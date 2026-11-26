दिसंबर की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है. अगले महीने के शुरुआत के तीन दिनों में ही हमें कई बड़े प्रोडक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं. 1 दिसंबर से तीन दिसंबर तक में हम तीन नई एसयूवीज से रूबरू होंगे. इसमें अलग-अलग सेगमेंट की तीन गाड़ियां होंगी. इस लिस्ट में इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड और पेट्रोल-डीजल तीनों ही सेगमेंट की एसयूवीज हैं.

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हम बात कर रहे हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट (नेक्स्ट जनरेशन), होंडा अल्फा ईवी और जेएसडब्लू कॉम्बैट की. ये सभी प्रोडक्ट्स अगले महीने के शुरुआत में पेश होने वाले हैं. आइए जानते हैं इन गाड़ियों में क्या कुछ खास होने वाला है.

टोयोटा फॉर्च्यूनर

फॉर्च्यूनर अपने सेगमेंट की ऐसी कार है, जिसे अभी तक कोई टक्कर नहीं दे पाया है. 1 दिसंबर को कार का नया वर्जन आने वाला है. कंपनी इसे ग्लोबल मार्केट में पेश करेगी. कुछ दिनों पहले ही इस कार के प्रोडक्शन रेडी वर्जन को स्पॉट किया गया है, जो पहले से ज्यादा बड़ी लग रही है.

नई फॉर्च्यूनर में हमें टोयोटा हायलेक्स की झलक दिखेगी. (Photo: Toyota)

ये एसयूवी आईएमवी लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी. ये कार ग्लोबल मार्केट में 1 दिसंबर को अनवील होगी, लेकिन भारत में कंपनी इसे अगले साल लॉन्च कर सकती है. इसमें पहले वाला ही 2.7 लीटर का पेट्रोल और 2.8 लीटर का रेगुलर और माइल्ड हाइब्रिड डीजल इंजन मिलेगा.

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होंडा अल्फा

ये कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी. इस कार को कंपनी ने खासतौर पर भारत के लिए डिजाइन किया है. 2 दिसंबर को कंपनी इस कार को पेश करने वाली है. होंडा ने इस कार टीजर जारी कर दिया है. उम्मीद है कि इस कार का डिजाइन कॉन्सेप्ट वर्जन के काफी करीब होगा.

इसमें रेक्टेंगुलर ग्लॉसी ब्लैक नोज मिलेगी जिसमें हेडलैम्प्स और एलईडी डीआरएल्स होंगे. इसके अलावा कार में बड़ी टचस्क्रीन, फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फिजिकल कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरोमिक सनरूफ या ग्लास रूफ के साथ लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे.

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भारतीय बाजार में नए ब्रांड जेएसडब्लू मोटर्स की एंट्री भी होने वाली है. तीन दिसंबर को कंपनी अपनी पहली कार को अनवील करने वाली है. ब्रांड का पहला प्रोडक्ट कॉम्बैट होगा, जो ग्लोबल मार्केट में आने वाली जेटूर टी2 की रिबैज्ड वर्जन होगी. इसमें डिफेंडर जैसा डिजाइन, प्रीमियम और रग्ड दिखने वाला बॉक्सी एक्सटीरियर मिलेगा.

ग्लोबल मार्केट में आने वाली जेटूर टी2 भारत में कॉम्बैट नाम से आएगी. (Photo: Jetour)

इस कार में 15.6 इंच का टचस्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, सीट वेंटिलेशन, वायरलेस फोन चार्जर और दूसरे फीचर्स मिलेंगे. ये एक प्लग-इन हाइब्रिड कार होगी, जिसमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा.

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