नेटफ्लिक्स ने एक नई ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री, 'लव, स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' की घोषणा की है. यह डॉक्यूमेंट्री ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले की पड़ताल करेगी. 'इंडिया टुडे ओरिजिनल्स' द्वारा बनाई गई यह डॉक्यूमेंट्री 18 दिसंबर, 2026 को इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

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मौमिता सेन और नियंता शेखर द्वारा निर्देशित यह डॉक्यूमेंट्री, बेंगलुरु में सुकेश चंद्रशेखर के शुरुआती दिनों से लेकर उन पर लगे कई हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी के आरोपों तक के सफर को दिखाएगी. इसमें राजनेताओं और बॉलीवुड हस्तियों सहित कई प्रभावशाली लोगों के साथ उसके संबंधों पर भी नज़र डाली जाएगी.

यह प्रोजेक्ट दो साल से अधिक की रिसर्च पर आधारित है और इसका मकसद इस मामले से जुड़ी सुर्खियों के परे जाकर सच्चाई सामने लाना है. इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे चंद्रशेखर ने धोखे का एक बड़ा जाल बुना और तिहाड़ जेल में बंद रहने के बावजूद अपनी गतिविधियों को जारी रखा. डॉक्यूमेंट्री में सिस्टम की उन कमियों की भी पड़ताल की जाएगी, जिनकी वजह से उसकी गैर-कानूनी गतिविधियां चलती रहीं.

यह सीरीज न केवल चंद्रशेखर पर लगे आरोपों को दिखाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि वह लोगों को खुद पर भरोसा दिलाने में कैसे कामयाब रहा. पिछले कुछ वर्षों में उसकी कहानी ने काफी ध्यान खींचा है; इसमें कई अलग-अलग पहचान होने, बड़े-बड़े दावे करने और सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने जैसी बातें सामने आई हैं.

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'लव, स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर चांदनी अहलावत डबास हैं, और करण राणा इसके को-डायरेक्टर हैं. मुनीश पांडे और शम्स ताहिर खान इसके क्राइम कंसल्टेंट हैं.

यह डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया टुडे ओरिजिनल्स' की ओर से आ रही है. यही टीम नेटफ्लिक्स की 'करी एंड सायनाइड: द जॉली जोसेफ केस' और 'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रुथ' जैसी डॉक्यूमेंट्रीज भी बना चुकी है.



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