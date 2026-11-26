मेष राशि

दिसंबर 2026 में नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, बड़े नुकसान के योग नहीं हैं. वहीं, व्यापारियों को इस महीने किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचना चाहिए.

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वृषभ राशि

इस राशि के जातकों को करियर में कुछ समस्याओं के बाद सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना होगा. आपसी सहयोग से कार्यक्षेत्र की मुश्किलों को दूर करने में मदद मिल सकती है.

मिथुन राशि

दिसंबर का महीना करियर के लिहाज से सामान्य रहने वाला है. व्यापारियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. कारोबार में बेहतर सफलता मिलने के भी योग हैं. ऐसे में मेहनत और निरंतरता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

कर्क राशि

कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. वहीं, नौकरीपेशा लोगों के लिए दिसंबर का महीना अनुकूल रहने के संकेत हैं.

सिंह राशि

दिसंबर में कार्यक्षेत्र की गति कुछ धीमी रह सकती है. इस दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. व्यापारियों को नए प्रयोग करने और किसी तरह का जोखिम लेने से बचना होगा.

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कन्या राशि

इस महीने कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव और असंतोष की स्थिति बन सकती है. व्यापारियों को नए जोखिम लेने से बचना चाहिए. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऐसे में धैर्य और सावधानी के साथ काम करना जरूरी होगा.

तुला राशि

कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन मेहनत के दम पर सफलता मिलने के योग हैं. व्यापार और नौकरी दोनों के लिहाज से दिसंबर का महीना अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है.

वृश्चिक राशि

दिसंबर में कार्यक्षेत्र के लिहाज से औसत परिणाम मिल सकते हैं. व्यापारियों को नए जोखिम लेने से बचना होगा. हालांकि, नौकरीपेशा जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने के संकेत दे रहा है.

धनु राशि

इस महीने कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव बने रह सकते हैं. व्यापारियों के लिए समय थोड़ा कमजोर रह सकता है. वहीं, नौकरीपेशा लोगों को बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है.

मकर राशि

दिसंबर में नौकरी और व्यापार दोनों के लिए समय अनुकूल रहेगा. मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. हालांकि, 22 दिसंबर के बाद व्यापार से जुड़े जोखिम लेने में सावधानी बरतनी होगी. सहकर्मियों के साथ बातचीत के दौरान भी सतर्क रहें.

कुंभ राशि

व्यापार के लिहाज से दिसंबर का महीना अच्छे परिणाम देने वाला हो सकता है. हालांकि नए जोखिम लेने से बचना जरूरी होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय औसत रहेगा. लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने पर इंक्रीमेंट या प्रमोशन की संभावना बन सकती है.

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मीन राशि

दिसंबर की शुरुआत में व्यापार से जुड़ी कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती हैं. हालांकि, महीने के दूसरे हिस्से में परिस्थितियां बेहतर होने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना विशेष रूप से अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है.

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