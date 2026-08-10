scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सर विवियन सिराज'! केएल राहुल से एक दिन पहले ली बैटिंग की 'ट्यूशन', अगले ही दिन कर दी छक्कों की बारिश

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाना है. उससे पहले मोहम्मद सिराज का मुख्य फोकस निश्चित तौर पर गेंदबाजी पर होगा. लेकिन प्रैक्टिस मैच में केएल राहुल से मिली टिप्स के बाद उनका बल्ला जिस अंदाज में चला, उसने सबको चौंका दिया.

Advertisement
X
सिराज ने प्रैक्टिस मैच में बल्ले से मचाई तबाही. (Photo: BCCI)
सिराज ने प्रैक्टिस मैच में बल्ले से मचाई तबाही. (Photo: BCCI)

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम SLC XI (श्रीलंका क्रिकेट एकादश) के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच में उतरी. इस मुकाबले के आखिरी दिन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने बल्ले से तूफानी बैटिंग की. मैच के आखिरी ओवर में जब भारत को जीत के लिए 16 रन बनाने थे, तो सिराज ने लगातार तीन छक्के जड़कर टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत दिला दी. सिराज को फैन्स प्यार से 'सर विवियन सिराज' भी कहते है. खैर इस मैच में सिराज ने जैसी बैटिंग की, उसने जरूर वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स की याद दिला दी.

कोलंबो के NCC ग्राउंड पर खेले गए इस प्रैक्टिस मुकाबले से भारतीय टीम को कई सकारात्मक संकेत मिले, लेकिन मोहम्मद सिराज का यह प्रदर्शन खास रहा. इसकी वजह सिर्फ उनके गगनचुंबी छक्के नहीं, बल्कि उससे पहले केएल राहुल के साथ हुआ उनका बल्लेबाजी सेशन भी था. राहुल प्रैक्टिस मुकाबले के दूसरे दिन सिराज के साथ उनकी बल्लेबाजी पर काम करते दिखाई दिए थे.

भारतीय बल्लेबाज ने तेज गेंदबाज को कुछ जरूरी बातें समझाईं. मोहम्मद सिराज जैसे पुछल्ले बल्लेबाज के लिए ये टिप्स अहम थे. टेस्ट क्रिकेट में निचले क्रम से मिलने वाले छोटे योगदान भी कई बार मैच का रुख बदल देते हैं. इस बातचीत का दिलचस्प नतीजा भारत की दूसरी पारी में देखने को मिला. अगले ही दिन जब भारत को मुश्किल परिस्थिति में तेजी से रन चाहिए थे, तो सिराज ने बल्ले से ऐसा कमाल किया कि भारतीय डगआउट में जश्न छिड़ गया. 

Advertisement

केशरा नुवांथा मैच का आखिरी ओवर डालने आए. उन्होंने पहली गेंद फुल लेंथ पर फेंकी. सिराज ने फ्रंट लेग हटाया और बिना किसी हिचकिचाहट के डीप मिडविकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया. अब भारत को पांच गेंदों में केवल 10 रन चाहिए थे. दूसरी गेंद भी ऑफ स्टम्प के बाहर फुल लेंथ पर थी. इस बार सिराज ने सीधा बल्ला घुमाया और गेंद को सामने की ओर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया. तीसरी गेंद पर उन्होंने मिडविकेट के ऊपर से विनिंग सिक्स छक्का लगाया. लगातार तीन छक्कों के बाद भी सिराज का उत्साह कम नहीं हुआ. अगली गेंद शॉर्ट आई तो वह नो-बॉल की मांग करते नजर आए. इस घटनाक्रम ने माहौल को और हल्का कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill
गिल फिट, यशस्वी हिट और जीत... टीम इंडिया ने टिक किए जरूरी बॉक्स
IND VS SL Sarfaraz Khan
सरफराज की टीम में एंट्री, श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे मैच
Mohammed Siraj bat
सिराज की बल्लेबाजी देख उड़े श्रीलंका के होश, बीच मैदान किया बैट चेक
India Vs SLC XI Practice Match
भारत ने SL को 6 विकेट से रौंदा, बल्ले से सिराज का धमाका
VVS Laxman
चोटों से बेहाल टीम इंडिया, CoE पर उठी उंगली तो लक्ष्मण ने तोड़ी चुप्पी

मोहम्मद सिराज ने 4 छक्के और एक चौके की मदद से 15 बॉल पर नाबाद 32 रन बनाए. सिराज का प्रदर्शन इसलिए भी मजेदार रहा क्योंकि एक दिन पहले गुरनूर बरार ने भी अपनी बल्लेबाजी से भारतीय खेमे को चौंकाया था. बरार ने दिन आखिरी ओवर में चार छक्के लगाए थे. इस तरह अभ्यास मुकाबले में भारत के पुछल्ले बल्लेबाजों को भी बल्ले से हाथ खोलने का भरपूर मौका मिला.

केएल राहुल का मोहम्मद सिराज को बल्लेबाजी के गुर बताना टीम के भीतर सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका को भी दिखाता है. राहुल खुद लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और अलग-अलग परिस्थितियों में बल्लेबाजी का अनुभव रखते हैं. श्रीलंका में स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों के बीच निचले क्रम को उपयोगी रन जोड़ने पड़ सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    हैकर्स के हाथ लगा AI का साथ, क्या साइबर हमलों के लिए टूल बना रहा उत्तर कोरिया |
    अमेरिका में ऐसा क्या है कि भारतीय वापस नहीं आना चाहते? वीडियो में दिखी वजह |
    रांची प्रोटेस्ट: 4 साल पुरानी भर्ती का वो केस, जिसकी CBI जांच चाहते हैं प्रदर्शनकारी छात्र |
    Devguru Jupiter Rise: सूर्य ग्रहण के दिन होगा गुरु उदय! 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन |
    फूल और पत्तियों के प्रयोग से कैसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करें? |
    बैरिकेडिंग के ऊपर कंटीले तार... छात्र न पहुंच पाएं झारखंड विधानसभा, पुलिस ने कर रखी है ऐसी तैयारी |
    'सर विवियन सिराज'! केएल राहुल से एक दिन पहले ली बैटिंग की 'ट्यूशन', अगले ही दिन मचा दिया तूफान |
    नकली सोना गिरवी रख लेते थे लोन, डेढ़ करोड़ की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश... 7 गिरफ्तार |
    बिहार की मनीषा रानी का पेरिस की सड़कों पर दिखा बोल्ड अवतार, टॉप पर लिखा 'BB Ki Heroine', फैंस हुए दीवाने |
    अनिल अंबानी ग्रुप पर ED का शिकंजा! 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल, ₹40,185 करोड़ के अपराध की आय का आरोप
    Advertisement