ओवर में नेगी ने आउट किया. अंत में शार्दुल ठाकुर ने चार गेंदों पर 10 रन बनाकर मुंबई को 200 के पार पहुंचाया.

210 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी उत्तराखंड की टीम मुंबई के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और 16.5 ओवर में 123 रन पर सिमट गई. शाश्वत डंगवाल ने 20 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे. कप्तान कुणाल चंदेला ने 12 गेंदों पर 19 और आरव महाजन ने नौ गेंदों पर 15 रन बनाए. जगदीश सुचित ने 19 रन का योगदान दिया.

मुंबई के लिए अथर्व अंकोलेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 17 रन देकर तीन विकेट झटके. मैक्सवेल स्वामीनाथन को दो विकेट मिले, जबकि शिवम दुबे, पाटिल, शार्दुल ठाकुर और मुशीर खान ने एक-एक विकेट लिया.

विदर्भ ने छत्तीसगढ़ को 34 रन से हराया

दूसरे मुकाबले में विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 194 रन बनाए. अमन मोखाड़े ने 42 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली. उन्होंने सात चौके और दो छक्के लगाए. कप्तान अथर्व तायडे ने 28 गेंदों पर 37 रन बनाए, जबकि दानिश मालवर ने 20 गेंदों पर 37 रन की आक्रामक पारी खेली.

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तायडे और मालवर ने शुरुआती साझेदारी में 57 रन जोड़े. मोखाड़े का विकेट 190 रन के स्कोर पर गिरा, लेकिन विदर्भ ने निर्धारित 20 ओवर में 194 रन बना लिए.

जवाब में छत्तीसगढ़ की टीम 19.1 ओवर में 160 रन पर ऑलआउट हो गई. अमनदीप खरे ने 62 रन बनाकर संघर्ष किया, जबकि संगीत सोनी ने 13 गेंदों पर 26 रन बनाए. उनकी पारी में दो चौके और दो छक्के शामिल थे.

विदर्भ की ओर से प्रफुल्ल हिंगे ने 30 रन देकर तीन विकेट लिए. यश कदम ने 35 रन और दर्शन नालकंडे ने 26 रन देकर दो-दो विकेट हासिल किए. मोखाड़े ने भी गेंदबाजी में एक विकेट लिया. उन्होंने सिर्फ एक गेंद फेंककर विकेट हासिल किया और अपने ऑलराउंड प्रदर्शन को यादगार बनाया.

हैदराबाद तीसरे स्थान पर रहा

ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में हैदराबाद ने ओडिशा को पांच विकेट से हराया. ओडिशा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 206 रन बनाए. आदित्य राउत ने 48 गेंदों पर 95 रन की पारी खेली, जबकि गौरव चौधरी ने 40 रन बनाए. हैदराबाद के लिए अजय देव गौड़ ने तीन विकेट लिए.

टारगेट का पीछा करते हुए हैदराबाद ने 19.1 ओवर में पांच विकेट पर 207 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया. कोडिमेला हिमतेजा ने 45 गेंदों पर नाबाद 81 रन बनाए. अमन राव ने 31 रन का योगदान दिया. ओडिशा की ओर से विमल कुमार ने दो विकेट लिए. इस जीत के साथ हैदराबाद ग्रुप-D में तीसरे स्थान पर रहा.

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