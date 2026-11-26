भारत में टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) से बचाव के लिए एक नई वैक्सीन तैयार करने पर काम किया जा रहा है. यह वैक्सीन पहले से मौजूद BCG वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज के तौर पर काम कर सकती है. इस वैक्सीन को IIT भुवनेश्वर और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज (ILS), भुवनेश्वर ने मिलकर तैयार किया है. इंसानों पर इसका क्लीनिकल ट्रायल 2027 में शुरू होने की उम्मीद है. अगर यह ट्रायल सफल रहता है तो भविष्य में टीबी की रोकथाम के लिए एक और वैक्सीन मिल सकती है.

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भारत में बच्चों को जन्म के समय BCG वैक्सीन दी जाती है. यह वैक्सीन बच्चों को टीबी के खतरनाक प्रकार जैसे टीबी मेनिन्जाइटिस और शरीर में फैलने वाली गंभीर टीबी से बचाने में मदद करती है. यह वैक्सीन जन्म के तुरंत बाद लगा दी जाती है. हालांकि इसको लगने के बाद बढ़ती उम्र में केवल लंग्स की टीबी से बचाव हो पाता है. यही वजह है कि वैज्ञानिक ऐसी नई वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, जो BCG के बाद शरीर में बूस्टर डोज की तरह काम करे और टीबी के हर प्रकार के खिलाफ इम्यूनिटी बना दे.

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कैसे तैयार की गई है नई वैक्सीन?

बिसनेस स्टेंड्रर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, नई वैक्सीन को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से जुड़े एक खास प्रोटीन के आधार पर तैयार किया गया है. यही बैक्टीरिया टीबी की बीमारी का कारण बनता है. भारत में टीबी से होने वाली मौतें पहली की तुलना में काफी कम हो गई है, हालांकि आज भी इस बीमारी के मामले आते हैं.

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क्या 2027 में मिल जाएगी वैक्सीन?

विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद वैक्सीन से जुड़े अधिक आंकड़े जुटाए जा रहे हैं. कंपनी की योजना 2027 के मध्य तक इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू करने की हैय वैक्सीन का असर बढ़ाने के लिए नए एडजुवेंट पर भी काम किया जा रहा है. अगर ये वैक्सीन ट्रायल पर सफल होती है तो देश में टीबी के मामलों और इससे होने वाली मौतों को और कम किया जा सकेगा.

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