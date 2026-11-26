आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को चेन्नई के एक जैन दंपति ने करीब 208 करोड़ रुपये मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण दान किए हैं. वर्धमान जैन और उनकी पत्नी राधिका जैन ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को यह भेंट सौंपी.

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दान में कुल 121 किलोग्राम सोने के आभूषण और 238.2 कैरेट के हीरे शामिल हैं. TTD सूत्रों के मुताबिक, किसी एक भक्त की ओर से भगवान वेंकटेश्वर को दिया गया यह अब तक का सबसे बड़ा दान है.

नौ सेट में 46 आभूषण, सोने का मुकुट भी शामिल

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, दान में नौ सेटों में कुल 46 आभूषण शामिल हैं. इनमें भगवान वेंकटेश्वर का मुकुट, 'पद्म पादालु' यानी पैरों के आभूषण और कई तरह के रत्नजड़ित गहने शामिल हैं.

आभूषणों में सोने के बाघ के नाखून, अलग-अलग डिजाइन की चेन, मुकुट और कीमती रत्न भी हैं. दान किए गए आभूषणों में से 106 किलोग्राम सोना भगवान श्रीवरु यानी वेंकटेश्वर के लिए है. वहीं, 15 किलोग्राम वजन के आभूषण और पोशाक देवी श्री पद्मावती अम्मावरु को भेंट किए गए हैं.

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मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में हुआ दान.

चंद्रबाबू नायडू बोले- तिरुमाला में अभूतपूर्व घटना

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस बड़े दान के लिए जैन दंपति का आभार जताया. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीवरु की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता. उनके मुताबिक, तिरुमाला में आज एक अभूतपूर्व घटना देखने को मिली है.

नायडू ने कहा कि वे खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बने. उन्होंने बताया कि भगवान को प्रतिदिन करीब 120 किलोग्राम सोने के आभूषणों से सजाया जाता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान के प्रति भक्तों की श्रद्धा सदियों से बनी हुई है. मध्यकालीन राजा श्री कृष्णदेवराय से लेकर आज के जैन दंपति तक, भक्त लगातार मंदिर को अपनी भेंट देते रहे हैं.

कृष्णदेवराय से लेकर कई राजवंशों ने दिया योगदान

मुख्यमंत्री ने तिरुपति मंदिर के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि पल्लव, चेर, चोल और पांड्य राजाओं ने मंदिर के विकास में योगदान दिया था. मैसूर और मराठा राजाओं ने भी मंदिर को उपहार और आभूषण भेंट किए थे.

उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के राजा श्री कृष्णदेवराय का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के साथ भगवान वेंकटेश्वर को कई आभूषण दान किए थे. इनमें रत्नों से जड़ा मुकुट 'रत्न कीरीटम' और 'पीतांबरम' भी शामिल हैं.

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तिरुपति में जैन दंपति का ऐतिहासिक दान

TTD से मंदिरों की पवित्रता और गोवंश की सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने TTD को पारदर्शी संस्था बताते हुए कहा कि मंदिर प्रबंधन अपने संसाधनों का उपयोग भक्तों के हित में कर रहा है. उन्होंने प्रबंधन से मंदिर की पवित्रता बनाए रखने और गायों की सुरक्षा के लिए काम करने का आग्रह किया.

नायडू ने कहा कि TTD की मदद से 5,000 मंदिरों का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जहां भी मंदिर हों, वहां भक्तों के लिए अन्न प्रसादम यानी मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने विदेशों में भी हिंदू आबादी वाले क्षेत्रों में मंदिरों के निर्माण की बात कही. साथ ही भक्तों से TTD का सहयोग करने और अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने की अपील की.



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