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‘मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई’, बॉक्सर ने PM मोदी को सुनाया दिलचस्प किस्सा

दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट हेवीवेट बॉक्सर नरेंदर बेरवाल ने 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स की अपनी पाकिस्तान के बॉक्सर के खिलाफ फाइट और जीत के बाद हुई बातचीत का दिलचस्प किस्सा सुनाया.

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पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की. (Photo- Screengrab)
पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की. (Photo- Screengrab)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की. इस दौरान हैवीवेट बॉक्सर और सिल्वर मेडलिस्ट नरेंदर बेरवाल ने पाकिस्तान के एक बॉक्सर से जुड़ा पुराना किस्सा सुनाया. नरेंदर ने बताया कि 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर को हराने के बाद उसने उनसे ऐसी बात कही थी, जिसे सुनकर वह खुद भी हंस पड़े थे.

नरेंदर बेरवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में उनकी पाकिस्तान के बॉक्सर से पहली फाइट हुई थी. मुकाबले से पहले आर्मी की तरफ से उन्हें खास तौर पर कहा गया था कि पाकिस्तान से हारना नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा क्यों कर रही थी?' PM मोदी ने बॉक्सर लवलीना से पूछा सवाल, भारत के नक्शे से जुड़ा था मामला

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नरेंदर ने बताया कि उन्होंने पहला राउंड 4-1 से और दूसरा राउंड 3-2 से जीत लिया. हालांकि, मुकाबले के दौरान दोनों खिलाड़ियों के सिर आपस में टकरा गए और दोनों को चोट लगी. फाइट खत्म होने के बाद दोनों को टांके लगवाने के लिए अस्पताल जाना पड़ा.

जब पाकिस्तानी बॉक्सर ने कहा, "भाईजान, एक बात बोलूं?"

इसके बाद नरेंदर ने उस मुकाबले के बाद हुई बातचीत का किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि उनके साथ गए भारतीय आर्मी के कोच का नाम नरेंद्र राणा था. पाकिस्तानी बॉक्सर ने काफी देर सोचने के बाद नरेंदर से कहा, "भाईजान, एक बात बोलूं?" नरेंदर ने कहा कि उन्होंने जवाब दिया, "हां, बोलो."

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इसके बाद पाकिस्तानी बॉक्सर ने कहा, "भाईजान, आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है. मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है." नरेंदर ने यह किस्सा प्रधानमंत्री मोदी को सुनाते हुए उस मुकाबले के माहौल और उसके बाद की बातचीत को याद किया.

यह भी पढ़ें: शरद पवार के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, महाराष्ट्र की सियासत में क्या खिचड़ी पक रही?

पीएम मोदी भी नरेंद्र की बात सुनकर हंस पड़े

नरेंदर बेरवाल भारतीय सेना से जुड़े बॉक्सर हैं और 90 किलोग्राम से ज्यादा भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह एशियन गेम्स में भी पदक जीत चुके हैं और 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के भारतीय बॉक्सिंग दल का हिस्सा रहे.

प्रधानमंत्री मोदी से खिलाड़ियों की मुलाकात के दौरान नरेंदर का यह किस्सा खास तौर पर चर्चा में आया, जिसमें उन्होंने एक पुराने भारत-पाकिस्तान बॉक्सिंग मुकाबले की याद साझा की. प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी बातें सुनकर हंस पड़े.

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