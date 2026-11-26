बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को लेकर चर्चा में हैं, जिसकी कहानी महाराष्ट्र की फेमस तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन से प्रेरित है. श्रद्धा कपूर इस फिल्म में विठाबाई का किरदार निभा रही हैं और फिल्म के प्रमोशन के बीच एक्ट्रेस का पारंपरिक अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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हाल ही में श्रद्धा महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित प्रसिद्ध अंबाबाई मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने मां महालक्ष्मी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान उनका मराठी अंदाज देखने लायक था. लाल नौवारी साड़ी में सजी श्रद्धा बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

लाल नौवारी साड़ी में दिखा खूबसूरत अंदाज

श्रद्धा कपूर लाल रंग की नौवारी साड़ी पहनकर मंदिर दर्शन करने पहुंची थी. उनकी साड़ी पर सिल्वर जरी का बारीक काम और मोटिफ्स बने हुए थे. इसके साथ ही साड़ी के हैवी बॉर्डर ने उनके पूरे लुक को खास बना दिया. एक्ट्रेस ने लाल साड़ी के साथ मैचिंग रेड ब्लाउज पहना था, जिसकी स्लीव्स पर भी सिल्वर डिटेलिंग थी. नौ गज की इस पारंपरिक साड़ी को श्रद्धा ने बेहद खूबसूरती से कैरी किया था.

नथ और गजरे ने बढ़ाई खूबसूरती

श्रद्धा ने अपने महाराष्ट्रीयन लुक को ट्रेडिशनल जूलरी के साथ कंप्लीट किया था. उन्होंने गले में खूबसूरत चोकर नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और बड़ी-सी मराठी नथ पहनी थी. हाथों में हरी और गोल्डन चूड़ियां, उंगलियों में स्टेटमेंट रिंग्स उनके लुक में चार चांद लगा रही थीं.

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हेयरस्टाइल की बात करें तो एक्ट्रेस ने बालों का साफ-सुथरा जूड़ा बनाया था, जिस पर सफेद मोगरे का गजरा भी लगाया था. माथे पर छोटी-सी बिंदी, सॉफ्ट मेकअप और आंखों को हल्का हाइलाइट करता मेकअप उनके मराठी लुक को और निखार रहा था.

कोल्हापुरी चप्पल और साड़ी ने खींचा ध्यान

श्रद्धा ने साड़ी के साथ कोल्हापुर स्टाइल चप्पल पहन रखी है, उनका यह सादगी भरा अंदाज उनके चाहने वालों को बहुत पसंद आ रहा है और वो उनकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं. श्रद्धा ने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर की है, जिसमें कोल्हापुर दौरे की कुछ झलकियां भी शेयर कीं. इनमें उन्होंने मशहूर जीआई टैग वाली कोल्हापुरी चप्पल और अंबाबाई मंदिर से जुड़ी साड़ी की झलक दिखाई है.

मराठी लुक में छाईं श्रद्धा

गौरतलब है कि फिल्म 'ईठा' के प्रमोशन के दौरान श्रद्धा लगातार महाराष्ट्रीयन लुक में दिखाई दे रही हैं और खासतौर पर वो अलग-अलग डिजाइन और कलर की नौवारी साड़ी पहन रही हैं. इसके पीछे खास बात यह है कि उनकी फिल्म में नौवारी साड़ी को लेकर एक डायलॉग भी है, जो काफी पॉपुलर हो रहा है.

'एक्सक्यूज मी, इसे नौवारी कहते हैं, नौवारी. ये सिर्फ कपड़ा नहीं, अभिमान है. जिसे पहनने मिले वो भाग्यवान है. अरे, मराठी माटी का सम्मान है ये और मराठी मां की पहचान है ये. नौवारी मतलब नौ गज की साड़ी, जिसे पहनकर हर औरत को लगता है भारी. जिसे बांधकर झांसी की रानी ने जला दी सबकी चिंगारी. '

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शायद, यही वजह है कि श्रद्धा कपूर अपनी आने वाली फिल्म 'ईठा' का नौवारी साड़ी पहनकर प्रमोशन कर रही हैं. श्रद्धा खुद भी एक मराठी हैं और कई बार उनको मराठी में बात करते हुए भी देखा गया है. ऐसे में उनका यह मराठी लुक भी लोगों का दिल जीत रहा है.

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