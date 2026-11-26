टीवीएस (TVS) ग्रुप में पारिवारिक विवाद गहराता जा रहा है. संपत्ति बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है. लक्ष्मी वेणु ने वेणु श्रीनिवासन की संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों में एक-तिहाई हिस्से की मांग करते हुए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है.

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यह याचिका 16 नवंबर को भेजे गए उस विभाजन नोटिस के बाद दायर की गई है, जिसमें उन्होंने अपने पिता वेणु श्रीनिवासन से पारिवारिक संपत्तियों के न्यायसंगत और वैधानिक बंटवारे का अनुरोध किया था. रिपोर्ट के अनुसार अदालत में इस मामले पर 27 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है.

क्या है विवाद और प्रमुख मांगें?

लक्ष्मी वेणु ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों के समान उत्तराधिकार का हवाला देते हुए संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों के विभाजन और अपना हिस्सा आवंटित करने की मांग की है. इस दावे में VS Trust और अन्य होल्डिंग ढांचों के जरिए रखी गई हिस्सेदारियों का उल्लेख है, जिनमें TVS Motor Company, TVS Holdings, TVS Credit Services और Sundaram-Clayton से जुड़ी संपत्तियां शामिल बताई जा रही हैं.

याचिका में यह भी कहा गया है कि आपसी बातचीत से हल के सभी प्रयास विफल रहे हैं और पिता के जवाब में उनके वैधानिक अधिकारों को स्वीकार नहीं किया गया. इसके अलावा लक्ष्मी वेणु ने पारिवारिक संपत्तियों से जुड़े उन दस्तावेजों और सूचनाओं तक पहुंच दिलाने के लिए भी न्यायिक हस्तक्षेप मांगा है, जिन्हें कथित तौर पर बार-बार अनुरोध के बावजूद रोका गया है.

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लक्ष्मी वेणु के पक्ष का कहना है कि पारिवारिक संपत्तियों के प्रस्तावित बंटवारे में उन्हें केवल 5% और उनके भाई सुदर्शन वेणु को 95% हिस्सा देने की बात की गई है, जिसे उन्होंने असमान और अन्यायपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया है.

बेटी को मां मल्लिका श्रीनिवासन का समर्थन

इस मामले में लक्ष्मी वेणु की मां मल्लिका श्रीनिवासन ने सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी के दावे का समर्थन किया है. उन्होंने बयान जारी कर कहा कि बेटों और बेटियों के बीच संपत्ति के अधिकार समान होने चाहिए और लक्ष्मी को भी सुदर्शन के मुकाबले असमान नहीं, बल्कि उचित हिस्सा मिलना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि TAFE अमलगमेशंस ग्रुप (Amalgamations Group) का हिस्सा है, जिसमें वह शेयरधारक हैं, और इसे वेणु श्रीनिवासन परिवार के भीतर की आर्थिक व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी वेणु का कहना है कि यह विवाद टीवीएस कंपनियों के रोजमर्रा के संचालन या प्रबंधन के नियंत्रण को लेकर नहीं है, बल्कि पारिवारिक संपत्तियों के स्वामित्व और बंटवारे से जुड़ा है. उनका मानना है कि कारोबारी कामकाज को बाधित किए बिना संपत्तियों का विभाजन किया जा सकता है.

टीवीएस ग्रुप में क्या विवाद है.. वेणु श्रीनिवासन का क्या कहना है?

मद्रास हाई कोर्ट में फिलहाल मामला दाखिल होने के चरण में है. लक्ष्मी और मल्लिका का मानना है कि 2020 में हुआ टीवीएस समूह का व्यापक पुनर्गठन केवल बड़े परिवार की विभिन्न शाखाओं के बीच था, न कि वेणु श्रीनिवासन परिवार के भीतर का अंतिम बंटवारा है.

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वहीं वेणु श्रीनिवासन और उनके बेटे सुदर्शन वेणु का पक्ष यह है कि परिवार के भीतर संपत्ति और व्यवसाय को लेकर पहले जो व्यवस्थाएं और समझौते (2020 के पुनर्गठन और मार्च 2024 के MoU सहित) हुए थे, वे आपसी सहमति से किए गए थे, दस्तावेजी हैं और सभी पर बाध्यकारी हैं.

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