'सर विवियन सिराज'! केएल राहुल से एक दिन पहले ली बैटिंग की 'ट्यूशन', अगले ही दिन कर दी छक्कों की बारिश

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम SLC XI (श्रीलंका क्रिकेट एकादश) के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच में उतरी. इस मुकाबले के आखिरी दिन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने बल्ले से तूफानी बैटिंग की. मैच के आखिरी ओवर में जब भारत को जीत के लिए 16 रन बनाने थे, तो सिराज ने लगातार तीन छक्के जड़कर टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत दिला दी. सिराज को फैन्स प्यार से 'सर विवियन सिराज' भी कहते है. खैर इस मैच में सिराज ने जैसी बैटिंग की, उसने जरूर वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स की याद दिला दी.
कोलंबो के NCC ग्राउंड पर खेले गए इस प्रैक्टिस मुकाबले से भारतीय टीम को कई सकारात्मक संकेत मिले, लेकिन मोहम्मद सिराज का यह प्रदर्शन खास रहा. इसकी वजह सिर्फ उनके गगनचुंबी छक्के नहीं, बल्कि उससे पहले केएल राहुल के साथ हुआ उनका बल्लेबाजी सेशन भी था. राहुल प्रैक्टिस मुकाबले के दूसरे दिन सिराज के साथ उनकी बल्लेबाजी पर काम करते दिखाई दिए थे.
भारतीय बल्लेबाज ने तेज गेंदबाज को कुछ जरूरी बातें समझाईं. मोहम्मद सिराज जैसे पुछल्ले बल्लेबाज के लिए ये टिप्स अहम थे. टेस्ट क्रिकेट में निचले क्रम से मिलने वाले छोटे योगदान भी कई बार मैच का रुख बदल देते हैं. इस बातचीत का दिलचस्प नतीजा भारत की दूसरी पारी में देखने को मिला. अगले ही दिन जब भारत को मुश्किल परिस्थिति में तेजी से रन चाहिए थे, तो सिराज ने बल्ले से ऐसा कमाल किया कि भारतीय डगआउट में जश्न छिड़ गया.
केशरा नुवांथा मैच का आखिरी ओवर डालने आए. उन्होंने पहली गेंद फुल लेंथ पर फेंकी. सिराज ने फ्रंट लेग हटाया और बिना किसी हिचकिचाहट के डीप मिडविकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया. अब भारत को पांच गेंदों में केवल 10 रन चाहिए थे. दूसरी गेंद भी ऑफ स्टम्प के बाहर फुल लेंथ पर थी. इस बार सिराज ने सीधा बल्ला घुमाया और गेंद को सामने की ओर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया. तीसरी गेंद पर उन्होंने मिडविकेट के ऊपर से विनिंग सिक्स छक्का लगाया. लगातार तीन छक्कों के बाद भी सिराज का उत्साह कम नहीं हुआ. अगली गेंद शॉर्ट आई तो वह नो-बॉल की मांग करते नजर आए. इस घटनाक्रम ने माहौल को और हल्का कर दिया.
मोहम्मद सिराज ने 4 छक्के और एक चौके की मदद से 15 बॉल पर नाबाद 32 रन बनाए. सिराज का प्रदर्शन इसलिए भी मजेदार रहा क्योंकि एक दिन पहले गुरनूर बरार ने भी अपनी बल्लेबाजी से भारतीय खेमे को चौंकाया था. बरार ने दिन आखिरी ओवर में चार छक्के लगाए थे. इस तरह अभ्यास मुकाबले में भारत के पुछल्ले बल्लेबाजों को भी बल्ले से हाथ खोलने का भरपूर मौका मिला.
केएल राहुल का मोहम्मद सिराज को बल्लेबाजी के गुर बताना टीम के भीतर सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका को भी दिखाता है. राहुल खुद लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और अलग-अलग परिस्थितियों में बल्लेबाजी का अनुभव रखते हैं. श्रीलंका में स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों के बीच निचले क्रम को उपयोगी रन जोड़ने पड़ सकते हैं.