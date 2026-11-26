धरती पर भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही रिश्तों में तनाव रहता हो, लेकिन अंतरिक्ष में दोनों देशों के बीच एक ऐसा दिलचस्प जुड़ाव देखने को मिला है, जो दिल जीत लेगा. पाकिस्तान के पहले एस्ट्रोनॉट ने चीन के स्पेस स्टेशन पर पहुंचकर मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की कविता सुनाई.

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खास बात यह है कि अंतरिक्ष में इकबाल की शायरी गूंजने का यह पहला मौका नहीं है. इससे पहले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी अंतरिक्ष से इकबाल की कविताओं का जिक्र कर चुके हैं.

यानी करीब चार दशक के दौरान तीन अलग-अलग मौकों पर इकबाल की शायरी धरती से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में सुनाई दी. इन घटनाओं में भारत, पाकिस्तान और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों के बीच कविता ने एक अनोखा रिश्ता बनाया. आइए जानते हैं इस दिलचस्प किस्से के बारे में.

पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट ने चीन के स्पेस स्टेशन पर सुनाया शेर

पाकिस्तान के पहले एस्ट्रोनॉट अली ने चीन के स्पेस स्टेशन पर अपने चीनी साथियों के सामने अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर सुनाया. उन्होंने कहा- सितारों से आगे जहां और भी हैं...

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शेर पढ़ते समय अली कुछ पल के लिए रुके और फिर पहली पंक्ति दोहराते हुए आगे की लाइन पूरी की. अंतरिक्ष में हवा में तैरते हुए शेर पढ़ना उनके लिए भी एक अलग अनुभव था.

इसके बाद उन्होंने चीनी भाषा यानी मंदारिन में इस शेर का मतलब भी समझाया. उन्होंने कहा कि सितारों से आगे भी अनगिनत दुनिया हैं और अभी कई चुनौतियां बाकी हैं.अली के शेर पूरा करते ही स्पेस स्टेशन पर मौजूद उनके चीनी साथियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया.

लेकिन अंतरिक्ष में इकबाल की यह कविता गूंजने का सिलसिला काफी पुराना है. इससे पहले भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री और प्रधानमंत्री अंतरिक्ष से इस शायर की पंक्तियां सुना चुके हैं.

1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से सुनाया था 'सारे जहां से अच्छा'

भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयूज टी-11 मिशन के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की थी. वह करीब आठ दिन तक सैल्यूट-7 स्पेस स्टेशन पर रहे थे.

इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे टीवी के जरिए बातचीत की थी. बातचीत के दौरान इंदिरा गांधी ने उनसे एक सवाल पूछा था, जो आज भी भारत के इतिहास में याद किया जाता है. उन्होंने पूछा था -ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको?

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इस पर राकेश शर्मा ने बिना देर किए जवाब दिया था, 'जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा.'

दरअसल, यह जवाब मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की कविता 'तराना-ए-हिंदी' की पंक्ति से जुड़ा था. इकबाल ने यह कविता 1904 में लिखी थी. इसकी सबसे चर्चित पंक्ति है- 'सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा.'

बाद में इस कविता को गीत के रूप में भी गाया जाने लगा. आजादी की लड़ाई के दौरान यह गीत काफी लोकप्रिय हुआ था. आज भी यह भारत के सबसे लोकप्रिय देशभक्ति गीतों में शामिल है. भारतीय सेना के बैंड भी खास मौकों पर इसे बजाते हैं.

कल्पना चावला से पीएम गुजराल ने भी किया था कविता का जिक्र

अंतरिक्ष में इकबाल की शायरी सुनाने का एक और दिलचस्प किस्सा 1997 का है. उस समय भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई थीं. उनका स्पेस शटल कोलंबिया 19 नवंबर 1997 को लॉन्च हुआ था.

इसी मिशन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अंतरिक्ष से कल्पना चावला से बातचीत की थी. गुजराल को उर्दू भाषा और शायरी से खास लगाव था. बातचीत के दौरान उन्होंने अल्लामा इकबाल का जिक्र किया और उनकी कविता की एक पंक्ति सुनाई. उन्होंने कहा था कि हमारे उपमहाद्वीप के एक मशहूर शायर इकबाल की एक कहावत है.

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इसके बाद उन्होंने वही पंक्ति सुनाई, जिसे करीब तीन दशक बाद पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट अली ने चीन के स्पेस स्टेशन पर दोहराया था- सितारों से आगे जहां और भी हैं. इसके बाद गुजराल ने कल्पना चावला से पूछा कि अब जब उन्होंने सितारों के पार की दुनिया देख ली है, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है?

कल्पना चावला ने जवाब दिया कि यह बेहद खास एहसास है. उन्होंने कहा कि इकबाल की कही बात अंतरिक्ष में आकर सचमुच वास्तविक लगने लगती है. उन्होंने अंतरिक्ष से दिखने वाले नजारे का जिक्र करते हुए कहा कि चारों तरफ अंधेरे आसमान में सितारे ही सितारे दिखाई देते हैं. यह किसी कहानी की किताब जैसा लगता है.

बाद में 2003 में अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कल्पना चावला की स्पेस शटल कोलंबिया हादसे में मौत हो गई थी. इस दुर्घटना में उनके साथ मिशन के बाकी अंतरिक्ष यात्रियों की भी जान चली गई थी.

कौन थे अल्लामा इकबाल, जिनकी कविता अंतरिक्ष तक पहुंची?

अल्लामा इकबाल दक्षिण एशिया के सबसे मशहूर शायरों, दार्शनिकों और राजनीतिक विचारकों में से एक थे. उनका जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है.

उन्होंने लाहौर, इंग्लैंड और जर्मनी में पढ़ाई की. उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और फिलॉसफी में डॉक्टरेट भी की. इकबाल ने मुख्य रूप से उर्दू और फारसी में कविताएं लिखीं. उनकी फारसी रचनाएं ईरान में भी काफी लोकप्रिय हैं. वहां उन्हें 'इकबाल-ए-लाहौरी' के नाम से जाना जाता है.दक्षिण एशिया में लोग उन्हें सम्मान से 'अल्लामा' कहते हैं. इसका मतलब होता है बहुत विद्वान व्यक्ति.

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इकबाल की पहचान सिर्फ एक शायर के तौर पर नहीं थी. उनके विचारों का दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी गहरा असर पड़ा. साल 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक स्वशासित राज्य बनाने का विचार रखा था.

हालांकि, उस भाषण में उन्होंने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बाद में उनके इस विचार को पाकिस्तान के निर्माण की नींव से जोड़कर देखा गया. पाकिस्तान में उन्हें अक्सर उस शख्स के तौर पर याद किया जाता है, जिसने अलग देश का सपना देखा था.

21 अप्रैल 1938 को लाहौर में उनका निधन हो गया. इसके करीब नौ साल बाद 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बना.

भारत-पाकिस्तान के बीच अंतरिक्ष में भी गूंजे इकबाल के शब्द

अल्लामा इकबाल की कविताओं का असर कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इन तीन घटनाओं से लगाया जा सकता है. 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से 'सारे जहां से अच्छा' सुनाया, 1997 में प्रधानमंत्री गुजराल ने कल्पना चावला से बातचीत में उनकी कविता का जिक्र किया और अब पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट अली ने चीन के स्पेस स्टेशन पर उनका शेर पढ़ा.

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